Как замдиректора ФБР назначил президента США

Как замдиректора ФБР назначил президента США

Как замдиректора ФБР назначил президента США

Полвека назад, 9 августа 1974 года, вследствие так называемого "Уотергейтского дела" ушёл в отставку президент США Ричард Никсон. Впоследствии оказалось, что скандал был спровоцирован руководством ФБР

2024-08-10T08:00

2024-08-10T08:00

2024-08-10T08:00

история

история

сша

1960-е

импичмент

Первая и единственная в истории отставка президента США пропагандистами этой страны преподносится как образец американской демократии: мол, глава государства злоупотребил полномочиями, это раскрыли независимые журналисты, и под угрозой позорного импичмента президент ушёл в отставку.Правда, в американской массовой культуре всё не так однозначно. История отставки Ричарда Никсона послужила основой сюжета первого сезона сериала "Карточный домик", в котором президентом США стал герой Кевина Спейси, даже не участвовавший в президентских выборах. Собственно, именно так в 1974 году главой Белого дома стал Джеральд Форд.Но в упомянутом сериале злым гением изображён его главный герой. А вот операцию по отстранению от власти Ричарда Никсона и его команды, и приведения к власти Джеральда Форда, до того лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США, осуществило Федеральное бюро расследований (ФБР). Но обо всём по порядку.Ричард Никсон стал президентом США после победы на выборах в 1968 году, имея серьёзный политический багаж: он дважды был вице-президентом в администрациях Дуайта Эйзенхауэра (1953-1961). На выборах 1960 года Ричард Никсон первый раз баллотировался от республиканцев в президенты США, однако потерпел поражение от Джона Кеннеди.Выборы 1964 года Ричард Никсон пропустил, а вот в 1968-м он был избран президентом США. Этому способствовали проблемы в стане демократов: действующий президент Линдон Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру, а сенатор Роберт Кеннеди был убит. Вице-президентом в администрации Никсона стал Спиро Агню, до того губернатор Мэриленда.Во время первого срока Никсона в июле 1969 года американские астронавты высадились на Луну, был осуществлён ряд реформ, приведших к фактической остановке работы Бреттон-Вудской системы и началу доминирования американского доллара в мировой финансовой системе. Кроме того, при Никсоне США наладили отношения с КНР (после сенсационного личного визита президента в Китай в феврале 1972 года), и началась политика разрядки в отношениях с Советским Союзом.В мае 1972 года Ричард Никсон (первым из президентов после Франклина Рузвельта в 1945-м) с супругой посетил СССР. Во время этого визита он подписал с Генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Брежневым договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). Кроме того, дело шло к окончанию крайне непопулярной в США войны во Вьетнаме.Таким образом, летом 1972 года у Никсона не было никаких оснований сомневаться в том, что он будет переизбран на второй срок. Собственно, так и случилось: в ноябре он победил в 49 штатах – этот успех пока не удалось повторить никому. Вице-президентом США остался Агню.Однако 17 июня 1972 года, в разгар избирательной кампании, полиция арестовала пять человек, проникших в помещение штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии в вашингтонском гостиничном комплексе "Уотергейт". Злоумышленники, которых позже назвали "уотергейтскими взломщиками", попытались установить подслушивающие устройства, а также скопировать важные документы Демократической партии.Четверо арестованных были кубинскими иммигрантами из Майами, а вот пятый, Джеймс Маккорд, оказался сотрудником избирательного комитета Ричарда Никсона, а в недавнем прошлом – сотрудником ЦРУ. Кроме того, быстро выяснилось, что операцию в отеле "Уотергейт" спланировали ещё два высокопоставленных сотрудника комитета Никсона – Джон Гордон Лидди (бывший агент ФБР) и Говард Хант (экс-сотрудник ЦРУ).Исследователь Роберт Геттлин в своей книге "Молчаливый заговор: свержение президента" писал:"С точки зрения предстоящих в ноябре выборов это преступление вообще было лишено всякого смысла. Никакой такой секретной информации о соперниках "жучки" не могли дать: к середине июня демократы ещё не избрали своего кандидата в президенты, готового бросить вызов Никсону. Да и все опросы общественного мнения свидетельствовали: кто бы ни оказался соперником Никсона, он будет разбит в пух и прах".При этом история развивалась в лучших традициях политического триллера. С самого начала "Уотергейтского скандала" репортеры газеты The Washington Post Боб Вудворд и Карл Бернстайн получали информацию от высокопоставленного источника из ФБР, которое расследовало дело. Уже 20 июня 1972 года Вудворд впервые встретился с загадочным человеком под псевдонимом "Глубокая глотка", который стал снабжать его секретной информацией о расследовании. Кстати, псевдоним был навеян названием чрезвычайно популярного в те годы порнофильма.1 августа 1972 года в The Washington Post появилась заметка о сумме в $ 25 000, которая была выплачена из средств предвыборной кампании Никсона одному из задержанных в "Уотергейте". 29 сентября там же вышла статья о целом секретном фонде, созданном для слежки за демократами, причём при деятельном участии генерального прокурора США Джона Митчелла. В октябре 1972 года Бернстайн и Вудворд объявили, что ФБР установило связь между администрацией Никсона и "уотергейтскими взломщиками". Но всё это, как указано выше, не помешало Ричарду Никсону триумфально выиграть президентские выборы в ноябре 1972 года.Когда в январе 1973 года начался суд над "уотергейтскими взломщиками", все газеты опубликовали их фотографии, и "Уотергейтский скандал" самым неожиданным образом оказался связан с убийством президента Кеннеди в 1963 году. Дело в том, что во время убийства одному из полицейских показалось, что выстрелы прозвучали не из окна дома (где находился террорист Ли Освальд), а с другой стороны – от поросшего кустарником пригорка. Полицейские задержали в кустах трех подозрительных бродяг. Но после того, как задержанных доставили в полицию, они бесследно исчезли. И вот 10 лет спустя полицейские якобы опознали во взломщиках Роберте Баркери и Фреде Стреджисе двух из тех самых бродяг.Всё это привело к тому, что в марте 1973 года была сформирована сенатская комиссия по "Уотергейту". Её слушания транслировали по телевидению на всю страну, и 85% американцев посмотрели хотя бы одно заседание. С каждым днём становилось ясно, что дело идёт к импичменту Никсона, особенно после того, как в августе 1973 года президент отказался предоставить прокуратуре записанные в Овальном кабинете плёнки, документирующие разговоры президента с помощниками.И тут стоит обратить внимание на то, что "Глубокой глоткой" был не кто иной, как заместитель директора ФБР Марк Фелт, который очень хотел возглавить спецслужбу. Всесильный создатель ФБР Джон Эдгар Гувер умер 2 мая 1972 года, а Луис Патрик Грей был лишь и.о. директора бюро. Но Фелт не мог рассчитывать на расположение не только действующего президента, но и вице-президента Спиро Агню, который стал бы главой Белого дома в случае импичмента Никсона.Но весной 1973 года Агню вдруг выдвигают обвинения в коррупции – мол, в то время, когда он был губернатором Мэриленда, политик получал "откаты" с дорожных работ. 6 августа 1973-го информация об этом появилась в издании The Wall Street Journal". Агню публично заявил о своей невиновности и 8 августа провёл пресс-конференцию, на которой назвал историю "проклятой ложью". К этому времени расследование "Уотергейта", которое могло привести к импичменту Никсона, продвинулось далеко вперёд, и свежие разоблачения, касающиеся Белого дома, почти ежедневно появлялись в газетах.Агню настаивал на своей невиновности, но 10 октября 1973 года он заключил сделку о признании вины, – по его словам, чтобы защитить свою семью, и потому что боялся, что не сможет добиться справедливого судебного разбирательства. В тот же день Агню подал официальное заявление об отставке госсекретарю Генри Киссинджеру и направил письмо Никсону, в котором заявил, что уходит в отставку "в интересах нации". Преемником Агню на посту вице-президента США стал лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Джеральд Форд. Он был утверждён 27 ноября 1973 года Сенатом и 6 декабря Палатой представителей Конгресса США, после чего вступил в должность.А уже 6 февраля 1974 года Палата представителей США постановила начать процедуру импичмента президента Ричарда Никсона. Тот упорствовал, категорически отказывался предъявлять следствию имеющиеся у него плёнки, ссылаясь на привилегию исполнительной власти. Однако Верховный суд США в июле 1974 года единогласно определил, что у президента нет таких привилегий, и приказал ему немедленно выдать записи прокуратуре.5 августа 1974 года, уже после того, как заключение по импичменту Никсона было подготовлено к голосованию в Палате представителей и последующей передаче в Сенат США, огласке были преданы ранее неизвестные записи от 23 июня 1972 года, спустя всего несколько дней после инцидента в "Уотергейте". На них Никсон обсуждал с начальником своего аппарата Бобом Холдеманом Уотергейтскую историю и оговаривал, как воспрепятствовать расследованию при помощи ЦРУ и ФБР.После этого даже для самых фанатичных защитников Никсона стало несомненным, что президент с самого начала событий пытался воспрепятствовать правосудию в личных и партийных интересах, его импичмент стал решённым делом. Республиканцы-сенаторы, ранее готовившиеся голосовать в Сенате против осуждения Никсона, после публикации плёнок один за другим заявляли ему, что поддержат обвинение по всем пунктам.Вечером 8 августа Никсон, лишившись всех союзников и перед лицом неминуемого импичмента, объявил в телевизионном обращении, что уходит в отставку с полудня следующего дня, и ещё до этого срока покинул Вашингтон. В полдень 9 августа 1974 года президентом США стал принесший присягу в Белом доме вице-президент Джеральд Форд – пока единственный в истории США глава государства, который никогда не был избран президентом или вице-президентом всенародно. В свою очередь, Ричард Никсон остаётся единственным президентом США, досрочно прекратившим свои полномочия и подавшим в отставку.Через месяц, 8 сентября 1974 года, новый президент США помиловал своего предшественника "за все преступления, которые тот мог совершить". Форд имел на это право, так как импичмент ещё не начинал рассматриваться в Сенате.Марк Фелт так и не стал директором ФБР, причём именно из-за своей роли в "Уотергейтском скандале". Ещё в октябре 1972 года Холдеман сообщил президенту, что именно Фелт является "Глубокой глоткой". И.о. директора ФБР Грей в январе 1973-го заявил Фелту, что тот был источником информации для журналистов. А в июне 1973 года аноним, назвавшийся репортёром журнала Times, сообщил новому и. о. директора бюро Уильяму Ракелсхаузу, что утечки об "Уотргейте" идут через Фелта. Позже Ракелсхауз рассказывал, что Фелт эти обвинения отрицал, однако его последующая отставка "равносильна признанию вины".Примечательно, что назначенный Никсоном и утверждённый Сенатом полноценный директор ФБР Кларенс Келли (принял присягу 9 июля 1973 года) никаких действий в отношении Фелта не предпринимал. Келли сохранил свою должность и после отставки Никсона, и после коррупционного скандала в 1976 году. Тогда выяснилось, что директор ФБР получил в подарок от подчинённых шторы и мебель, числившиеся на балансе бюро, но президент Форд отказался увольнять Келли.В 1999 году, в 25-ю годовщину отставки Никсона, Фелт заявил журналисту, что было бы ужасно, если бы "Глубокой глоткой" оказался человек, занимавший его пост. "Это полностью уничтожило репутацию лояльного, логичного сотрудника ФБР. Это было бы просто недостойно", – сказал он. Но через шесть лет Марк Фелт в интервью журналу Vanity Fair признал, что именно он был информатором репортёров The Washington Post Карла Бернстайна и Боба Вудворда.91-летний Фелт сделал это под давлением своей дочери, которая пыталась продать историю и фото из архива бывшей "Глубокой глотки". Однако они никого особо не заинтересовали, хотя опубликованная в 1974 году Вудвордом и Бернстайном книга "Вся президентская рать" выдержала десятки изданий и до сих пор остаётся популярной.

сша

история, сша, 1960-е, импичмент