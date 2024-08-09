https://ukraina.ru/20240809/1056762140.html

Украинцев готовят к "похабному миру" и зраде. Украинские эксперты о том, как закончится война

Украинцев готовят к "похабному миру" и зраде. Украинские эксперты о том, как закончится война - 09.08.2024 Украина.ру

Украинцев готовят к "похабному миру" и зраде. Украинские эксперты о том, как закончится война

В украинском экспертном сообществе обнаружили, что военный конфликт является способом обогащения для верхушки украинской власти, а потому ни Зеленский, ни его окружение не заинтересованы в установлении мира. Но мир все же наступит.

2024-08-09T07:00

2024-08-09T07:00

2024-08-09T07:00

эксклюзив

сво

украина

всу

владимир зеленский

игорь мосийчук

андрей золотарев

мобилизация

военное положение

экономика

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Правда, надо бы уточнить, каким образом. Для Киева хороших сценариев не осталось, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарев. В эфире интернет-канала UKRLIFE.TV он отметил, что Украина (киевский режим – Ред.) не владеет инициативой на поле боя, не удается купировать наступление ВС РФ на ряде направлений, в частности, на Покровском, а "Покровск – это коксующийся уголь, без которого просто станет украинская металлургия"."Если не сломается фронт или тыл, в лучшем случае, что нас ждет, это нечто, похожее на китайский мирный план, то есть – перемирие, потом проведение выборов, а потом, возможно, подписание каких-то документов, которые, возможно, на время прекратят конфликт. Хотя, с высокой степенью вероятности, спустя несколько лет мы будем рисковать получить войну-продолжение, поскольку конфликт никуда не денется", - сказал Золотарев, пояснив, что украинская политика будет "по определению жестко антироссийской, и другой она быть не может в этой ситуации – и будет жажда реванша".Какое в таком случае будущее ждет страну? Украинская экономика развалена, ситуация близка к демографической катастрофе, так что это будущее легко представить, считает эксперт. По его словам, сейчас "общество готовят к похабному миру", к такому миру, которое значительная часть общества будет воспринимать как "зраду" (измену), так как ожидания украинцев были завышены.Золотарев предположил, что неисполнение этих ожиданий погрузит эту часть общества "в депрессию, которая может перерасти в агрессию… по отношению к тем, кто довел до этого"."Это фактически означает политическую аннигиляцию нынешней властной команды, тут сомневаться не приходится", - заявил эксперт. Он также отметил, что ЕС "не тянет" поддержку Киева и толкает Украину на "мир в обмен на территории", будут и определенные политические условия (внеблоковый статус), а о состоянии экономики можно и не говорить – "страна превратилась в кредитного наркомана".Западные партнеры подводят Украину к тяжелому решению, но "плюнуть на партнеров" Киев не может, констатировал политтехнолог.Пока боевые действия продолжаются, но постепенно меняется общественное мнение на Украине. Соцопросы показывают рост количества граждан, выступающих за мирные переговоры с Россией. Так, по результатам опроса Национального демократического института (их приводит КМИС), 57% опрошенных заявили о необходимости начать переговоры с РФ о достижении мира, 38% высказались против.Прислушается ли власть? Зеленский не является представителем партии мира, напротив, он – вместе с Порошенко - вождь партии войны, считает экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. Однако, по его словам, сейчас ситуация складывается таким образом, что "народ требует мира, народ устал от войны".Без всякой социологии (а она в военное время неизбежно "врет") понятно, что украинское общество поддерживает партию мира, а не партию войны, потому Зеленский пытается уйти в мирную риторику, заявил политик в эфире интернет-канала Politeka. Он продолжил: сначала офис Зеленского формировал максимально завышенные ожидания, а когда люди оказались на руинах этих ожиданий военных побед, возник запрос на мир – и Зеленский решил изменить риторику, но только внутреннюю, не внешнюю, так как по-прежнему надо у Запада выпрашивать деньги. А внутри страны один громкий коррупционный скандал следует за другим."Это все люди видят, это все людей раздражает, и люди понимают, что Зеленский не хочет мира… по одной простой причине. По причине того, что будет мир – будут выборы. Будут выборы – посодят, потому что он их не выиграет. И он начинает заигрывать, с одной стороны - риторика о мире, с другой стороны – продолжать войну", - сказал Мосийчук, добавив, что для Зеленского и для его окружения война – "это большой сумасшедший бизнес, на котором они стали миллиардерами".Политик выразил мнение, что Зеленский "должен уйти, а парламент должен приостановить войну и принести мир на нашу украинскую землю"."Мирная" внутренняя риторика власти пока никак не сказывается на практике отлова людей на Украине. Одесский адвокат Тарас Никифорчук отмечает в своем блоге ужесточение насильственной мобилизации. По его словам, в парламенте готовят законопроект, в котором прописано право командиров военных частей призывать мужчин без участия ТЦК, об этом заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский.Соответствующие предложения относительно изменений в порядке призыва граждан в инициативном порядке готовит и Генштаб ВСУ. В частности, предлагается упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации."Как мы видим, к тому идет, что делается максимально все для того, чтобы призвать людей на воинскую службу", - сказал юрист, добавив, что у него в связи с этим есть такой же вопрос, как и у большинства граждан – "какие наши потери и куда вы девали тех людей, которых вы призывали ранее и призываете сейчас?"Никифорчук отметил, что Киеву, возможно, стоило бы пригласить, например, израильских военных, чтобы они рассказали украинским коллегам, как воевать, сохраняя личный состав. Но пока о сохранении людей речь вообще не идет, и многие украинцы пытаются спасаться бегством. Юрист продемонстрировал кадры, снятые на "дороге жизни" - на участке трассы в Одесской области, проходящем вдоль молдавской границы. На кадрах видно много брошенных авто – их владельцы ушли через границу."Видите, люди всеми способами пытаются покинуть территорию нашего государства – (это) как ответ на вот эти все методы, связанные с усилением мобилизации", - сказал Никифорчук. Он также призвал задуматься над тем, почему украинцы десятками гибнут при попытках преодолеть Тису, не самую глубокую речку - "почему там погибают люди, этот вопрос должны задать мы все с вами, друзья, нашей власти и, прежде всего, руководству Пограничной службы, какие они там приказы отдают пограничникам, что люди почему-то погибают на границе".Проходят уже и стихийные митинги с требованием открыть границы (понятно, безрезультатные). Адвокат заметил, что не существует закона, в соответствии с которым границы можно закрыть, их "просто закрыли потому, что там наверху так решили".Напомним, ранее нардеп Федор Вениславский сообщил на брифинге, что западные партнеры Киева периодически поднимают вопрос о снижении призывного возраста на Украине ниже 25 лет – "потому что считают возраст 18-25 лет наиболее оптимальным, чтобы граждане могли эффективно воевать".Нардеп отметил, что "на уровне нашего государства (киевского режима – Ред.) такой инициативы нет". При этом нет и законопроекта о демобилизации, да и не стоит ожидать его в ближайшее время.В завершение сообщим, что Зеленский подписал законы о продлении общей мобилизации и военного положения еще на 90 дней - до 9 ноября. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.*- внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Дмитрия Ковалевича "F-16 как признак грядущего ядерного конфликта. Что говорят на Украине о ситуации на линии фронта"

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, игорь мосийчук, андрей золотарев, мобилизация, военное положение, экономика, политика, эксперты