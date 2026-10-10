https://ukraina.ru/20261010/risk-i-ugroza-dlya-rossii-evstafev-ob-uyazvimosti-i-neizbezhnoy-militarizatsii-evropy-1083625362.html

"Риск и угроза для России": Евстафьев об уязвимости и неизбежной милитаризации Европы

"Риск и угроза для России": Евстафьев об уязвимости и неизбежной милитаризации Европы - 10.10.2026 Украина.ру

"Риск и угроза для России": Евстафьев об уязвимости и неизбежной милитаризации Европы

Идея о милитаризации Европы была неизбежной. Она была бы неизбежной даже в том случае, если бы удалось избежать такой воронки конфликта вокруг Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев

2026-10-10T05:30

2026-10-10T05:30

2026-10-10T05:30

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Отвечая на вопрос о причинах уязвимого положения Европы, собеседник издания заявил, что милитаризация Европы была неизбежной.Евстафьев отметил, что Европа стермительно милитаризуется, и то, что говорит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, — далеко не фантазии. "Это то, что в европейском воздухе. Не только в Брюсселе, но и в Париже, и в Берлине, и в Варшаве. Эта идея овладела массами европейских политиканов. Это надо признать именно как риск и угрозу для России", — пояснил эксперт.По словам собеседника Украина.ру, конфликт на Украине и вокруг Украины показал всю отсталость европейской военной стратегии и невозможность опираться на американские военные гарантии. "Учитывая это, идея о милитаризации Европы была неизбежной. Она была бы неизбежной даже в том случае, если бы удалось избежать такой воронки конфликта вокруг Украины", — отметил политолог.Как отметил эксперт, геоэкономическая недостаточность Европы стала одним из главных процессов в европейской политике."Хотя бы потому, что один из главных процессов, который сейчас проявляется в европейской политике – это геоэкономическая недостаточность Европы", — резюмировал Евстафьев.Полный текст материала Сергея Зуева "Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Анны Черкасвой "Иван Тимофеев из РСМД: Все ждут, что Россия или Украина рухнут, но у всех сторон есть ресурсы продолжать" на сайте Украина.ру.

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