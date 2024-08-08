Посол Антонов назвал возмутительной реакцию США на вылазку ВСУ в Курскую область - 08.08.2024 Украина.ру
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Посол Антонов назвал возмутительной реакцию США на вылазку ВСУ в Курскую область
Посол Антонов назвал возмутительной реакцию США на вылазку ВСУ в Курскую область - 08.08.2024 Украина.ру
Посол Антонов назвал возмутительной реакцию США на вылазку ВСУ в Курскую область
Реакция США на выходку киевских головорезов на территории России возмутительна. Об этом заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
2024-08-08T09:18
2024-08-08T09:18
новости
курская область
анатолий антонов
сша
россия
вооруженные силы украины
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"Публичные заявления американских властей в ответ на провокационную выходку киевских головорезов на территории Российской Федерации воистину возмутительны", - указал он.Посол добавил, что в очередной раз от чиновников из Вашингтона не прозвучало "ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии".По его словам, США должны прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" украинских неонацистов.Антонов добавил, что российские границы являются священными и никто из террористов не уйдет от возмездия.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.Их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украинена сайте Украина.ру.
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новости, курская область, анатолий антонов, сша, россия, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Анатолий Антонов, США, Россия, Вооруженные силы Украины

Посол Антонов назвал возмутительной реакцию США на вылазку ВСУ в Курскую область

09:18 08.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Реакция США на выходку киевских головорезов на территории России возмутительна. Об этом заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
"Публичные заявления американских властей в ответ на провокационную выходку киевских головорезов на территории Российской Федерации воистину возмутительны", - указал он.
Посол добавил, что в очередной раз от чиновников из Вашингтона не прозвучало "ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии".
По его словам, США должны прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" украинских неонацистов.
Антонов добавил, что российские границы являются священными и никто из террористов не уйдет от возмездия.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
Их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины.
Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украинена сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьАнатолий АнтоновСШАРоссияВооруженные силы Украины
 
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