https://ukraina.ru/20240810/1056802469.html
Библиотеки ДНР пополнили 112 тыс. книг
Библиотеки ДНР пополнили 112 тыс. книг - 10.08.2024 Украина.ру
Библиотеки ДНР пополнили 112 тыс. книг
Библиотеки ДНР в рамках нацпроекта "Культура" и госпрограммы "Развитие культуры" получили почти 112 000 книг. Об этом сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"
2024-08-10T16:01
2024-08-10T16:01
2024-08-10T16:01
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Вице-премьер Лариса Толстыкина отметила, что 40% поступивших книг - это детская и юношеская литература."Около 8 000 книг крупнейших издательств России получили три республиканские библиотеки. стальные распределены по библиотечным учреждениям городских и муниципальных округов ДНР", - сказано в публикации.Восстановление гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Респубилки находится на контроле правительства и президента России. Подробности в публикации Украина.ру Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/05/1055482606_105:0:812:530_1920x0_80_0_0_ec497eb710ea2568c653e1eafc92bdca.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, россия, книги, библиотеки, гуманитарная помощь, социальная инфраструктура, образование
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, книги, библиотеки, гуманитарная помощь, социальная инфраструктура, образование
Библиотеки ДНР пополнили 112 тыс. книг
Библиотеки ДНР в рамках нацпроекта "Культура" и госпрограммы "Развитие культуры" получили почти 112 000 книг. Об этом сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"
Вице-премьер Лариса Толстыкина отметила, что 40% поступивших книг - это детская и юношеская литература."Около 8 000 книг крупнейших издательств России получили три республиканские библиотеки. стальные распределены по библиотечным учреждениям городских и муниципальных округов ДНР", -
сказано в публикации
.
Восстановление гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Респубилки находится на контроле правительства и президента России. Подробности в публикации Украина.ру Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР