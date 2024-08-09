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Законная цель: экс-офицер США рассказал, где Украина прячет десять самолетов F-16

Законная цель: экс-офицер США рассказал, где Украина прячет десять самолетов F-16 - 09.08.2024 Украина.ру

Законная цель: экс-офицер США рассказал, где Украина прячет десять самолетов F-16

Я не думаю, что ВКС РФ будут бить по Польше и Румынии, если истребители не будут оттуда напрямую выходить на атаку. Все будет зависеть от того, где F-16 летают и базируются. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-08-09T06:00

2024-08-09T06:00

2024-08-09T06:00

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польша

станислав крапивник

f-16

вкс

самолет

истребитель

авиация

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Ранее на Украину доставили первую партию из 10 указанных истребителей, которые Запад целый год обещал передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщила The Economist.Самолеты F-16 - это законная цель, но я не думаю, что ВКС РФ будут бить по Польше и Румынии, если истребители не будут оттуда напрямую выходить на атаку. Пока они будут приземляться на Украине, мы будем играть в ту же игру, в которую 2,5 года играем, рассказал эксперт.Можно сбить один самолет или пять машин за неделю, а возможно уничтожить один истребитель за пять недель. Все будет зависеть от того, где F-16 летают и базируются, отметил он.Проблема для украинцев состоит в том, что пока эти 10 самолетов, вероятно, базируются на Украине в подземных ангарах. Пока машин немного, их можно разбросать по разным авиабазам. Но когда их будет 40–50, будет уже невозможно спрятать столько F-16, сказал Крапивник."Возникает вопрос, если F-16 возвращается в Польшу после выполнения миссии, и наша ракета его догоняет и сбивает, например, на границе или над Польшей. Что тогда?" - заключил собеседник издания.Полный текст интервью экс-офицера армии США Станислава Крапивника: Киев молчит о "маленькой" проблеме с самолетами F-16 на Украине читайте на сайте Украина.руО том, каких шагов можно ожидать в сторону России и Украины, если Камала Харрис станет лидером США - в интервью Грега Вайнера: Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина" на сайте Украина.ру

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новости, украина, сша, польша, станислав крапивник, f-16, вкс, самолет, истребитель, авиация, сво