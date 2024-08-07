https://ukraina.ru/20240807/1056723478.html
Захарова высказалась об атаке ВСУ на Курскую область
Захарова высказалась об атаке ВСУ на Курскую область - 07.08.2024 Украина.ру
Захарова высказалась об атаке ВСУ на Курскую область
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала атаку ВСУ на Курскую область
2024-08-07T08:53
2024-08-07T08:53
2024-08-07T08:53
новости
курская область
россия
украина
алексей смирнов (губернатор)
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
ск рф
мария захарова
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_e72663d6b6a54064b10207d16b529ff5.jpg
"И сопереживаем, и желаем сил, и желаем божьей помощи, то, что предпринимается все необходимое, в этом сомнений нет", - заверила она.Накануне утром Вооруженные силы Украины попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей.Подробнее об обстановке в регионе — в материале Главное за ночь 7 августа на сайте Украина.ру.
курская область
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9e10f4b9c221b9d3af1daf937b4879f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, украина, алексей смирнов (губернатор), александр бастрыкин, вооруженные силы украины, ск рф, мария захарова, минобороны
Новости, Курская область, Россия, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Мария Захарова, Минобороны
Захарова высказалась об атаке ВСУ на Курскую область
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала атаку ВСУ на Курскую область
"И сопереживаем, и желаем сил, и желаем божьей помощи, то, что предпринимается все необходимое, в этом сомнений нет", - заверила она.
Накануне утром Вооруженные силы Украины попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.
По данным временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей.
Подробнее об обстановке в регионе — в материале Главное за ночь 7 августа
на сайте Украина.ру.