https://ukraina.ru/20261010/vse-protiv-vsekh-ekspert-raskryl-kogo-ukraina-khochet-vtyanut-v-konflikt-v-chrnom-more-1083720335.html

"Все против всех": эксперт раскрыл, кого Украина хочет втянуть в конфликт в Чёрном море

"Все против всех": эксперт раскрыл, кого Украина хочет втянуть в конфликт в Чёрном море - 10.10.2026 Украина.ру

"Все против всех": эксперт раскрыл, кого Украина хочет втянуть в конфликт в Чёрном море

Украина делает всё, чтобы превратить Чёрное море в зону, где все воюют против всех, втягивая в конфликт новые страны, включая Азербайджан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2026-10-10T04:30

2026-10-10T04:30

2026-10-10T04:30

новости

украина

черное море

россия

украина.ру

александр перенджиев

турция

болгария

румыния

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/03/1083592778_0:156:1255:861_1920x0_80_0_0_eb11d8b36119df1be84ba69fe9260309.png

Отвечая на вопрос о том, могут ли быть втянуты в конфликт государства черноморского бассейна после атак на торговые суда в зоне Болгарии, собеседник Украина.ру заявил, что Украина стремится втянуть в него как можно больше стран.Перенджиев заявил, что Украина делает всё, чтобы превратить Чёрное море в зону, где все воюют против всех. "Это касается и Азербайджана, потому что это хотя и государство Каспийского бассейна, но через Волго-Донский судоходный канал может выводить свои суда в Чёрное и Азовское моря", — пояснил он.Эксперт напомнил, что ещё до СВО у России проходили учения по переброске кораблей Каспийской флотилии в Чёрное море.Кроме того, уверен Перенджиев, России надо выходить на Турцию, не стесняться договариваться с Болгарией, а может быть, даже удастся договориться с Румынией о создании какой-то системы безопасности в Чёрном море."Именно в таких жестких условиях нужно находить механизмы защиты и международного сотрудничества в Черноморской акватории. Сюда же можно было включить и Азербайджан", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.Европа запускает промышленное производство БПЛА для Украины. В будущем этих возможностей у противника станет еще больше, если мы не переломим ситуацию. Подробнее о важных аспектах СВО — в материале "Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет" в дзен-канале Украина.ру.

украина

черное море

россия

турция

болгария

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, черное море, россия, украина.ру, александр перенджиев, турция, болгария, румыния, война, война на украине, корабли, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, аналитика, украина аналитика, военнаяаналитика, аналитика событий на украине