СК РФ предъявил обвинения экс-начальникам Нацгвардии и ГУР Украины - 09.08.2024 Украина.ру
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СК РФ предъявил обвинения экс-начальникам Нацгвардии и ГУР Украины
СК РФ предъявил обвинения экс-начальникам Нацгвардии и ГУР Украины - 09.08.2024 Украина.ру
СК РФ предъявил обвинения экс-начальникам Нацгвардии и ГУР Украины
Российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности бывших высокопоставленных украинских силовиков. Об этом 9 августа сообщил официальный ТГ-канала Следственного комитета России
2024-08-09T11:45
2024-08-09T11:45
новости
россия
украина
донецкая народная республика
александр бастрыкин
борис филатов
ск рф
нацгвардия
вооруженные силы украины
всу
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Председатель СК России Александр Бастрыкин провёл в Луганске совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. По итогам ведомство сообщило о намерении привлечь к уголовной ответственности ряд лиц."Заочно предъявлены обвинения бывшему первому заместителю командующего Нацгвардией Украины Александру Кривенко, бывшему начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Юрию Павлову. В результате их преступных действий, связанных с общим руководством так называемой антитеррористической операцией на юго-востоке Украины, ранены и погибли 132 человека, разрушено или повреждено более 87 объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. Принимаются меры к их розыску и аресту", - проинформировал Следком.Кроме того, завершено расследование в отношении командира 79 десантно-штурмовой бригады полковника Валерия Курача. Ему предъявлено обвинение заочно. В 2019 году он приказал прицельно обстрелять из артиллерии село Саханка в ДНР, в результате чего погиб мирный житель и были разрушены жилые дома.Также расследовано уголовное дело в отношении мэра города Днепра (Днепропетровска) Бориса Филатова. Он был заочно обвинён в экстремизме по национальному признаку и распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.Следком России активно собирает доказательства преступных действий иностранных наёмников. Следком проинформировал: "Завершено расследование уголовных дел в отношении гражданина Финляндии Аримы Рику, граждан Грузии Петриашвили Нодара и Хецуриани Алеко. За денежное вознаграждение они участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ, которые привели к гибели мирного населения и разрушению гражданских объектов".По информации ведомства, в течение двух лет "установлены обстоятельства сотен преступлений украинских военнослужащих против жителей Мариуполя в 2022 году. Российские следователи продолжают эту работу".Информируя о промежуточных результатах, в Следкоме сообщили: "Так, завершено расследование дел в отношении военнослужащего полка "Азов" (организация запрещена в РФ) Д. Хмелевского, отдавшего приказ расстрелять двух гражданских лиц, и военнослужащего этого же подразделения О. Абдюкова, расстрелявшего из РПГ машину с мирными жителями. Допрашивая задержанных украинских военнослужащих, следователи установили новые эпизоды преступлений, в т.ч. о причастности военнослужащего "Азова" И. Иванюка к расстрелу в Мариуполе мирного жителя. С фигурантом проводятся следственные действия".Глава российского следственного ведомства поручил продолжить расследование преступлений вооружённых формирований Украины в отношении мирных граждан. Бастрыкин посетил Луганскую академию СКР, где проверил ход строительства объектов учреждения и готовность академии к учебному году.Как сообщала Украина.ру, накануне СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область
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новости, россия, украина, донецкая народная республика, александр бастрыкин, борис филатов, ск рф, нацгвардия, вооруженные силы украины, всу, гур моу, военные преступления, криминал, уголовное дело, "азов", следствие
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Александр Бастрыкин, Борис Филатов, СК РФ, Нацгвардия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ГУР МОУ, Военные преступления, криминал, уголовное дело, "Азов", следствие

СК РФ предъявил обвинения экс-начальникам Нацгвардии и ГУР Украины

11:45 09.08.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности бывших высокопоставленных украинских силовиков. Об этом 9 августа сообщил официальный ТГ-канала Следственного комитета России
Председатель СК России Александр Бастрыкин провёл в Луганске совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. По итогам ведомство сообщило о намерении привлечь к уголовной ответственности ряд лиц.
"Заочно предъявлены обвинения бывшему первому заместителю командующего Нацгвардией Украины Александру Кривенко, бывшему начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Юрию Павлову. В результате их преступных действий, связанных с общим руководством так называемой антитеррористической операцией на юго-востоке Украины, ранены и погибли 132 человека, разрушено или повреждено более 87 объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. Принимаются меры к их розыску и аресту", - проинформировал Следком.
Кроме того, завершено расследование в отношении командира 79 десантно-штурмовой бригады полковника Валерия Курача. Ему предъявлено обвинение заочно. В 2019 году он приказал прицельно обстрелять из артиллерии село Саханка в ДНР, в результате чего погиб мирный житель и были разрушены жилые дома.
Также расследовано уголовное дело в отношении мэра города Днепра (Днепропетровска) Бориса Филатова. Он был заочно обвинён в экстремизме по национальному признаку и распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.
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Следком России активно собирает доказательства преступных действий иностранных наёмников. Следком проинформировал: "Завершено расследование уголовных дел в отношении гражданина Финляндии Аримы Рику, граждан Грузии Петриашвили Нодара и Хецуриани Алеко. За денежное вознаграждение они участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ, которые привели к гибели мирного населения и разрушению гражданских объектов".
По информации ведомства, в течение двух лет "установлены обстоятельства сотен преступлений украинских военнослужащих против жителей Мариуполя в 2022 году. Российские следователи продолжают эту работу".
Информируя о промежуточных результатах, в Следкоме сообщили: "Так, завершено расследование дел в отношении военнослужащего полка "Азов" (организация запрещена в РФ) Д. Хмелевского, отдавшего приказ расстрелять двух гражданских лиц, и военнослужащего этого же подразделения О. Абдюкова, расстрелявшего из РПГ машину с мирными жителями. Допрашивая задержанных украинских военнослужащих, следователи установили новые эпизоды преступлений, в т.ч. о причастности военнослужащего "Азова" И. Иванюка к расстрелу в Мариуполе мирного жителя. С фигурантом проводятся следственные действия".
Глава российского следственного ведомства поручил продолжить расследование преступлений вооружённых формирований Украины в отношении мирных граждан. Бастрыкин посетил Луганскую академию СКР, где проверил ход строительства объектов учреждения и готовность академии к учебному году.
Как сообщала Украина.ру, накануне СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область
 
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