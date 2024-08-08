США не обязаны защищать страны Евросоюза от России - Вэнс - 08.08.2024 Украина.ру
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США не обязаны защищать страны Евросоюза от России - Вэнс
США не обязаны защищать страны Евросоюза от России - Вэнс - 08.08.2024 Украина.ру
США не обязаны защищать страны Евросоюза от России - Вэнс
Утверждения нынешних властей США о якобы угрозе европейским странам со стороны России - неправда, но даже в противном случае Вашингтон не обязан выступать в роли их защитника. Таким мнением поделился сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс, передает портал Semafor
2024-08-08T07:28
2024-08-08T07:28
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германия
джей ди вэнс
владимир путин
камала харрис
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"Когда администрация (вице-президента США Камалы - ред.) Харрис говорит, что если мы не остановим Путина на Украине, он двинется маршем до самой Германии, - во-первых, это неправда, а во-вторых: что это говорит об обороноспособности Германии? ... Это четвертая или пятая крупнейшая экономика в мире, и если они не могут отразить российское вторжение, это не значит, что Америка должна фактически служить защитником безопасности Германии; это значит, что немцам следует поднять свою задницу и инвестировать в свою собственную оборону", - заявил Вэнс.Вэнс отметил, что в случае победы на выборах он и кандидат в президенты США Дональд Трамп сохранят дружбу США с Европой, но потребуют от европейских стран "самодостаточности" как в военном потенциале, так и в способности обеспечивать себя энергией без российских энергоресурсов.В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Подробнее о запугиваниях Россией - в материале Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, германия, джей ди вэнс, владимир путин, камала харрис, ес, нато
Новости, США, Россия, Германия, Джей Ди Вэнс, Владимир Путин, Камала Харрис, ЕС, НАТО

США не обязаны защищать страны Евросоюза от России - Вэнс

07:28 08.08.2024
 
© AP / Paul Sancya
- РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP / Paul Sancya
Читать в
Утверждения нынешних властей США о якобы угрозе европейским странам со стороны России - неправда, но даже в противном случае Вашингтон не обязан выступать в роли их защитника. Таким мнением поделился сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс, передает портал Semafor
"Когда администрация (вице-президента США Камалы - ред.) Харрис говорит, что если мы не остановим Путина на Украине, он двинется маршем до самой Германии, - во-первых, это неправда, а во-вторых: что это говорит об обороноспособности Германии? ... Это четвертая или пятая крупнейшая экономика в мире, и если они не могут отразить российское вторжение, это не значит, что Америка должна фактически служить защитником безопасности Германии; это значит, что немцам следует поднять свою задницу и инвестировать в свою собственную оборону", - заявил Вэнс.
Вэнс отметил, что в случае победы на выборах он и кандидат в президенты США Дональд Трамп сохранят дружбу США с Европой, но потребуют от европейских стран "самодостаточности" как в военном потенциале, так и в способности обеспечивать себя энергией без российских энергоресурсов.
В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Подробнее о запугиваниях Россией - в материале Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияГерманияДжей Ди ВэнсВладимир ПутинКамала ХаррисЕСНАТО
 
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