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Библиотеки ДНР пополнили 112 тыс. книг

Библиотеки ДНР пополнили 112 тыс. книг - 10.08.2024 Украина.ру

Библиотеки ДНР пополнили 112 тыс. книг

Библиотеки ДНР в рамках нацпроекта "Культура" и госпрограммы "Развитие культуры" получили почти 112 000 книг. Об этом сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"

2024-08-10T16:01

2024-08-10T16:01

2024-08-10T16:01

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Вице-премьер Лариса Толстыкина отметила, что 40% поступивших книг - это детская и юношеская литература."Около 8 000 книг крупнейших издательств России получили три республиканские библиотеки. стальные распределены по библиотечным учреждениям городских и муниципальных округов ДНР", - сказано в публикации.Восстановление гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Респубилки находится на контроле правительства и президента России. Подробности в публикации Украина.ру Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, россия, книги, библиотеки, гуманитарная помощь, социальная инфраструктура, образование