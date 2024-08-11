Заходили под прикрытием FPV-дронов и ПВО: Алехин раскрыл, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область - 11.08.2024 Украина.ру
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Заходили под прикрытием FPV-дронов и ПВО: Алехин раскрыл, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область
Заходили под прикрытием FPV-дронов и ПВО: Алехин раскрыл, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область - 11.08.2024 Украина.ру
Заходили под прикрытием FPV-дронов и ПВО: Алехин раскрыл, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область
ВСУ прорывались в Курскую область под прикрытием FPV-дронов и ПВО, то есть ПЗРК и ЗРК "Бук-М". При первой атаке действовали подразделения ротного тактического звена. А затем сразу же зашел резерв батальона тактического уровня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-08-11T05:40
2024-08-11T05:40
новости
курская область
россия
украина
геннадий алехин
всу
наступление
сво
ракеты
прорыв
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Удар украинских военных по приграничью Курской области был тщательнейшим образом спланирован. Они готовились несколько месяцев. Перед самым прорывом ВСУ использовали даже противокорабельные ракеты "Нептун-Д", рассказал эксперт.Украинские военные заходили под прикрытием FPV-дронов и ПВО, то есть ПЗРК и ЗРК "Бук-М". ВС РФ потеряли три винтокрылые машины — вертолет Ка-52 и вертолет огневой поддержки, сказал обозреватель. Он уточнил, что сначала ВСУ провели разведку боем, нащупали места прорыва и ввели в бой второй эшелон.При этом наступление вели не ДРГ, как некоторые поспешили сообщить. При первой атаке действовали подразделения ротного тактического звена. А затем сразу же зашел резерв батальона тактического уровня. Только по официальным сообщениям, численность противника была порядка 900–1000 человек, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами читайте на сайте Украина.руПодробнее, как может дальше развиваться ситуация в Курской области - в интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, украина, геннадий алехин, всу, наступление, сво, ракеты, прорыв, вс рф, дроны, пво
Новости, Курская область, Россия, Украина, Геннадий Алехин, ВСУ, наступление, СВО, ракеты, прорыв, ВС РФ, дроны, ПВО

Заходили под прикрытием FPV-дронов и ПВО: Алехин раскрыл, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область

05:40 11.08.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
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ВСУ прорывались в Курскую область под прикрытием FPV-дронов и ПВО, то есть ПЗРК и ЗРК "Бук-М". При первой атаке действовали подразделения ротного тактического звена. А затем сразу же зашел резерв батальона тактического уровня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Удар украинских военных по приграничью Курской области был тщательнейшим образом спланирован. Они готовились несколько месяцев. Перед самым прорывом ВСУ использовали даже противокорабельные ракеты "Нептун-Д", рассказал эксперт.

"Что бы я выделил с военной точки зрения? Надо сказать прямо, что они захватили тактическую инициативу. Если им удалось прорваться, значит, где-то они нащупали эти уязвимые места. Глубина прорыва составляет 10–12 километров", - отметил Алехин.

Украинские военные заходили под прикрытием FPV-дронов и ПВО, то есть ПЗРК и ЗРК "Бук-М". ВС РФ потеряли три винтокрылые машины — вертолет Ка-52 и вертолет огневой поддержки, сказал обозреватель. Он уточнил, что сначала ВСУ провели разведку боем, нащупали места прорыва и ввели в бой второй эшелон.
При этом наступление вели не ДРГ, как некоторые поспешили сообщить. При первой атаке действовали подразделения ротного тактического звена. А затем сразу же зашел резерв батальона тактического уровня. Только по официальным сообщениям, численность противника была порядка 900–1000 человек, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, как может дальше развиваться ситуация в Курской области - в интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 09.08.2024
9 августа, 12:27
Армия рабов. Почему дезертирство в ВСУ приобрело массовый характер Рейд ВСУ на Курскую область, по мнению украинских экспертов, должен не только отвлечь российские войска с донецкого направления, но и решить проблему с падением морального духа украинских военнослужащих. Последнее время из ВСУ стали больше и чаще бежать, иногда целыми группами, что отмечают даже западные СМИ.
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаГеннадий АлехинВСУнаступлениеСВОракетыпрорывВС РФдроныПВО
 
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