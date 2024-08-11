Павел Коцебу и история Одесского военного округа
© commons.wikimedia.orgПавел Евстафьевич Коцебу, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии, первым командующим Одесским военным округом
Павел Евстафьевич Коцебу, ставший последним генерал-губернатором Новороссии и первым командующим Одесским военным округом родился 10 августа 1810 года. Делом его жизни была военная служба, он прошёл Кавказскую и Крымскую войны. Высоких постов при дворе и правительстве до конца жизни Коцебу не занимал, и это стало исключением из правил
Со времён Григория Потёмкина и Армана-Эммануэля де Ришелье наместники Причерноморья назначались из числа вельмож или именитых иностранцев. Причины этого новшества крылись в реформаторских проектах Александра II.
С начала своего правления император-реформатор взял курс на упразднение генерал-губернаторств как промежуточного звена в управлении между имперскими и губернскими учреждениями. Вероятно, Новороссийское генерал-губернаторство перестало бы существовать ещё в 1850-60-е годы, если бы потрёпанное Крымской войной Причерноморье не нуждалось в особой опеке со стороны центральных властей.
Генерал-губернатор, граф Александр Строганов (приложивший руку к появлению знаменитого блюда "Бефстроганов") обеспечил тогда эффективный контроль над работой государственных учреждений в Новороссийских губерниях. С другой стороны, добившись введения городского самоуправления в столице наместничества Одессе он не в малой степени снизил значение своей собственной должности.
Коцебу был официально назначен на должность Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора в декабре 1862 года. Через 2 дня после этого события (25 декабря) был учреждён Одесский военный округ и Коцебу принял на себя командование им.
Военно-окружная система вводилась в рамках армейских реформ Дмитрия Милютина. Своей целью это преобразование имело улучшение управляемости войск и децентрализацию системы контроля над армейскими структурами. Создание первых четырёх округов (Виленского, Варшавского, Киевского и Одесского) произошло в августе-декабре 1862 года как своеобразный эксперимент на основе временного положения.
30 мая, 08:07ИсторияМихаил Воронцов — благодетель Новороссии30 мая 1782 года родился пожалуй самый знаменитый администратор новых территорий Российской империи Михаил Семёнович Воронцов. Граф, затем князь и фельдмаршал, герой нескольких войн, новороссийский и бессарабский генерал-губернатор в течение 31 года, создатель одесского порто-франко и прочее, прочее, прочее
Три из четырёх первых командующих округами являлись одновременно главами соответствующих генерал-губернаторств (в Прибалтике, Малороссии и Новороссии). Будучи кадровым военным Коцебу рассматривался в Петербурге как компетентный и энергичный реализатор военно-окружной реформы, достойный военный руководитель на важнейшем Балканском направлении.
Это первоначальное совмещение гражданской и военно-административных должностей определило территорию ответственности Одесского военного округа (Херсонская, Таврическая, Екатеринославская губернии и Бессарабская область), которая в целом сохранялась вплоть до распада СССР.
Одесский округ изначально приобрёл стратегическое значение. Он находился в непосредственной близости от Османской и Австро-венгерской империй, а с другой — контролировал берег Чёрного моря от устья Дуная до Керченского пролива. Таким образом, он вполне мог стать как ближней базой русских войск, действующих на Балканах (как это и случилось в 1877-78 годах), так и театром военных действий в случае внешнего вторжения.
Перед Коцебу стояла задача сформировать целостную военно-административную единицу из ранее автономных соединений полевой армии, резервных батальонов, внутренней стражи, крепостной артиллерии, местных инженерных частей. Основой для создания округа стали дивизии упразднённого 5-го армейского корпуса и часть войск Сводного кавалерийского корпуса. Последний был расквартирован не только в Новороссии, но и в Курской, Харьковской и других губерниях. Его возглавлял принципиальный противник военно-окружной реформы генерал от кавалерии Иван Оффенберг. В итоге корпус был расформирован, а его бывший командир получил назначение в Военный совет Военного министерства.
20 мая 2022, 01:00ИсторияМогила Ахилла, ключ от Дуная и путеводный маяк. Как Россия пришла на остров ЗмеиныйЧерноморский остров Змеиный в ходе СВО на Украине стал знаковым местом. Сперва киевская пропаганда раскрутила миф об украинских бойцах, павших смертью храбрых обороняя остров. В реальности весь его гарнизон предпочел сдаться в плен. А в начале мая за контроль над Змеиным развернулось настоящее сражение. Но русские приходят сюда не впервой
К 1864 году Коцебу, как и главные начальники других округов сосредоточил в своих руках контроль над всеми войсками вверенного края: регулярными и иррегулярными, полевыми и местными, а также всеми военными учреждениями: артиллерийскими, инженерными, интендантскими, врачебными и другими. Группировка войск в рамках округа за два года возросла почти вдвое и составила пять дивизий. Больше войск концентрировалось только в Польше, Литве, на Кавказе и столичных округах.
Под руководством первого командующего округом шло становление местных войск, включавших резервные и губернские батальоны, уездные команды, крепостные гарнизоны, этапные команды, госпитальные и военно-арестантские роты.
6 августа 1864 года вступило в силу "Положение о военно-окружных управлениях". По отношению к личному составу войск и учреждений командующий округом наделялся властью командира отдельного корпуса в мирное время. По хозяйственной части он действовал как председатель Военно-окружного совета.
В условиях войны армейские соединения, убывавшие на фронт переподчинялись главнокомандующим действующих армий. Округа, же затронутые военными действиями, также переходили под командование соответствующего главнокомандующего. Так, собственно, и произошло с Одесским военным округом во время войны 1877-78 годов, когда он находился в подчинении Дунайской армии, обеспечивал прикрытие Северного Причерноморья от вражеских десантов, нёс основную нагрузку по интендантскому обеспечению войск на театре военных действий. Однако эти события происходили уже после того, как в начале 1874 году Коцебу был переведён из Одессы на пост начальника войск Варшавского военного округа.
16 мая, 07:58ИсторияИлья Мечников. Харьков и Одесса в судьбе нобелевского лауреата15 мая 1845 года в имении Ивановка Купянского уезда Харьковской губернии (ныне – Двуречанский район Харьковской области) появился на свет выдающийся микробиолог и эпидемиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Илья Ильич Мечников
Находясь на посту командующего в Причерноморье, Коцебу много сделал для удобного расположения войск, улучшения их материального положения, уровня обучения. Были построены новые казармы, военный госпиталь, открыты два юнкерских училища: пехотное в Одессе и кавалерийское в Елисаветграде.
Железные дороги соединили Одессу, Николаев и Кишинёв с центральными губерниями империи, был углублён фарватер Керченского пролива, очищались Днепровские пороги, модернизировалось портовое хозяйство.
Совместно с одесским самоуправлением наместник способствовал социально-культурному развитию административного центра генерал-губернаторства. Была проведена реформа судебных учреждений. В 1866 году центральные улицы были оснащены газовыми фонарями и замощены гранитом, в 1873 году проведён водопровод. В 1865 году на базе Решильевского лицея открылся Одесский университет, в котором пятью годами позже была учреждена стипендия имени П.Е. Коцебу.
Авторитет бывшего генерал-губернатора в Одессе был столь велик, что его имя продолжали увековечивать и после отъезда из города.
12 мая, 15:59ИсторияОдесский университет: главный вуз НовороссииВ этот день в 1865 году в Одессе открылся Императорский новороссийский университет, первый крупный вуз на земле Новороссии и в самой Южной Пальмире. Не обошлось без французов и интриг, зато после в новоиспеченном Императорском новороссийском университете учились отпрыски знатных фамилий обеих российских столиц
В память о Коцебу городская глазная больница долгое время именовалась Павловской. В настоящее время это Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова. В 1892 году в честь бывшего генерал-губернатора был назван вновь построенный мост по Полицейской улице (ныне — улица Бунина). На нём и сегодня сохранилось изображение герба Одессы имперской эпохи (c двуглавым орлом и якорем). В 1914 году бюст Коцебу был установлен в здании Городской Думы.
Управление Новороссийским генерал-губернаторством и Одесским округом было высоко оценено имперским руководством.
Об этом свидетельствует пожалование ему в 1874 году графского титула, а также продолжение службы (в 1874-80 годах) на аналогичных должностях в Польше. Варшавское генерал-губернаторство и военный округ имели в системе военно-государственной администрации Российской империи первостепенное значение.
В последние годы жизни графу Коцебу довелось сыграть важную роль в проведении военной политики всего Российского государства.
В октябре 1881 году под руководством бывшего шефа Одесского и Варшавского округов начала работать специальная комиссия для обсуждения вопросов о лучшем военном устройстве. В её состав входили главы ключевых военных округов, армейских корпусов, военных учебных учреждений. Присутствующими в комиссии состояли великие князья Николай Николаевич (старший), Михаил Николаевич и Владимир Александрович.
27 марта, 08:08ИсторияЕвропа против России: просчёт Николая IГлавной особенностью Крымской войны стала почти полная дипломатическая изоляция России в Европе – поддержку (больше на словах) ей оказала только Греция. Вступление же в войну на стороне Турции двух европейских сверхдержав было крайне неприятной неожиданностью. Российская разведка и дипломатия эту возможность пропионерили
От имени комиссии Коцебу ходатайствовал перед императором о сохранении и укрупнении военных округов, расширении прав военно-окружных управлений и самостоятельности корпусных управлений.
Практическими следствиями этих предложений стало упразднение Харьковского военного округа в 1888 года (был разделён между Киевским и Московскими округами), создание мобилизационных и госпитальных отделений в составе окружных штабов, расширение интендантских управлений приграничных округов.
Скончался генерал от инфантерии, граф Коцебу в 1884 году в Ревеле. Ненадолго пережил его товарно-пассажирский пароход, названный его именем и спущенный на воду в 1866 году в Англии. В 1869 году двухпалубный колёсный пароход "Генерал Коцебу", имевший российскую делегацию на борту, стал первым пароходом, вошедшим в Суэцкий канал. В апреле 1895 года после столкновения с другим пароходом у берегов Крыма он затонул.
В 2013 г. дайверы Черноморского центра подводных центра смогли попасть на пароход, лежащей на глубине 44 метров западнее полуострова Тарханкут. С него была подняты несколько предметов, которые находятся в Феодосийском филиале центра.
А в 2018 году российской экспедицией "Нептун" в одном из нижних трюмов были обнаружены картины, которые могли быть написаны Иваном Айвазовским.
29 июля 2023, 18:00ИсторияОтец города: Айвазовский и ФеодосияПопадая в Феодосию не устаёшь удивляться странному размещению железной дороги – пути идут практически по городскому пляжу, отделяя его от собственно города. Ещё больше удивляешься, узнав, что появлению железной дороги курортный провинциальный городок обязан своему уроженцу Ованнесу Айвазяну, более известному под именем Ивана Айвазовского
Одесский военный округ пережил гибель Российской империи и продолжил существовать в Советском Союзе. Как известно, в послевоенные годы его войсками командовал сам Георгий Константинович Жуков.
В 1998 году на базе Одесского военного округа было создано Южное оперативное командование. В 2006 году наследник основанного Коцебу Одесского военного училища — Институт сухопутных войск, был фактически ликвидирован и переведён во Львов. В 2013 году штаб Южного оперативного командования был переведен из Одессы в Днепропетровск.
Только события 2014 года и последовавшая за ним милитаризация Украины вынудили руководство страны поднять военно-административное значение Одессы. Правда это цели, которые при этом поставлены перед расквартированными в Одессе военными Павла Евстафьевича Коцебу сильно бы удивили, и еще больше бы расстроили.