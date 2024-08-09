https://ukraina.ru/20240809/1056697776.html

Измайлов: российское командование играет с ВСУ, как кот с мышью, и скоро съест

Измайлов: российское командование играет с ВСУ, как кот с мышью, и скоро съест - 09.08.2024 Украина.ру

Измайлов: российское командование играет с ВСУ, как кот с мышью, и скоро съест

Российское командование заставило противника метаться в попытках заткнуть свои кадровые дыры. Что из этого вышло, в интервью изданию Украина.ру рассказал... Украина.ру, 09.08.2024

2024-08-09T05:50

2024-08-09T05:50

2024-08-09T05:50

новости

олег измайлов

украина.ру

россия

вс рф

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052382829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff2f374eb3b3958f3a6289dbdc775f9a.jpg

Российское командование заставило противника метаться в попытках заткнуть свои кадровые дыры. Что из этого вышло, в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.Он добавил, что резервов у ВСУ уже практически нет, так как "пойманные по селам и городам взрослые дядечки" "не бог весть какие солдаты".В результате такой тактики российского командования ВСУ вынуждены отступать, а ВС РФ, наоборот, атакуют по всем направлениям, раскрыв "очеретинский цветок". Таким образом, отметил эксперт, ситуация складывается, например, в Волчанске, Часовом Яре, селах под Купянском и Дзержинске (Торецке).Это значит, что зимой-весной 2025 года произойдет окончательное разрушение украинского фронта, резюмировал Измайлов в интервью Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин также отметил, что прорыв под Очеретино стал одним из последних крупнейших успехов ВС РФ, когда российские силы подловили ВСУ на ротации и раскрыли "очеретинский цветок". Из него российские военные стали наступать во все стороны.Результат - к старым болевым точкам противника добавились две новые: "медвежий угол" на Дзержинском направлении и Угледар, откуда украинское командование выдернуло свои резервы, решив, что есть направления поважнее. Исход - СВ РФ ударили противнику "пальцем прямо в глаз", из-за чего ВСУ откатились ближе к рокадной дороге.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

https://ukraina.ru/20240805/1056641957.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олег измайлов, украина.ру, россия, вс рф, всу