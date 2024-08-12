ВС РФ сбили десятки украинских беспилотников над несколькими регионами — Минобороны - 12.08.2024 Украина.ру
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ВС РФ сбили десятки украинских беспилотников над несколькими регионами — Минобороны
ВС РФ сбили десятки украинских беспилотников над несколькими регионами — Минобороны - 12.08.2024 Украина.ру
ВС РФ сбили десятки украинских беспилотников над несколькими регионами — Минобороны
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник сбила 18 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщило министерство обороны РФ
2024-08-12T07:51
2024-08-12T07:51
новости
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минобороны
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беспилотники
дроны
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"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолетного типа: одиннадцать - над Курской, пять - над Белгородской и два - над Воронежской областями", - перечислили в ведомстве.Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале указал, что с помощью средств радиоэлектронной борьбы были также нейтрализованы и уничтожены четыре дрона на юго-западе Ростовской области, пострадавших нет.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, ростовская область, минобороны, всу, вс рф, беспилотники, дроны
Новости, Россия, Ростовская область, Минобороны, ВСУ, ВС РФ, беспилотники, дроны

ВС РФ сбили десятки украинских беспилотников над несколькими регионами — Минобороны

07:51 12.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник сбила 18 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщило министерство обороны РФ
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолетного типа: одиннадцать - над Курской, пять - над Белгородской и два - над Воронежской областями", - перечислили в ведомстве.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале указал, что с помощью средств радиоэлектронной борьбы были также нейтрализованы и уничтожены четыре дрона на юго-западе Ростовской области, пострадавших нет.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияРостовская областьМинобороныВСУВС РФбеспилотникидроны
 
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