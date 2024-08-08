Главное за ночь 8 августа - 08.08.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 8 августа
Главное за ночь 8 августа - 08.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 8 августа
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 14 украинских беспилотников над территорией Белгородской области и двух – над территорией Курской... Украина.ру, 08.08.2024
2024-08-08T08:16
2024-08-08T08:16
новости
курская область
россия
белгородская область
сергей нарышкин
покушение
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 14 украинских беспилотников над территорией Белгородской области и двух – над территорией Курской области.Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в ТГ-канале "Вести". В СК сообщили, что установят всех лиц, причастных к покушению на Евгения Поддубного, а самого военкора наградят ведомственной медалью.Вернувшиеся после обмена россияне немножко отдохнут и продолжат работу, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Жители Нигера заявили РИА Новости, что приветствуют решение властей страны разорвать дипломатические отношения с Украиной.
курская область
россия
белгородская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, курская область, россия, белгородская область, сергей нарышкин, покушение
Новости, Курская область, Россия, Белгородская область, Сергей Нарышкин, покушение

Главное за ночь 8 августа

08:16 08.08.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРабочая поездка спикера Госдумы РФ С. Нарышкина в Японию
Рабочая поездка спикера Госдумы РФ С. Нарышкина в Японию - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 14 украинских беспилотников над территорией Белгородской области и двух – над территорией Курской области.

Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в ТГ-канале "Вести". В СК сообщили, что установят всех лиц, причастных к покушению на Евгения Поддубного, а самого военкора наградят ведомственной медалью.

Вернувшиеся после обмена россияне немножко отдохнут и продолжат работу, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Жители Нигера заявили РИА Новости, что приветствуют решение властей страны разорвать дипломатические отношения с Украиной.
 
НовостиКурская областьРоссияБелгородская областьСергей Нарышкинпокушение
 
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