Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы - 06.04.2024 Украина.ру
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Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы
Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы - 06.04.2024 Украина.ру
Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы
Кровожадность закона давно зародилась в Европе. Если Россия пойдет по ее стопам и восстановит смертную казнь, это не приведет ни к чему хорошему.
2024-04-06T10:40
2024-04-06T10:40
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Западная пресса уже не может скрывать провалы ВСУ — армия Украины близка к поражению. Что влияет на панику в иностранных СМИ, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Политолог заявил, что на Западе сейчас действительно присутствуют панические настроения. По его словам, это связано с объективной оценкой конфликта на Украине. Эксперт считает, что на западную прессу и ее откровенность влияет методичное продвижение России по всем фронтам. Он также добавил, что по мнению США, цели СВО рискуют быть выполненными.Эксперт добавил, что существует еще одна страшная угроза для Запада — растущие авторитет и политический статус России.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, сша, европа, эксперты, сво
Новости, Россия, Запад, США, Европа, эксперты, СВО

Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы

10:40 06.04.2024
 
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Кровожадность закона давно зародилась в Европе. Если Россия пойдет по ее стопам и восстановит смертную казнь, это не приведет ни к чему хорошему.
Западная пресса уже не может скрывать провалы ВСУ — армия Украины близка к поражению. Что влияет на панику в иностранных СМИ, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
Сергей Ермаков интервью
3 апреля, 06:50
Война с НАТО или нейтральная Украина. Сергей Ермаков о том, что ждет Россию и Запад в 2030 годуСегодня Польша не готова сбивать "Кинжалы" возле Львова без поддержки НАТО. Но через 10 лет у Запада могут появиться силы более жестко противодействовать России
Политолог заявил, что на Западе сейчас действительно присутствуют панические настроения. По его словам, это связано с объективной оценкой конфликта на Украине. Эксперт считает, что на западную прессу и ее откровенность влияет методичное продвижение России по всем фронтам. Он также добавил, что по мнению США, цели СВО рискуют быть выполненными.
“У России есть все шансы демилитаризировать и денацифицировать Украину. С этим соглашается большинство западных политических экспертов. Для Украины это серьезный экзистенциальный вызов”, — пояснил Сергей Ермаков.
Эксперт добавил, что существует еще одна страшная угроза для Запада — растущие авторитет и политический статус России.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
 
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