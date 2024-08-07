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Захарова высказалась об атаке ВСУ на Курскую область

Захарова высказалась об атаке ВСУ на Курскую область - 07.08.2024 Украина.ру

Захарова высказалась об атаке ВСУ на Курскую область

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала атаку ВСУ на Курскую область

2024-08-07T08:53

2024-08-07T08:53

2024-08-07T08:53

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александр бастрыкин

вооруженные силы украины

ск рф

мария захарова

минобороны

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"И сопереживаем, и желаем сил, и желаем божьей помощи, то, что предпринимается все необходимое, в этом сомнений нет", - заверила она.Накануне утром Вооруженные силы Украины попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей.Подробнее об обстановке в регионе — в материале Главное за ночь 7 августа на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, украина, алексей смирнов (губернатор), александр бастрыкин, вооруженные силы украины, ск рф, мария захарова, минобороны