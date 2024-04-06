https://ukraina.ru/20240406/1054335222.html
Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы
Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы - 06.04.2024 Украина.ру
Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы
Кровожадность закона давно зародилась в Европе. Если Россия пойдет по ее стопам и восстановит смертную казнь, это не приведет ни к чему хорошему.
2024-04-06T10:40
2024-04-06T10:40
2024-04-06T10:40
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Западная пресса уже не может скрывать провалы ВСУ — армия Украины близка к поражению. Что влияет на панику в иностранных СМИ, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Политолог заявил, что на Западе сейчас действительно присутствуют панические настроения. По его словам, это связано с объективной оценкой конфликта на Украине. Эксперт считает, что на западную прессу и ее откровенность влияет методичное продвижение России по всем фронтам. Он также добавил, что по мнению США, цели СВО рискуют быть выполненными.Эксперт добавил, что существует еще одна страшная угроза для Запада — растущие авторитет и политический статус России.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240403/1054267842.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, сша, европа, эксперты, сво
Новости, Россия, Запад, США, Европа, эксперты, СВО
Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы
Кровожадность закона давно зародилась в Европе. Если Россия пойдет по ее стопам и восстановит смертную казнь, это не приведет ни к чему хорошему.
Западная пресса уже не может скрывать провалы ВСУ — армия Украины близка к поражению. Что влияет на панику в иностранных СМИ, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
Политолог заявил, что на Западе сейчас действительно присутствуют панические настроения. По его словам, это связано с объективной оценкой конфликта на Украине. Эксперт считает, что на западную прессу и ее откровенность влияет методичное продвижение России по всем фронтам. Он также добавил, что по мнению США, цели СВО рискуют быть выполненными.
“У России есть все шансы демилитаризировать и денацифицировать Украину. С этим соглашается большинство западных политических экспертов. Для Украины это серьезный экзистенциальный вызов”, — пояснил Сергей Ермаков.
Эксперт добавил, что существует еще одна страшная угроза для Запада — растущие авторитет и политический статус России.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру