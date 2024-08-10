https://ukraina.ru/20240810/1056764531.html

Битва за Арктику уже идет: эксперт о том, как наступление ВС РФ и разгром ВСУ определят позиции России

Битва за Арктику уже идет: эксперт о том, как наступление ВС РФ и разгром ВСУ определят позиции России - 10.08.2024 Украина.ру

Битва за Арктику уже идет: эксперт о том, как наступление ВС РФ и разгром ВСУ определят позиции России

Битва за Арктику уже идет на Украине, Россия не вхолостую расходует свои ресурсы и достигает на поле боя конкретных геоэкономических целей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-08-10T05:40

2024-08-10T05:40

2024-08-10T05:40

новости

россия

украина

сша

александр перенджиев

владимир путин

нато

арктика

всу

геополитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056753276_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_e31b493ae51d444c56b591ad38cb48b5.jpg

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на размещение в Германии высокоточных дальнобойных ракет США Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет меньшей и средней дальности.Когда США в 1980-е годы попытались разместить на территории Германии ракеты "Першинг-2", СССР обратился за поддержкой к западногерманскому обществу, которое выступило против этого. И американцы убрали оттуда ракеты, рассказал политолог.Тем не менее, мы не можем отойти от темы СВО. Продвижение российских войск и разгром ВСУ как составляющей военной системы НАТО определит наши позиции в геоэкономике, подчеркнул Перенджиев.По его словам, на Украине уже сейчас идет битва за Арктику, но Россия "не вхолостую" расходует свои ресурсы. Продолжая боевые действия, государство достигает конкретных геоэкономических целей, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.руО том, готовы ли страны Запада сбивать российские самолёты и ракеты над Украиной - в интервью Елены Маркосян: Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240807/1056745288.html

россия

украина

сша

арктика

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, александр перенджиев, владимир путин, нато, арктика, всу, геополитика, германия, ракеты, ресурсы, сво