Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы

Война с НАТО или нейтральная Украина. Сергей Ермаков о том, что ждет Россию и Запад в 2030 году

Сегодня Польша не готова сбивать "Кинжалы" возле Львова без поддержки НАТО. Но через 10 лет у Запада могут появиться силы более жестко противодействовать России