"Риск и угроза для России": Евстафьев об уязвимости и неизбежной милитаризации Европы - 10.10.2026 Украина.ру
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"Риск и угроза для России": Евстафьев об уязвимости и неизбежной милитаризации Европы
"Риск и угроза для России": Евстафьев об уязвимости и неизбежной милитаризации Европы - 10.10.2026 Украина.ру
"Риск и угроза для России": Евстафьев об уязвимости и неизбежной милитаризации Европы
Идея о милитаризации Европы была неизбежной. Она была бы неизбежной даже в том случае, если бы удалось избежать такой воронки конфликта вокруг Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев
2026-10-10T05:30
2026-10-10T05:30
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Отвечая на вопрос о причинах уязвимого положения Европы, собеседник издания заявил, что милитаризация Европы была неизбежной.Евстафьев отметил, что Европа стермительно милитаризуется, и то, что говорит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, — далеко не фантазии. "Это то, что в европейском воздухе. Не только в Брюсселе, но и в Париже, и в Берлине, и в Варшаве. Эта идея овладела массами европейских политиканов. Это надо признать именно как риск и угрозу для России", — пояснил эксперт.По словам собеседника Украина.ру, конфликт на Украине и вокруг Украины показал всю отсталость европейской военной стратегии и невозможность опираться на американские военные гарантии. "Учитывая это, идея о милитаризации Европы была неизбежной. Она была бы неизбежной даже в том случае, если бы удалось избежать такой воронки конфликта вокруг Украины", — отметил политолог.Как отметил эксперт, геоэкономическая недостаточность Европы стала одним из главных процессов в европейской политике."Хотя бы потому, что один из главных процессов, который сейчас проявляется в европейской политике – это геоэкономическая недостаточность Европы", — резюмировал Евстафьев.Полный текст материала Сергея Зуева "Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Анны Черкасвой "Иван Тимофеев из РСМД: Все ждут, что Россия или Украина рухнут, но у всех сторон есть ресурсы продолжать" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, украина, россия, дмитрий евстафьев, украина.ру, милитаризация, ес, война, главные новости, сво, прогнозы сво, война на украине, международные отношения, международная политика, американист
Новости, Европа, Украина, Россия, Дмитрий Евстафьев, Украина.ру, милитаризация, ЕС, война, Главные новости, СВО, прогнозы СВО, война на Украине, международные отношения, Международная политика, американист

"Риск и угроза для России": Евстафьев об уязвимости и неизбежной милитаризации Европы

05:30 10.10.2026
 
© AP / Uwe Lein
- РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© AP / Uwe Lein
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Идея о милитаризации Европы была неизбежной. Она была бы неизбежной даже в том случае, если бы удалось избежать такой воронки конфликта вокруг Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев
Отвечая на вопрос о причинах уязвимого положения Европы, собеседник издания заявил, что милитаризация Европы была неизбежной.
Евстафьев отметил, что Европа стермительно милитаризуется, и то, что говорит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, — далеко не фантазии.
"Это то, что в европейском воздухе. Не только в Брюсселе, но и в Париже, и в Берлине, и в Варшаве. Эта идея овладела массами европейских политиканов. Это надо признать именно как риск и угрозу для России", — пояснил эксперт.
По словам собеседника Украина.ру, конфликт на Украине и вокруг Украины показал всю отсталость европейской военной стратегии и невозможность опираться на американские военные гарантии.
"Учитывая это, идея о милитаризации Европы была неизбежной. Она была бы неизбежной даже в том случае, если бы удалось избежать такой воронки конфликта вокруг Украины", — отметил политолог.
Как отметил эксперт, геоэкономическая недостаточность Европы стала одним из главных процессов в европейской политике.
"Хотя бы потому, что один из главных процессов, который сейчас проявляется в европейской политике – это геоэкономическая недостаточность Европы", — резюмировал Евстафьев.
Полный текст материала Сергея Зуева "Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале Анны Черкасвой "Иван Тимофеев из РСМД: Все ждут, что Россия или Украина рухнут, но у всех сторон есть ресурсы продолжать" на сайте Украина.ру.
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