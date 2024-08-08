Главное за ночь 8 августа
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРабочая поездка спикера Госдумы РФ С. Нарышкина в Японию
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 14 украинских беспилотников над территорией Белгородской области и двух – над территорией Курской области.
Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в ТГ-канале "Вести". В СК сообщили, что установят всех лиц, причастных к покушению на Евгения Поддубного, а самого военкора наградят ведомственной медалью.
Вернувшиеся после обмена россияне немножко отдохнут и продолжат работу, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Жители Нигера заявили РИА Новости, что приветствуют решение властей страны разорвать дипломатические отношения с Украиной.
Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в ТГ-канале "Вести". В СК сообщили, что установят всех лиц, причастных к покушению на Евгения Поддубного, а самого военкора наградят ведомственной медалью.
Вернувшиеся после обмена россияне немножко отдохнут и продолжат работу, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Жители Нигера заявили РИА Новости, что приветствуют решение властей страны разорвать дипломатические отношения с Украиной.