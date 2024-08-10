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Битва транспортных коридоров: Политолог объяснил, зачем Британия пытается "влезть" на Южный Кавказ

Битва транспортных коридоров: Политолог объяснил, зачем Британия пытается "влезть" на Южный Кавказ - 10.08.2024 Украина.ру

Битва транспортных коридоров: Политолог объяснил, зачем Британия пытается "влезть" на Южный Кавказ

Британия сейчас пытается влезть на Южный Кавказ. Все давление против Ирана и Азербайджана ведется с целью помешать формированию транспортного коридора "Север-Юг". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-08-10T05:00

2024-08-10T05:00

2024-08-10T05:00

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Сейчас Запад пытается открыть России еще один фронт, чтобы заполучить контроль над транспортным коридором "Север-Юг". Известно, что сейчас происходит вокруг Армении и Грузии, рассказал политолог.У Лондона и Мадрида давний конфликт вокруг Гибралтарского пролива, который омывает берега Испании, но контролируется британцами. Более того, у них просел Суэцкий канал из-за хуситов. Они уже снова идут по старому пути, огибая Африку и неся огромные убытки, добавил эксперт.Речь идет о геоэкономическом противостоянии, которое выливается в битву транспортных коридоров. Туда вовлекаются Китай, Индия, Иран и даже Азербайджан. Баку приходится делать выбор, из-за чего по-другому будут складываться отношения между Россией и Турцией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.руО том, готовы ли страны Запада сбивать российские самолёты и ракеты над Украиной - в интервью Елены Маркосян: Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе Украины на сайте Украина.ру

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