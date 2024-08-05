https://ukraina.ru/20240805/1056685819.html

Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера

Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера - 05.08.2024 Украина.ру

Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера

Позитивные новости приходят с угледарского и кураховско-селидовского направления СВО: российские штурмовые группы не только перерезали трассу Константиновка-Угледар, но, взяв Константиновку в клещи, готовятся в нее войти. Красногоровка, последний крупный пригород Донецка, практически зачищена от ВСУ.

2024-08-05T17:58

2024-08-05T17:58

2024-08-05T17:58

эксклюзив

сво

спецоперация

днр

донецкая народная республика

угледар

донецк

юрий бутусов

александр чаленко

вооруженные силы украины

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"Юрий Бутусов, главред вражеского сайта Цензор.нет, сообщил, что ВСУ оставили Красногоровку кроме одной улицы где-то на окраине. По моей информации, это соответствует действительности: хотя этот населенный пункт нами действительно практически полностью очищен от врага, но небольшой очаг сопротивления где-то в пригороде еще остался., - констатировала донецкий волонтер Елена Бобкова в интервью изданию Украина.ру. – Что касается Угледара, то на том направлении вчера и сегодня работают наша артиллерия и авиация, буквально стирая с лица земли укрепы ВСУ".Так, в настоящий момент идет уничтожение одного из мощных укрепрайонов, который был создан ВСУ на шахте "Южнодонбасская N1". Она как раз находится к северо-востоку от Угледара на трассе, ведущей в Константиновку. После ее перерезания и взятия Константиновки в клещи угледарский гарнизон снабжается по дороге из Большой Новоселовки через Золотую Ниву, а потом через проселочные дороги.Освобождение Красногоровки, вне всякого сомнения, уменьшит обстрелы Петровского и Кировского районов Донецка, однако полностью проблему не снимет."Надо помнить, что у ВСУ на вооружении все еще есть гаубицы М 777 и "Цезарь", а они бьют на расстояние 30 км. Это первая проблема. Вторая − FPV-дроны. Сейчас ВСУ приспособились ставить на них дополнительный аккумулятор. Если раньше такой беспилотник летал минут сорок, то сейчас уже больше часа. Скорость – 140 км/ч. Так что летит он далеко, в том числе и в прифронтовые районы Донецка", - говорит Бобкова.По ее словам, есть еще и третья проблема, связанная с налетами дронов-камикадзе. Недавно ее знакомые бойцы смогли посадить FPV-дрон, который, как оказалось, может управляться не одним, а двумя пультами. Залетев на территорию ДНР, контролируемую российской армией, его переключает на себя другой пульт, находящийся в руках оператора, который смог проникнуть в наш тыл. Так что у контразведки и ФСБ сейчас появилась новая работа - обнаружить диверсанта и обезвредить.Четвертая проблема противодействия вражеским ударам связана с тем, что тяжелый украинский дрон "Баба-Яга" теперь выступает в роли матки, которая несет на себе FPV-дроны. Причем на ней установлен усилитель сигнала. Все это позволяет беспилотникам-камикадзе залетать далеко в тыл российской армии.Стало известно, что на покровском направлении Новоселовка Первая окончательно освобождена."От нее до Новогродовки 7 км, а от последней до Покровска/Красноармейска еще 4-5 км. В общем, идем к западной границе ДНР", - сказала Бобкова.По информации нашего собеседника, подразделения ВСУ, которые воюют в Донбассе, испытывают проблемы с живой силой, которая с каждым днем все убывает и убывает в виде убитых и раненных. Чтобы восполнить обескровленные части, к более крупным из них присоединяют более мелкие. Так, к 57-й бригаде ВСУ присоединили грузинский отряд и штурмовой батальон под названием "Шалена зграя" ("Безумная стая"), где воюют в том числе и чеченцы. Из шести территориальных бригад, которые выполняли комендантские функции в тылу, созданы новые подразделения, которые будут отправлены на фронт. Правда, их проблема заключается в том, что для них нет бронетехники.О ситуации на других участках фронта в ДНР читайте в материале Александра Чаленко Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополам

https://ukraina.ru/20240803/1056654985.html

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, днр, донецкая народная республика, угледар, донецк, юрий бутусов, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, фсб