ВС РФ сбили десятки украинских беспилотников над несколькими регионами — Минобороны
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник сбила 18 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщило министерство обороны РФ
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолетного типа: одиннадцать - над Курской, пять - над Белгородской и два - над Воронежской областями", - перечислили в ведомстве.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале указал, что с помощью средств радиоэлектронной борьбы были также нейтрализованы и уничтожены четыре дрона на юго-западе Ростовской области, пострадавших нет.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.