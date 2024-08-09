Карьера Сырского зависит от обстановки в Курской области - Economist - 09.08.2024 Украина.ру
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Карьера Сырского зависит от обстановки в Курской области - Economist
Карьера Сырского зависит от обстановки в Курской области - Economist - 09.08.2024 Украина.ру
Карьера Сырского зависит от обстановки в Курской области - Economist
Карьера главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского может зависеть от исхода попытки нападения ВСУ на Курскую область, считает журнал Economist
2024-08-09T07:17
2024-08-09T07:30
новости
курская область
россия
украина
александр сырский
владимир путин
вооруженные силы украины
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Как пишет издание, нападение украинских формирований на регион тесно связано с Сырским, которого на Украине часто подвергают критике.Как отмечает Economist, оправданность попытки атаковать Курскую область все еще может вызывать сомнения на фоне сложного положения украинских войск на других участках фронта.В свою очередь телеканал CNN информировал о расколе в командовании Сырского, подчиненные сомневаются в его способности вести боевые действия на истощение.В начале недели подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Он также заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, украина, александр сырский, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Россия, Украина, Александр Сырский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Карьера Сырского зависит от обстановки в Курской области - Economist

07:17 09.08.2024 (обновлено: 07:30 09.08.2024)
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
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Карьера главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского может зависеть от исхода попытки нападения ВСУ на Курскую область, считает журнал Economist
Как пишет издание, нападение украинских формирований на регион тесно связано с Сырским, которого на Украине часто подвергают критике.
"Когда ставки настолько высоки, карьера генерала Сырского может зависеть от этого. Сообщения из украинских госпиталей на передовой уже свидетельствуют о росте потерь", - говорится в материале.
Как отмечает Economist, оправданность попытки атаковать Курскую область все еще может вызывать сомнения на фоне сложного положения украинских войск на других участках фронта.
В свою очередь телеканал CNN информировал о расколе в командовании Сырского, подчиненные сомневаются в его способности вести боевые действия на истощение.
В начале недели подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Он также заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаАлександр СырскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
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