"Все против всех": эксперт раскрыл, кого Украина хочет втянуть в конфликт в Чёрном море - 10.10.2026 Украина.ру
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"Все против всех": эксперт раскрыл, кого Украина хочет втянуть в конфликт в Чёрном море
"Все против всех": эксперт раскрыл, кого Украина хочет втянуть в конфликт в Чёрном море - 10.10.2026 Украина.ру
"Все против всех": эксперт раскрыл, кого Украина хочет втянуть в конфликт в Чёрном море
Украина делает всё, чтобы превратить Чёрное море в зону, где все воюют против всех, втягивая в конфликт новые страны, включая Азербайджан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2026-10-10T04:30
2026-10-10T04:30
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болгария
румыния
война
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Отвечая на вопрос о том, могут ли быть втянуты в конфликт государства черноморского бассейна после атак на торговые суда в зоне Болгарии, собеседник Украина.ру заявил, что Украина стремится втянуть в него как можно больше стран.Перенджиев заявил, что Украина делает всё, чтобы превратить Чёрное море в зону, где все воюют против всех. "Это касается и Азербайджана, потому что это хотя и государство Каспийского бассейна, но через Волго-Донский судоходный канал может выводить свои суда в Чёрное и Азовское моря", — пояснил он.Эксперт напомнил, что ещё до СВО у России проходили учения по переброске кораблей Каспийской флотилии в Чёрное море.Кроме того, уверен Перенджиев, России надо выходить на Турцию, не стесняться договариваться с Болгарией, а может быть, даже удастся договориться с Румынией о создании какой-то системы безопасности в Чёрном море."Именно в таких жестких условиях нужно находить механизмы защиты и международного сотрудничества в Черноморской акватории. Сюда же можно было включить и Азербайджан", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.Европа запускает промышленное производство БПЛА для Украины. В будущем этих возможностей у противника станет еще больше, если мы не переломим ситуацию. Подробнее о важных аспектах СВО — в материале "Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет" в дзен-канале Украина.ру.
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"Все против всех": эксперт раскрыл, кого Украина хочет втянуть в конфликт в Чёрном море

04:30 10.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Украина делает всё, чтобы превратить Чёрное море в зону, где все воюют против всех, втягивая в конфликт новые страны, включая Азербайджан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Отвечая на вопрос о том, могут ли быть втянуты в конфликт государства черноморского бассейна после атак на торговые суда в зоне Болгарии, собеседник Украина.ру заявил, что Украина стремится втянуть в него как можно больше стран.
Перенджиев заявил, что Украина делает всё, чтобы превратить Чёрное море в зону, где все воюют против всех. "Это касается и Азербайджана, потому что это хотя и государство Каспийского бассейна, но через Волго-Донский судоходный канал может выводить свои суда в Чёрное и Азовское моря", — пояснил он.
Эксперт напомнил, что ещё до СВО у России проходили учения по переброске кораблей Каспийской флотилии в Чёрное море.
Кроме того, уверен Перенджиев, России надо выходить на Турцию, не стесняться договариваться с Болгарией, а может быть, даже удастся договориться с Румынией о создании какой-то системы безопасности в Чёрном море.
"Именно в таких жестких условиях нужно находить механизмы защиты и международного сотрудничества в Черноморской акватории. Сюда же можно было включить и Азербайджан", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.
Европа запускает промышленное производство БПЛА для Украины. В будущем этих возможностей у противника станет еще больше, если мы не переломим ситуацию. Подробнее о важных аспектах СВО — в материале "Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет" в дзен-канале Украина.ру.
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