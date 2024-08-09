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Карьера Сырского зависит от обстановки в Курской области - Economist

Карьера Сырского зависит от обстановки в Курской области - Economist - 09.08.2024 Украина.ру

Карьера Сырского зависит от обстановки в Курской области - Economist

Карьера главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского может зависеть от исхода попытки нападения ВСУ на Курскую область, считает журнал Economist

2024-08-09T07:17

2024-08-09T07:17

2024-08-09T07:30

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александр сырский

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вооруженные силы украины

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Как пишет издание, нападение украинских формирований на регион тесно связано с Сырским, которого на Украине часто подвергают критике.Как отмечает Economist, оправданность попытки атаковать Курскую область все еще может вызывать сомнения на фоне сложного положения украинских войск на других участках фронта.В свою очередь телеканал CNN информировал о расколе в командовании Сырского, подчиненные сомневаются в его способности вести боевые действия на истощение.В начале недели подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Он также заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, украина, александр сырский, владимир путин, вооруженные силы украины