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Подорожание хлеба на Украине планируют удержать в пределах 10-20%
Подорожание хлеба на Украине планируют удержать в пределах 10-20% - 09.08.2024 Украина.ру
Подорожание хлеба на Украине планируют удержать в пределах 10-20%
В августе хлеб на Украине может резко подорожать. Об этом в украинском телеэфире заявил директор компании "Киевхлеб" Юрий Дученко
2024-08-09T11:42
2024-08-09T11:42
2024-08-09T11:42
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"Это будет в пределах 10-20% в зависимости от ассортимента, - сказал Дученко. – К сожалению, это вынужденный шаг, который позволит сегодня пекарям работать".По его словам, кое-где хлебозаводы "уже работают в одну смену, сокращают ассортимент". Поэтому повышение цены глава "Киевхлеба" считает оправданным решением.Выражая сожаление по поводу поднятия цен на хлебобулочные изделия, Дученко не назвал иных альтернатив. При этом он заметил, что в случае отказа от подорожания в сентябре возможен дефицит хлеба на украинских прилавках.Энергоносители дороги, налоговых послаблений не ожидается, мука дешеветь не будет – скорее наоборот. По словам директора "Киевхлеба", исходя из этого будет дорожать хлеб.Ранее эксперты обращали внимание на негативные эффекты факторов насильственной мобилизации и наращивания вывоза украинского зерна в Евросоюз. Об том Украина.ру сообщала в публикации Мошеннический механизм власти. Украинские эксперты с тревогой о том, что не показывают по украинскому ТВ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, украина-ес, зерно, хлеб, социальная политика, киев
Новости, Украина, Украина-ЕС, зерно, хлеб, социальная политика, Киев
Подорожание хлеба на Украине планируют удержать в пределах 10-20%
В августе хлеб на Украине может резко подорожать. Об этом в украинском телеэфире заявил директор компании "Киевхлеб" Юрий Дученко
"Это будет в пределах 10-20% в зависимости от ассортимента, - сказал Дученко. – К сожалению, это вынужденный шаг, который позволит сегодня пекарям работать".
По его словам, кое-где хлебозаводы "уже работают в одну смену, сокращают ассортимент". Поэтому повышение цены глава "Киевхлеба" считает оправданным решением.
Выражая сожаление по поводу поднятия цен на хлебобулочные изделия, Дученко не назвал иных альтернатив. При этом он заметил
, что в случае отказа от подорожания в сентябре возможен дефицит хлеба на украинских прилавках.
"Уже сейчас необходимо безотлагательно пересматривать цены, - подчеркнул Дученко. – И до сентября месяца производители, которые работают "по-белому", могут не дотянуть, к сожалению".
Энергоносители дороги, налоговых послаблений не ожидается, мука дешеветь не будет – скорее наоборот. По словам директора "Киевхлеба", исходя из этого будет дорожать хлеб.
Ранее эксперты обращали внимание на негативные эффекты факторов насильственной мобилизации и наращивания вывоза украинского зерна в Евросоюз. Об том Украина.ру сообщала в публикации Мошеннический механизм власти. Украинские эксперты с тревогой о том, что не показывают по украинскому ТВ