СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей - 10.08.2024 Украина.ру
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СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей
СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей - 10.08.2024 Украина.ру
СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей
Следователи Следственного комитета России расследуют очередные преступления украинских вооружённых формирований в отношении мирных жителей российских регионов. Об этом 10 августа проинформировал СК РФ
2024-08-10T12:04
2024-08-10T12:05
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Согласно сообщению следственного ведомства, среди новых фактов преступных деяний вооруженных формирований Украины значится обстрел здания больницы в городе Кременной Луганской Народной Республики. Сотрудница медучреждения пострадала в результате обстрела.В селе Ясные Зори и городе Шебекино Белгородской области два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ. Ещё три мирных жителя пострадали на участке автодороги Зиборовка - Муром в Белгородской области при атаке украинского дрона на автомобиль.В результате атаки ВСУ в Горловке ДНР мирный житель получил ранения. Один мужчина получил осколочное ранение в результате атаки ВСУ по жилым кварталам Новой Каховки Херсонской области.Как сообщала Украина.ру, накануне СК РФ предъявил обвинения экс-начальникам Нацгвардии и ГУР Украины. Также читайте подробности о том, как СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область
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новости, россия, украина, белгородская область, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, лнр, луганская народная республика, обстрелы, военные преступления, всу, следственный комитет рф, следствие, следователи, следствие, днр, новые регионы, мирные жители
Новости, Россия, Украина, Белгородская область, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, ЛНР, Луганская Народная Республика, обстрелы, Военные преступления, ВСУ, Следственный Комитет РФ, следствие, следователи, следствие, ДНР, Новые регионы, мирные жители

СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей

12:04 10.08.2024 (обновлено: 12:05 10.08.2024)
 
© СК ЛНРСтрелок ВСУ Роман Бондаренко
Стрелок ВСУ Роман Бондаренко
© СК ЛНР
Читать в
Следователи Следственного комитета России расследуют очередные преступления украинских вооружённых формирований в отношении мирных жителей российских регионов. Об этом 10 августа проинформировал СК РФ
Согласно сообщению следственного ведомства, среди новых фактов преступных деяний вооруженных формирований Украины значится обстрел здания больницы в городе Кременной Луганской Народной Республики. Сотрудница медучреждения пострадала в результате обстрела.
В селе Ясные Зори и городе Шебекино Белгородской области два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ. Ещё три мирных жителя пострадали на участке автодороги Зиборовка - Муром в Белгородской области при атаке украинского дрона на автомобиль.
В результате атаки ВСУ в Горловке ДНР мирный житель получил ранения. Один мужчина получил осколочное ранение в результате атаки ВСУ по жилым кварталам Новой Каховки Херсонской области.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в ведомстве.
Как сообщала Украина.ру, накануне СК РФ предъявил обвинения экс-начальникам Нацгвардии и ГУР Украины. Также читайте подробности о том, как СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область
 
НовостиРоссияУкраинаБелгородская областьСК РФВооруженные силы УкраиныСледственный комитетЛНРЛуганская Народная РеспубликаобстрелыВоенные преступленияВСУСледственный Комитет РФследствиеследователиследствиеДНРНовые регионымирные жители
 
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Заголовок открываемого материала
12:04СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей
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