https://ukraina.ru/20240807/1056702498.html

Второй пульт и "Баба-Яга": в Донецке раскрыли, на какие ухищрения идут ВСУ, чтобы атаковать город

Второй пульт и "Баба-Яга": в Донецке раскрыли, на какие ухищрения идут ВСУ, чтобы атаковать город - 07.08.2024 Украина.ру

Второй пульт и "Баба-Яга": в Донецке раскрыли, на какие ухищрения идут ВСУ, чтобы атаковать город

Освобождение Красногоровки, вне сомнения, уменьшит обстрелы Петровского и Кировского районов Донецка, однако полностью проблему не снимет. И на то есть как минимум четыре причины

2024-08-07T05:30

2024-08-07T05:30

2024-08-07T05:30

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донецкая народная республика

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Их автору издания Украина.ру Александру Чаленко назвала донецкий волонтер Елена Бобкова.Она добавила, что также в списке проблем - двойные пульты FPV-дронов. Выяснилось, что ВСУ придумали следующую схему: на территорию Донецкой Народной Республики залетает дрон, где переключается на пульт диверсанта, проникшего на территорию республики.И наконец, четвертая проблема противодействия вражеским ударам связана с тем, что тяжелый украинский дрон "Баба-Яга" теперь выступает в роли матки, которая несет на себе FPV-дроны с усилителем сигнала. Это позволяет вражеским беспилотникам-камикадзе залетать далеко в тыл российской армии.Другие подробности, а также информацию о происходящем на Донецком направлении СВО можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера.

https://ukraina.ru/20240806/1056697483.html

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новости, донецк, донецкая народная республика, александр чаленко, украина.ру, всу, атака, город