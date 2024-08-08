https://ukraina.ru/20240808/1056749863.html

Главное за ночь 8 августа

Главное за ночь 8 августа - 08.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 8 августа

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 14 украинских беспилотников над территорией Белгородской области и двух – над территорией Курской... Украина.ру, 08.08.2024

2024-08-08T08:16

2024-08-08T08:16

2024-08-08T08:16

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сергей нарышкин

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Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 14 украинских беспилотников над территорией Белгородской области и двух – над территорией Курской области.Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в ТГ-канале "Вести". В СК сообщили, что установят всех лиц, причастных к покушению на Евгения Поддубного, а самого военкора наградят ведомственной медалью.Вернувшиеся после обмена россияне немножко отдохнут и продолжат работу, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Жители Нигера заявили РИА Новости, что приветствуют решение властей страны разорвать дипломатические отношения с Украиной.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, белгородская область, сергей нарышкин, покушение