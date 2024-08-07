Второй пульт и "Баба-Яга": в Донецке раскрыли, на какие ухищрения идут ВСУ, чтобы атаковать город - 07.08.2024 Украина.ру
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Второй пульт и "Баба-Яга": в Донецке раскрыли, на какие ухищрения идут ВСУ, чтобы атаковать город
Второй пульт и "Баба-Яга": в Донецке раскрыли, на какие ухищрения идут ВСУ, чтобы атаковать город - 07.08.2024 Украина.ру
Второй пульт и "Баба-Яга": в Донецке раскрыли, на какие ухищрения идут ВСУ, чтобы атаковать город
Освобождение Красногоровки, вне сомнения, уменьшит обстрелы Петровского и Кировского районов Донецка, однако полностью проблему не снимет. И на то есть как минимум четыре причины
2024-08-07T05:30
2024-08-07T05:30
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донецк
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Их автору издания Украина.ру Александру Чаленко назвала донецкий волонтер Елена Бобкова.Она добавила, что также в списке проблем - двойные пульты FPV-дронов. Выяснилось, что ВСУ придумали следующую схему: на территорию Донецкой Народной Республики залетает дрон, где переключается на пульт диверсанта, проникшего на территорию республики.И наконец, четвертая проблема противодействия вражеским ударам связана с тем, что тяжелый украинский дрон "Баба-Яга" теперь выступает в роли матки, которая несет на себе FPV-дроны с усилителем сигнала. Это позволяет вражеским беспилотникам-камикадзе залетать далеко в тыл российской армии.Другие подробности, а также информацию о происходящем на Донецком направлении СВО можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера.
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новости, донецк, донецкая народная республика, александр чаленко, украина.ру, всу, атака, город
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, Украина.ру, ВСУ, атака, город

Второй пульт и "Баба-Яга": в Донецке раскрыли, на какие ухищрения идут ВСУ, чтобы атаковать город

05:30 07.08.2024
 
© РИА Новости . Михаил Пархоменко / Перейти в фотобанкПоследствия ночного обстрела в Донецке
Последствия ночного обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Михаил Пархоменко
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Освобождение Красногоровки, вне сомнения, уменьшит обстрелы Петровского и Кировского районов Донецка, однако полностью проблему не снимет. И на то есть как минимум четыре причины
Их автору издания Украина.ру Александру Чаленко назвала донецкий волонтер Елена Бобкова.
"Надо помнить, что у ВСУ на вооружении все еще есть гаубицы М 777 и "Цезарь", а они бьют на расстояние 30 км. Это первая проблема. Вторая − FPV-дроны. Сейчас ВСУ приспособились ставить на них дополнительный аккумулятор. Если раньше такой беспилотник летал минут сорок, то сейчас уже больше часа. Скорость – 140 км/ч. Так что летит он далеко, в том числе и в прифронтовые районы Донецка", - рассказала Бобкова.
Она добавила, что также в списке проблем - двойные пульты FPV-дронов. Выяснилось, что ВСУ придумали следующую схему: на территорию Донецкой Народной Республики залетает дрон, где переключается на пульт диверсанта, проникшего на территорию республики.
И наконец, четвертая проблема противодействия вражеским ударам связана с тем, что тяжелый украинский дрон "Баба-Яга" теперь выступает в роли матки, которая несет на себе FPV-дроны с усилителем сигнала. Это позволяет вражеским беспилотникам-камикадзе залетать далеко в тыл российской армии.
Другие подробности, а также информацию о происходящем на Донецком направлении СВО можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера.
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