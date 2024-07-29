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Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР

Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР - 29.07.2024 Украина.ру

Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР

Президент России Владимир Путин указал главе ДНР Денису Пушилину на ряд хронических проблем региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля

2024-07-29T17:23

2024-07-29T17:23

2024-07-29T17:35

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Пушилин рассказал президенту о том, как ДНР восстанавливается и динамично развивается, какие он видит перспективы. Глава республики поблагодарил Владимира Путина, шефствующие российские регионы и Россию в целом за оказанную поддержку в том числе в строительстве.Путин в свою очередь заметил, что "есть некоторые темы, некоторые проблемы, которые требуют особого нашего внимания". В их числе - аварийное жильё.Президент напомнил о своём постоянном внимании к этим вопросам. На это он сориентировал и главу ДНР, и правительство РФ.О реальной жизни Донецка, водоснабжении и электроснабжении читайте в новом материале нашего спецкора Игоря Гомольского "Нам всем пора бы остыть". Что сейчас происходит в Донецке

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новости, донецкая народная республика, россия, донецк, владимир путин, денис пушилин, днр, лднр, водоснабжение, электроснабжение, электроэнергия, электростанции, донбасс, новые регионы, социальная политика, социальная инфраструктура, инфраструктура, аварийные дома