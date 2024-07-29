Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР - 29.07.2024 Украина.ру
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Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР
Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР - 29.07.2024 Украина.ру
Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР
Президент России Владимир Путин указал главе ДНР Денису Пушилину на ряд хронических проблем региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
2024-07-29T17:23
2024-07-29T17:35
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Пушилин рассказал президенту о том, как ДНР восстанавливается и динамично развивается, какие он видит перспективы. Глава республики поблагодарил Владимира Путина, шефствующие российские регионы и Россию в целом за оказанную поддержку в том числе в строительстве.Путин в свою очередь заметил, что "есть некоторые темы, некоторые проблемы, которые требуют особого нашего внимания". В их числе - аварийное жильё.Президент напомнил о своём постоянном внимании к этим вопросам. На это он сориентировал и главу ДНР, и правительство РФ.О реальной жизни Донецка, водоснабжении и электроснабжении читайте в новом материале нашего спецкора Игоря Гомольского "Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке
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новости, донецкая народная республика, россия, донецк, владимир путин, денис пушилин, днр, лднр, водоснабжение, электроснабжение, электроэнергия, электростанции, донбасс, новые регионы, социальная политика, социальная инфраструктура, инфраструктура, аварийные дома
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Владимир Путин, Денис Пушилин, ДНР, ЛДНР, водоснабжение, электроснабжение, электроэнергия, электростанции, Донбасс, Новые регионы, социальная политика, социальная инфраструктура, инфраструктура, аварийные дома

Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР

17:23 29.07.2024 (обновлено: 17:35 29.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой ДНР Д. Пушилиным
Президент РФ В. Путин встретился с главой ДНР Д. Пушилиным
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин указал главе ДНР Денису Пушилину на ряд хронических проблем региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля
Пушилин рассказал президенту о том, как ДНР восстанавливается и динамично развивается, какие он видит перспективы. Глава республики поблагодарил Владимира Путина, шефствующие российские регионы и Россию в целом за оказанную поддержку в том числе в строительстве.
Путин в свою очередь заметил, что "есть некоторые темы, некоторые проблемы, которые требуют особого нашего внимания". В их числе - аварийное жильё.

"Свыше 27 процентов жилого фонда в республике – это аварийное жильё, к сожалению. Всё связано с боевыми действиями, да и просто с тем, что долгие годы, десятилетиями, может быть, в прежние времена не уделяли этому должного внимания. Это первое, - сказал Путин. - И второе – это то, что вы, конечно, самостоятельно тоже решить не сможете, – это водоснабжение".

Президент напомнил о своём постоянном внимании к этим вопросам. На это он сориентировал и главу ДНР, и правительство РФ.
О реальной жизни Донецка, водоснабжении и электроснабжении читайте в новом материале нашего спецкора Игоря Гомольского "Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкВладимир ПутинДенис ПушилинДНРЛДНРводоснабжениеэлектроснабжениеэлектроэнергияэлектростанцииДонбассНовые регионысоциальная политикасоциальная инфраструктураинфраструктурааварийные дома
 
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