Пентагон попытался оправдать нападение ВСУ на Курскую область - 09.08.2024 Украина.ру
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Пентагон попытался оправдать нападение ВСУ на Курскую область
Пентагон попытался оправдать нападение ВСУ на Курскую область - 09.08.2024 Украина.ру
Пентагон попытался оправдать нападение ВСУ на Курскую область
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга попыталась оправдать террористическое нападение ВСУ на Курскую область, в ходе которого погибли мирные жители
2024-08-09T08:27
2024-08-09T08:27
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курская область
украина
россия
пентагон
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"Да, это (нападение Украины на Курскую область - ред.) соответствует нашей политике. С самого начала мы поддерживали Украину, чтобы помочь ей защититься от атак через границу, и в силу необходимости нанесения ответных ударов. Они принимают меры, чтобы защититься от атак, что соответствует политике США", - сказала Сингх.Она однако подчеркнула, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории.При этом чиновница добавила, что, по мнению США, нынешняя ситуация в Курской области не грозит эскалацией украинского конфликта.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах ВСУ.В начале недели подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Он также заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, украина, россия, пентагон
Новости, Курская область, Украина, Россия, Пентагон

Пентагон попытался оправдать нападение ВСУ на Курскую область

08:27 09.08.2024
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга попыталась оправдать террористическое нападение ВСУ на Курскую область, в ходе которого погибли мирные жители
"Да, это (нападение Украины на Курскую область - ред.) соответствует нашей политике. С самого начала мы поддерживали Украину, чтобы помочь ей защититься от атак через границу, и в силу необходимости нанесения ответных ударов. Они принимают меры, чтобы защититься от атак, что соответствует политике США", - сказала Сингх.
Она однако подчеркнула, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории.
При этом чиновница добавила, что, по мнению США, нынешняя ситуация в Курской области не грозит эскалацией украинского конфликта.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась признавать, что Белому дому было заранее известно о планах ВСУ.
В начале недели подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Он также заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
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