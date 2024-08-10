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СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей

СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей - 10.08.2024 Украина.ру

СК РФ расследует очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей

Следователи Следственного комитета России расследуют очередные преступления украинских вооружённых формирований в отношении мирных жителей российских регионов. Об этом 10 августа проинформировал СК РФ

2024-08-10T12:04

2024-08-10T12:04

2024-08-10T12:05

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Согласно сообщению следственного ведомства, среди новых фактов преступных деяний вооруженных формирований Украины значится обстрел здания больницы в городе Кременной Луганской Народной Республики. Сотрудница медучреждения пострадала в результате обстрела.В селе Ясные Зори и городе Шебекино Белгородской области два мирных жителя получили ранения из-за обстрела ВСУ. Ещё три мирных жителя пострадали на участке автодороги Зиборовка - Муром в Белгородской области при атаке украинского дрона на автомобиль.В результате атаки ВСУ в Горловке ДНР мирный житель получил ранения. Один мужчина получил осколочное ранение в результате атаки ВСУ по жилым кварталам Новой Каховки Херсонской области.Как сообщала Украина.ру, накануне СК РФ предъявил обвинения экс-начальникам Нацгвардии и ГУР Украины. Также читайте подробности о том, как СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область

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