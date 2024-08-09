https://ukraina.ru/20240809/1056778982.html

Удар по Липецку, десант на Кинбурнской косе. Главное на Украине на утро 9 августа

Удар по Липецку, десант на Кинбурнской косе. Главное на Украине на утро 9 августа - 09.08.2024 Украина.ру

Удар по Липецку, десант на Кинбурнской косе. Главное на Украине на утро 9 августа

Украина предприняла массированный налёт беспилотников на Липецк. Украинские военные снова попытались высадиться на Кинбурнской косе

2024-08-09T09:42

2024-08-09T09:42

2024-08-09T09:42

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Утром 9 августа Минобороны России сообщило об отражении воздушных атак ВСУ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа: 26 - над Белгородской, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один над Орловской, пять – над Республикой Крым, восемь – над акваторией Чёрного моря. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства в 07:34.До этого, в 01:46 губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём телеграм-канале сообщил, как что на территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. В 02:04 он сообщил, что существует угроза атаки БпЛА на территории Липецка и Липецкого муниципального округа."По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БпЛА"", - призвал губернатор.Спустя час и десять минут Артамонов сообщил о произошедшей массированной атаке беспилотников."Внимание! Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Работают ПВО. Не подходите к окнам. Укройтесь в безопасном месте", - написал губернатор в 03:14.Спустя 24 минуты он рассказал о взрывах в городе."Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы. В результате падения БпЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам. Угроза атаки БПЛА сохраняется. Работают ПВО и средства подавления", - сообщил Артамонов и снова опубликовал рекомендации по действиям во время сигнала "Угроза атаки БпЛА".Чуть позднее он настоятельно попросил горожан не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников."Это помогает противнику корректировать направление и точность. Публикуя и пересылая фото и видео вы ставите под угрозу себя и свои семьи", - подчеркнул Артамонов.Также губернатор рассказал о том, как украинцы пытаются сеять панику в Липецке."В социальных сетях и мессенджерах отмечены призывы покидать Липецк. Подобные сообщения рассылаются противником с целью посеять панику и создать опасную обстановку. Прошу жителей не поддаваться панике и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы. Оставайтесь в безопасном месте. В квартире это ванная комната или помещение без окон", - написал губернатор в своём телеграм-канале в 03:54.Спустя 50 минут Артамонов сообщил, что для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа."Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населённых пунктов: Копцевы хутора, Фёдоровка, Яковлевка, Тынковка. Готовятся пункты временного размещения и транспорт. Жителям указанных населённых пунктов необходимо следовать указаниям представителей экстренных служб", - подчеркнул губернатор.Он также сообщил о приостановке движения пассажирского транспорта в Липецке и в Липецком муниципальном округе.Утром Артамонов рассказал о восстановлении электроснабжения, а также об открытии горячей линии во попросам эвакуации жителей из Копцевых хуторов, Фёдоровки, Яковлевки и Тынковки."В зону эвакуации попадают 416 домовладений. В настоящий момент развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход. Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах", - написал он в своём телеграм-канале в 05:32Кроме того, губернатор сообщил, что в эвакуируемых населённых пунктах выставляются посты для охраны домов и имущества жителей. На подъездных дорогах размещены посты автоинспекции, движение транспорта ограничено.В 05:54 Артамонов сообщил о пострадавших от атаки."По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка. Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого МО", - предупредил он.Спустя 8 минут он снова предупредил об угрозе атаки БпЛА. Чуть позже Артамонов сообщил о готовности пунктов временного размещения граждан, а также об ограничении движения по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка.В 07:40 воздушная опасность в регионе была отменена. Спустя час губернатор сообщил о том, что принято решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия. Спортивные и семейные события будут проводиться с обеспечением повышенных мер безопасности."Уверен, все с пониманием к этому отнесутся. Враг бьёт по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область. Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся", - подчеркнул Артамонов.Он также поблагодарил силы ПВО, оперативные службы и горожан.Также стало известно о том, что количество пострадавших возросло до 9 человек.Основной целью украинской атаки на Липецк был военный аэродром. Именно там, по данным ГУ МЧС по Липецкой области, произошло возгорание, которому присвоили третий номер сложности.При этом самолёты успели вывести с аэродрома."По Липецку все норм. Вывелись до удара. Низ был 20 метров, если кому-то это о чем то говорит", - сообщил военный лётчик, автор телеграм-канала Fighterbomber.Одновременно с атакой на Липецк украинские военные попытались прощупать на прочность оборону на южных рубежах России.И ещё один десантВооружённые силы России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках, противник понёс большие потери, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Икс"."Противник около 4 часов утра предпринял масштабную попытку форсирования водной преграды в направлении Кинбурнской косы. Наша разведка отследила действия противника ещё на правом берегу Днепра. Попытка высадки десанта была пресечена. Противник понёс значительные потери. Украинская армия задействовала в операции около 20 десантных лодок. Часть плавсредств ВСУ была уничтожена в дальней морской зоне, часть подорвались на минах у береговой оборонительной линии", - рассказал военный.Телеграм-канал "Архангел спецназа Z" также сообщил подробности произошедшего."ГУР снова предпринял попытку высадки на Кинбурскую косу в 3 часа ночи. Итог: После высадки попали на минное поле, остальные кто выжил уехали с ранениями", - указывалось в публикации канала.Ранее, 6 августа, украинцы попытались высадить десант на Тендровской косе, о чём утром того дня сообщил ряд военкоров и телеграм-каналов."Уже второй раз за год украинские формирования предпринимают попытку высадки на Тендровской косе к западу от Кинбурнского полуострова. Места эти стоят на отшибе: только маяк, где сидит небольшая группа российских морпехов да мониторит воздушное с морским пространства. Учитывая то, что предыдущая операция была спланирована ГУР, то есть основания полагать, что и эта планировалась абсолютно так же. И результат её стал таким же", - указывалось в сводке проекта "Рыбарь".Как рассказали авторы "Рыбаря", с полуночи украинские формирования начали вести разведку района высадки, задействовав беспилотник Bayraktar TB2 в окрестностях Очакова."Для отвлечения внимания гарнизона маяка на Тендровской косе к западу от Кинбурнского полуострова был запущен БЭК. Собственно, одна из задач гарнизона — это как раз таки наблюдать за крылатыми ракетами, полётами БЛА и БЭКами противника. В районе трёх часов ночи двенадцать лодок с десантом ВСУ выдвинулись к косе, намереваясь произвести высадку. В результате скоротечного боя первые три лодки были уничтожены — их прибило к берегу. Остальные девять развернулись и двинулись в обратном направлении", - отмечалось в публикации.По информации "Рыбаря", потери ВСУ при очередной провальной высадке оцениваются до 20 человек личным составом. Что же касается гарнизона маяка, то пять российских морпехов отделались лёгкими ранениями, полученными во время стычки.Об оценках происходящего на Украине - в статье Сергея Зуева "Украинцев готовят к "похабному миру" и зраде. Украинские эксперты о том, как закончится война".

https://ukraina.ru/20240808/1056772728.html

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https://ukraina.ru/20240808/1056750911.html

https://ukraina.ru/20240807/1056746047.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, липецк, россия, украина, вооруженные силы украины, бпла, дроны