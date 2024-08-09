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СК РФ предъявил обвинения экс-начальникам Нацгвардии и ГУР Украины

СК РФ предъявил обвинения экс-начальникам Нацгвардии и ГУР Украины - 09.08.2024 Украина.ру

СК РФ предъявил обвинения экс-начальникам Нацгвардии и ГУР Украины

Российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности бывших высокопоставленных украинских силовиков. Об этом 9 августа сообщил официальный ТГ-канала Следственного комитета России

2024-08-09T11:45

2024-08-09T11:45

2024-08-09T11:45

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Председатель СК России Александр Бастрыкин провёл в Луганске совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. По итогам ведомство сообщило о намерении привлечь к уголовной ответственности ряд лиц."Заочно предъявлены обвинения бывшему первому заместителю командующего Нацгвардией Украины Александру Кривенко, бывшему начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Юрию Павлову. В результате их преступных действий, связанных с общим руководством так называемой антитеррористической операцией на юго-востоке Украины, ранены и погибли 132 человека, разрушено или повреждено более 87 объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. Принимаются меры к их розыску и аресту", - проинформировал Следком.Кроме того, завершено расследование в отношении командира 79 десантно-штурмовой бригады полковника Валерия Курача. Ему предъявлено обвинение заочно. В 2019 году он приказал прицельно обстрелять из артиллерии село Саханка в ДНР, в результате чего погиб мирный житель и были разрушены жилые дома.Также расследовано уголовное дело в отношении мэра города Днепра (Днепропетровска) Бориса Филатова. Он был заочно обвинён в экстремизме по национальному признаку и распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.Следком России активно собирает доказательства преступных действий иностранных наёмников. Следком проинформировал: "Завершено расследование уголовных дел в отношении гражданина Финляндии Аримы Рику, граждан Грузии Петриашвили Нодара и Хецуриани Алеко. За денежное вознаграждение они участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ, которые привели к гибели мирного населения и разрушению гражданских объектов".По информации ведомства, в течение двух лет "установлены обстоятельства сотен преступлений украинских военнослужащих против жителей Мариуполя в 2022 году. Российские следователи продолжают эту работу".Информируя о промежуточных результатах, в Следкоме сообщили: "Так, завершено расследование дел в отношении военнослужащего полка "Азов" (организация запрещена в РФ) Д. Хмелевского, отдавшего приказ расстрелять двух гражданских лиц, и военнослужащего этого же подразделения О. Абдюкова, расстрелявшего из РПГ машину с мирными жителями. Допрашивая задержанных украинских военнослужащих, следователи установили новые эпизоды преступлений, в т.ч. о причастности военнослужащего "Азова" И. Иванюка к расстрелу в Мариуполе мирного жителя. С фигурантом проводятся следственные действия".Глава российского следственного ведомства поручил продолжить расследование преступлений вооружённых формирований Украины в отношении мирных граждан. Бастрыкин посетил Луганскую академию СКР, где проверил ход строительства объектов учреждения и готовность академии к учебному году.Как сообщала Украина.ру, накануне СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область

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