Захарова высказалась об атаке ВСУ на Курскую область - 07.08.2024 Украина.ру
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Захарова высказалась об атаке ВСУ на Курскую область
Захарова высказалась об атаке ВСУ на Курскую область - 07.08.2024 Украина.ру
Захарова высказалась об атаке ВСУ на Курскую область
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала атаку ВСУ на Курскую область
2024-08-07T08:53
2024-08-07T08:53
новости
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александр бастрыкин
вооруженные силы украины
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"И сопереживаем, и желаем сил, и желаем божьей помощи, то, что предпринимается все необходимое, в этом сомнений нет", - заверила она.Накануне утром Вооруженные силы Украины попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей.Подробнее об обстановке в регионе — в материале Главное за ночь 7 августа на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, украина, алексей смирнов (губернатор), александр бастрыкин, вооруженные силы украины, ск рф, мария захарова, минобороны
Новости, Курская область, Россия, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Мария Захарова, Минобороны

Захарова высказалась об атаке ВСУ на Курскую область

08:53 07.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала атаку ВСУ на Курскую область
"И сопереживаем, и желаем сил, и желаем божьей помощи, то, что предпринимается все необходимое, в этом сомнений нет", - заверила она.
Накануне утром Вооруженные силы Украины попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.
По данным временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей.
Подробнее об обстановке в регионе — в материале Главное за ночь 7 августа на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаАлексей Смирнов (губернатор)Александр БастрыкинВооруженные силы УкраиныСК РФМария ЗахароваМинобороны
 
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