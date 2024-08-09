Подорожание хлеба на Украине планируют удержать в пределах 10-20% - 09.08.2024 Украина.ру
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Подорожание хлеба на Украине планируют удержать в пределах 10-20%
Подорожание хлеба на Украине планируют удержать в пределах 10-20% - 09.08.2024 Украина.ру
Подорожание хлеба на Украине планируют удержать в пределах 10-20%
В августе хлеб на Украине может резко подорожать. Об этом в украинском телеэфире заявил директор компании "Киевхлеб" Юрий Дученко
2024-08-09T11:42
2024-08-09T11:42
новости
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зерно
хлеб
социальная политика
киев
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"Это будет в пределах 10-20% в зависимости от ассортимента, - сказал Дученко. – К сожалению, это вынужденный шаг, который позволит сегодня пекарям работать".По его словам, кое-где хлебозаводы "уже работают в одну смену, сокращают ассортимент". Поэтому повышение цены глава "Киевхлеба" считает оправданным решением.Выражая сожаление по поводу поднятия цен на хлебобулочные изделия, Дученко не назвал иных альтернатив. При этом он заметил, что в случае отказа от подорожания в сентябре возможен дефицит хлеба на украинских прилавках.Энергоносители дороги, налоговых послаблений не ожидается, мука дешеветь не будет – скорее наоборот. По словам директора "Киевхлеба", исходя из этого будет дорожать хлеб.Ранее эксперты обращали внимание на негативные эффекты факторов насильственной мобилизации и наращивания вывоза украинского зерна в Евросоюз. Об том Украина.ру сообщала в публикации Мошеннический механизм власти. Украинские эксперты с тревогой о том, что не показывают по украинскому ТВ
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новости, украина, украина-ес, зерно, хлеб, социальная политика, киев
Новости, Украина, Украина-ЕС, зерно, хлеб, социальная политика, Киев

Подорожание хлеба на Украине планируют удержать в пределах 10-20%

11:42 09.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в селе Гранитное в ДНР
Повседневная жизнь в селе Гранитное в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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В августе хлеб на Украине может резко подорожать. Об этом в украинском телеэфире заявил директор компании "Киевхлеб" Юрий Дученко
"Это будет в пределах 10-20% в зависимости от ассортимента, - сказал Дученко. – К сожалению, это вынужденный шаг, который позволит сегодня пекарям работать".
По его словам, кое-где хлебозаводы "уже работают в одну смену, сокращают ассортимент". Поэтому повышение цены глава "Киевхлеба" считает оправданным решением.
Выражая сожаление по поводу поднятия цен на хлебобулочные изделия, Дученко не назвал иных альтернатив. При этом он заметил, что в случае отказа от подорожания в сентябре возможен дефицит хлеба на украинских прилавках.
"Уже сейчас необходимо безотлагательно пересматривать цены, - подчеркнул Дученко. – И до сентября месяца производители, которые работают "по-белому", могут не дотянуть, к сожалению".
Энергоносители дороги, налоговых послаблений не ожидается, мука дешеветь не будет – скорее наоборот. По словам директора "Киевхлеба", исходя из этого будет дорожать хлеб.
Ранее эксперты обращали внимание на негативные эффекты факторов насильственной мобилизации и наращивания вывоза украинского зерна в Евросоюз. Об том Украина.ру сообщала в публикации Мошеннический механизм власти. Украинские эксперты с тревогой о том, что не показывают по украинскому ТВ
 
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