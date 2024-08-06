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Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом

Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом - 06.08.2024 Украина.ру

Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом

Двух иностранцев задержали при попытке вывезти мужчин призывного возраста с Украины в Молдавию. Об этом сообщили в управлении нацполиции Украины по Одесской области

2024-08-06T13:41

2024-08-06T13:41

2024-08-06T13:41

мобилизация

уклонисты

новости

украина

молдавия

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"Они занимались перевозкой мясной продукции. <...> Под прикрытием предпринимательской деятельности они спрятали в рефрижераторе с мясом крупного рогатого скота 16 военнообязанных мужчин и пытались вывезти через один из пунктов пропуска в Молдавию", - указали силовики.Каждый из пассажиров заплатил за выезд с Украины от шести до восьми тысяч долларов. Перевозчиков задержали, им грозит до девяти лет лишения свободы.С февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.На днях председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха признал, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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мобилизация, уклонисты, новости, украина, молдавия