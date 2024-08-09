Измайлов: российское командование играет с ВСУ, как кот с мышью, и скоро съест - 09.08.2024 Украина.ру
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Измайлов: российское командование играет с ВСУ, как кот с мышью, и скоро съест
Измайлов: российское командование играет с ВСУ, как кот с мышью, и скоро съест - 09.08.2024 Украина.ру
Измайлов: российское командование играет с ВСУ, как кот с мышью, и скоро съест
Российское командование заставило противника метаться в попытках заткнуть свои кадровые дыры. Что из этого вышло, в интервью изданию Украина.ру рассказал... Украина.ру, 09.08.2024
2024-08-09T05:50
2024-08-09T05:50
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Российское командование заставило противника метаться в попытках заткнуть свои кадровые дыры. Что из этого вышло, в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.Он добавил, что резервов у ВСУ уже практически нет, так как "пойманные по селам и городам взрослые дядечки" "не бог весть какие солдаты".В результате такой тактики российского командования ВСУ вынуждены отступать, а ВС РФ, наоборот, атакуют по всем направлениям, раскрыв "очеретинский цветок". Таким образом, отметил эксперт, ситуация складывается, например, в Волчанске, Часовом Яре, селах под Купянском и Дзержинске (Торецке).Это значит, что зимой-весной 2025 года произойдет окончательное разрушение украинского фронта, резюмировал Измайлов в интервью Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин также отметил, что прорыв под Очеретино стал одним из последних крупнейших успехов ВС РФ, когда российские силы подловили ВСУ на ротации и раскрыли "очеретинский цветок". Из него российские военные стали наступать во все стороны.Результат - к старым болевым точкам противника добавились две новые: "медвежий угол" на Дзержинском направлении и Угледар, откуда украинское командование выдернуло свои резервы, решив, что есть направления поважнее. Исход - СВ РФ ударили противнику "пальцем прямо в глаз", из-за чего ВСУ откатились ближе к рокадной дороге.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
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новости, олег измайлов, украина.ру, россия, вс рф, всу
Новости, Олег Измайлов, Украина.ру, Россия, ВС РФ, ВСУ

Измайлов: российское командование играет с ВСУ, как кот с мышью, и скоро съест

05:50 09.08.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
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Российское командование заставило противника метаться в попытках заткнуть свои кадровые дыры. Что из этого вышло, в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.

"Большое количество ложных в кавычках наступлений позволяет предположить, что российское командование играет с ВСУ как кот с мышью. Это система, которая создает у украинской стороны полную неуверенность и невозможность планировать. Они не знают, в каком месте начнется в следующий раз российское наступление и как и за счет чего его купировать", - сказал собеседник издания.

Он добавил, что резервов у ВСУ уже практически нет, так как "пойманные по селам и городам взрослые дядечки" "не бог весть какие солдаты".
В результате такой тактики российского командования ВСУ вынуждены отступать, а ВС РФ, наоборот, атакуют по всем направлениям, раскрыв "очеретинский цветок". Таким образом, отметил эксперт, ситуация складывается, например, в Волчанске, Часовом Яре, селах под Купянском и Дзержинске (Торецке).
Это значит, что зимой-весной 2025 года произойдет окончательное разрушение украинского фронта, резюмировал Измайлов в интервью Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин также отметил, что прорыв под Очеретино стал одним из последних крупнейших успехов ВС РФ, когда российские силы подловили ВСУ на ротации и раскрыли "очеретинский цветок". Из него российские военные стали наступать во все стороны.
Результат - к старым болевым точкам противника добавились две новые: "медвежий угол" на Дзержинском направлении и Угледар, откуда украинское командование выдернуло свои резервы, решив, что есть направления поважнее. Исход - СВ РФ ударили противнику "пальцем прямо в глаз", из-за чего ВСУ откатились ближе к рокадной дороге.
Танкист группировки Центр в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в УгледареУ противника уже было несколько болевых точек, а сейчас появляются новые. Самая очевидная новая болевая точка — Дзержинское направление. Нельзя сказать, что Украина расслабилась, просто у нее дефицит боеспособных войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
 
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