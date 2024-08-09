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Правительство ФРГ ответило на вопрос о причастности к атаке на Курскую область

Правительство ФРГ ответило на вопрос о причастности к атаке на Курскую область - 09.08.2024 Украина.ру

Правительство ФРГ ответило на вопрос о причастности к атаке на Курскую область

Немецкое правительство в ответ на запрос РИА Новости заверило, что не располагает собственными данными о применении ВСУ произведенного и поставленного Германией оружия в Курской области во время украинского нападения

2024-08-09T13:01

2024-08-09T13:01

2024-08-09T13:01

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россия

олаф шольц

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кабмин

оружие

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"Федеральное правительство не располагает собственной информацией об этом", - заявили в пресс-службе Кабмина.Там добавили, что приняли к сведению сообщения по этому вопросу, назвав их "противоречивыми".При этом представитель правительства Германии не стала отвечать на вопрос, разделяет ли правительство мнение главы комитета по обороне бундестага ФРГ Маркуса Фабера, оправдывающего использование Украиной немецкого оружия при нападении на Курскую область.Без ответа остался и вопрос, связывался ли Берлин с Киевом по вопросу применения немецкого оружия на территории РФ.Ранее зарубежные СМИ писали, что в Курской области было замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ. В свою очередь Фабер попытался оправдать использование Украиной немецкого оружия, заявив, что после передачи это оружие, включая танки Leopard 2, становится украинским.Накануне лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт", критикующей поставки оружия Украине и санкции против России, призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца предотвратить использование немецкого оружия в России. По ее мнению, канцлер должен поговорить с украинским президентом по телефону и потребовать, чтобы немецкое оружие не использовалось при продвижении на российскую территорию".6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек вторглись на территорию Курской области.Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Он также заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Минобороны РФ сообщило, что атаковавшие за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, олаф шольц, вооруженные силы украины, германия, кабмин, оружие