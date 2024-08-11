https://ukraina.ru/20240811/1056793534.html

Заходили под прикрытием FPV-дронов и ПВО: Алехин раскрыл, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область

Заходили под прикрытием FPV-дронов и ПВО: Алехин раскрыл, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область - 11.08.2024 Украина.ру

Заходили под прикрытием FPV-дронов и ПВО: Алехин раскрыл, почему ВСУ смогли прорваться в Курскую область

ВСУ прорывались в Курскую область под прикрытием FPV-дронов и ПВО, то есть ПЗРК и ЗРК "Бук-М". При первой атаке действовали подразделения ротного тактического звена. А затем сразу же зашел резерв батальона тактического уровня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-08-11T05:40

2024-08-11T05:40

2024-08-11T05:40

новости

курская область

россия

украина

геннадий алехин

всу

наступление

сво

ракеты

прорыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056579977_3:0:1439:808_1920x0_80_0_0_6764edee82fae3d4e9a3d89902503524.jpg

Удар украинских военных по приграничью Курской области был тщательнейшим образом спланирован. Они готовились несколько месяцев. Перед самым прорывом ВСУ использовали даже противокорабельные ракеты "Нептун-Д", рассказал эксперт.Украинские военные заходили под прикрытием FPV-дронов и ПВО, то есть ПЗРК и ЗРК "Бук-М". ВС РФ потеряли три винтокрылые машины — вертолет Ка-52 и вертолет огневой поддержки, сказал обозреватель. Он уточнил, что сначала ВСУ провели разведку боем, нащупали места прорыва и ввели в бой второй эшелон.При этом наступление вели не ДРГ, как некоторые поспешили сообщить. При первой атаке действовали подразделения ротного тактического звена. А затем сразу же зашел резерв батальона тактического уровня. Только по официальным сообщениям, численность противника была порядка 900–1000 человек, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами читайте на сайте Украина.руПодробнее, как может дальше развиваться ситуация в Курской области - в интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240809/1056780191.html

курская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, украина, геннадий алехин, всу, наступление, сво, ракеты, прорыв, вс рф, дроны, пво