Перенджиев рассказал, какой пазл США собирают в Арктике, и что из этого получается
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
План Вашингтона по Арктике простой: заставить Россию максимально оттянуть свои силы на другие задачи, например, СВО. Также Вашингтон сосредоточился на "обнулении" Северного морского пути
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
"США и Запад пытаются оттянуть наши силы от Арктики не только на Украине. Они пытаются столкнуть Россию с Европой. Мощная группировка польской армии не просто сконцентрирована у границы с Белоруссией. Она проводит активные маневры под предлогом учений или охраны от мигрантов. Понятно, что России придется тратить силы для защиты РБ – союзного с нами государства", - сказал эксперт.
Он уточнил, что параллельно коллективный Запад вбрасывает в информационное пространство информацию о предстоящей прямой войне России и НАТО. В основном распространением этой информации занимаются британцы, однако они, скорее, выступают в качестве кукловодов, используя публичные политические фигуры из Германии и Франции.
"Запад также пытается открыть нам еще один фронт, чтобы заполучить контроль над транспортным коридором "Север-Юг". Не надо никому объяснять, что сейчас происходит вокруг Армении и Грузии. Короче говоря, США и Запад пытаются с обеих сторон закупорить Севморпуть – со стороны Баренцева моря и со стороны Тихого океана, чтобы туда было трудно входить и выходить. То есть они хотят его обнулить", - подытожил собеседник издания.
Однако тут Вашингтон ждал неприятный сюрприз. Какой именно, Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов отметил, что вероятность вооруженного конфликта в Арктике необходимо рассматривать с аккуратным скептицизмом.
По его мнению, было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить "много и дорогого", однако в то же время напомнил: такого арктического опыта, как у России, нет ни у кого в мире.
"Те же американцы массово развернули боевые бронированные машины Stryker для противостояния с нами, но выяснилось, что они не могут нормально функционировать при низкотемпературном климате. В артиллерийских орудиях замерзает гидравлика, артиллерийские планшеты выходят из строя", - подчеркнул Леонов.
24 июня, 14:41США хотят вернуть господство в Арктике. Таяние льдов ведёт к Холодной войнеНесмотря на растущую глобальную напряженность, которая проявляется в виде кризисов в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, американская элита не упускает из фокуса своего внимания Арктику, прекрасно осознавая ее стратегическое и экономическое значение.