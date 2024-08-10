Библиотеки ДНР пополнили 112 тыс. книг - 10.08.2024 Украина.ру
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Библиотеки ДНР пополнили 112 тыс. книг
Библиотеки ДНР пополнили 112 тыс. книг - 10.08.2024 Украина.ру
Библиотеки ДНР пополнили 112 тыс. книг
Библиотеки ДНР в рамках нацпроекта "Культура" и госпрограммы "Развитие культуры" получили почти 112 000 книг. Об этом сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"
2024-08-10T16:01
2024-08-10T16:01
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Вице-премьер Лариса Толстыкина отметила, что 40% поступивших книг - это детская и юношеская литература."Около 8 000 книг крупнейших издательств России получили три республиканские библиотеки. стальные распределены по библиотечным учреждениям городских и муниципальных округов ДНР", - сказано в публикации.Восстановление гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Респубилки находится на контроле правительства и президента России. Подробности в публикации Украина.ру Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР
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новости, донецкая народная республика, россия, книги, библиотеки, гуманитарная помощь, социальная инфраструктура, образование
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, книги, библиотеки, гуманитарная помощь, социальная инфраструктура, образование

Библиотеки ДНР пополнили 112 тыс. книг

16:01 10.08.2024
 
Книги из Солдатской библиотеки
Книги из Солдатской библиотеки
Читать в
Библиотеки ДНР в рамках нацпроекта "Культура" и госпрограммы "Развитие культуры" получили почти 112 000 книг. Об этом сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"
Вице-премьер Лариса Толстыкина отметила, что 40% поступивших книг - это детская и юношеская литература.

"Около 8 000 книг крупнейших издательств России получили три республиканские библиотеки. стальные распределены по библиотечным учреждениям городских и муниципальных округов ДНР", - сказано в публикации.
Восстановление гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Респубилки находится на контроле правительства и президента России. Подробности в публикации Украина.ру Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР
 
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