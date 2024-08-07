Алаудинов объяснил, как ВСУ проникли в Курскую область и чем ответят ВС РФ - 07.08.2024 Украина.ру
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Алаудинов объяснил, как ВСУ проникли в Курскую область и чем ответят ВС РФ
Алаудинов объяснил, как ВСУ проникли в Курскую область и чем ответят ВС РФ - 07.08.2024 Украина.ру
Алаудинов объяснил, как ВСУ проникли в Курскую область и чем ответят ВС РФ
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов описал ситуацию в Курской области в разговоре с телерадиоведущим Арменом Гаспаряном
2024-08-07T14:06
2024-08-07T14:06
россия
курская область
новости
апти алаудинов
армен гаспарян
вооруженные силы украины
вс рф
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Бойцы украинских формирований смогли проникнуть в несколько приграничных населенных пунктов. По словам Алаудинова, для этого ВСУ накопили "достаточно хорошие силы, они их собрали и ударили на этом участке".Он объяснил, что националисты прошли между опорными пунктами, так как между ними большие расстояния: "Невозможно на протяжении участка, например в 1,2 тысячи километров посадить людей, чтобы они сидели и друг за друга держались руками", - сказал он.Командир "Ахмата" заверил, что ВС РФ ведут активную работу по уничтожению данных формирований. Кроме того, он указал, что если сейчас уничтожить ресурсы, которые собрал противник, ему "будет нечего противопоставить против нас".Подробнее об обстановке в регионе — в материале Сергея Зуева "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области на сайте Украина.ру.
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россия, курская область, новости, апти алаудинов, армен гаспарян, вооруженные силы украины, вс рф
Россия, Курская область, Новости, Апти Алаудинов, Армен Гаспарян, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Алаудинов объяснил, как ВСУ проникли в Курскую область и чем ответят ВС РФ

14:06 07.08.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов описал ситуацию в Курской области в разговоре с телерадиоведущим Арменом Гаспаряном
Бойцы украинских формирований смогли проникнуть в несколько приграничных населенных пунктов. По словам Алаудинова, для этого ВСУ накопили "достаточно хорошие силы, они их собрали и ударили на этом участке".
Он объяснил, что националисты прошли между опорными пунктами, так как между ними большие расстояния:
"Невозможно на протяжении участка, например в 1,2 тысячи километров посадить людей, чтобы они сидели и друг за друга держались руками", - сказал он.
Командир "Ахмата" заверил, что ВС РФ ведут активную работу по уничтожению данных формирований. Кроме того, он указал, что если сейчас уничтожить ресурсы, которые собрал противник, ему "будет нечего противопоставить против нас".

"Это его последние резервы. Наша задача собрать все в кулак, размыть и уничтожить эти ресурсы. К сожалению, это надо делать на территории России. Но при любом раскладе все завершится уничтожением украинских сил и средств", - заверил он.

Подробнее об обстановке в регионе — в материале Сергея Зуева "Террористы обязательно получат возмездие". Что происходит в Курской области на сайте Украина.ру.
 
РоссияКурская областьНовостиАпти АлаудиновАрмен ГаспарянВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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