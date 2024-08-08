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Посол Антонов назвал возмутительной реакцию США на вылазку ВСУ в Курскую область

Посол Антонов назвал возмутительной реакцию США на вылазку ВСУ в Курскую область - 08.08.2024 Украина.ру

Посол Антонов назвал возмутительной реакцию США на вылазку ВСУ в Курскую область

Реакция США на выходку киевских головорезов на территории России возмутительна. Об этом заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов

2024-08-08T09:18

2024-08-08T09:18

2024-08-08T09:18

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курская область

анатолий антонов

сша

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вооруженные силы украины

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"Публичные заявления американских властей в ответ на провокационную выходку киевских головорезов на территории Российской Федерации воистину возмутительны", - указал он.Посол добавил, что в очередной раз от чиновников из Вашингтона не прозвучало "ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии".По его словам, США должны прекратить поставки оружия Киеву и "одернуть" украинских неонацистов.Антонов добавил, что российские границы являются священными и никто из террористов не уйдет от возмездия.Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.Их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят узнать больше у ВСУ об их целях вылазки в Курскую область, но поддерживают действия Украины.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украинена сайте Украина.ру.

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новости, курская область, анатолий антонов, сша, россия, вооруженные силы украины