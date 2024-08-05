https://ukraina.ru/20240805/1056685819.html
Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера
Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера - 05.08.2024 Украина.ру
Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера
Позитивные новости приходят с угледарского и кураховско-селидовского направления СВО: российские штурмовые группы не только перерезали трассу Константиновка-Угледар, но, взяв Константиновку в клещи, готовятся в нее войти. Красногоровка, последний крупный пригород Донецка, практически зачищена от ВСУ.
2024-08-05T17:58
2024-08-05T17:58
2024-08-05T17:58
эксклюзив
сво
спецоперация
днр
донецкая народная республика
угледар
донецк
юрий бутусов
александр чаленко
вооруженные силы украины
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"Юрий Бутусов, главред вражеского сайта Цензор.нет, сообщил, что ВСУ оставили Красногоровку кроме одной улицы где-то на окраине. По моей информации, это соответствует действительности: хотя этот населенный пункт нами действительно практически полностью очищен от врага, но небольшой очаг сопротивления где-то в пригороде еще остался., - констатировала донецкий волонтер Елена Бобкова в интервью изданию Украина.ру. – Что касается Угледара, то на том направлении вчера и сегодня работают наша артиллерия и авиация, буквально стирая с лица земли укрепы ВСУ".Так, в настоящий момент идет уничтожение одного из мощных укрепрайонов, который был создан ВСУ на шахте "Южнодонбасская N1". Она как раз находится к северо-востоку от Угледара на трассе, ведущей в Константиновку. После ее перерезания и взятия Константиновки в клещи угледарский гарнизон снабжается по дороге из Большой Новоселовки через Золотую Ниву, а потом через проселочные дороги.Освобождение Красногоровки, вне всякого сомнения, уменьшит обстрелы Петровского и Кировского районов Донецка, однако полностью проблему не снимет."Надо помнить, что у ВСУ на вооружении все еще есть гаубицы М 777 и "Цезарь", а они бьют на расстояние 30 км. Это первая проблема. Вторая − FPV-дроны. Сейчас ВСУ приспособились ставить на них дополнительный аккумулятор. Если раньше такой беспилотник летал минут сорок, то сейчас уже больше часа. Скорость – 140 км/ч. Так что летит он далеко, в том числе и в прифронтовые районы Донецка", - говорит Бобкова.По ее словам, есть еще и третья проблема, связанная с налетами дронов-камикадзе. Недавно ее знакомые бойцы смогли посадить FPV-дрон, который, как оказалось, может управляться не одним, а двумя пультами. Залетев на территорию ДНР, контролируемую российской армией, его переключает на себя другой пульт, находящийся в руках оператора, который смог проникнуть в наш тыл. Так что у контразведки и ФСБ сейчас появилась новая работа - обнаружить диверсанта и обезвредить.Четвертая проблема противодействия вражеским ударам связана с тем, что тяжелый украинский дрон "Баба-Яга" теперь выступает в роли матки, которая несет на себе FPV-дроны. Причем на ней установлен усилитель сигнала. Все это позволяет беспилотникам-камикадзе залетать далеко в тыл российской армии.Стало известно, что на покровском направлении Новоселовка Первая окончательно освобождена."От нее до Новогродовки 7 км, а от последней до Покровска/Красноармейска еще 4-5 км. В общем, идем к западной границе ДНР", - сказала Бобкова.По информации нашего собеседника, подразделения ВСУ, которые воюют в Донбассе, испытывают проблемы с живой силой, которая с каждым днем все убывает и убывает в виде убитых и раненных. Чтобы восполнить обескровленные части, к более крупным из них присоединяют более мелкие. Так, к 57-й бригаде ВСУ присоединили грузинский отряд и штурмовой батальон под названием "Шалена зграя" ("Безумная стая"), где воюют в том числе и чеченцы. Из шести территориальных бригад, которые выполняли комендантские функции в тылу, созданы новые подразделения, которые будут отправлены на фронт. Правда, их проблема заключается в том, что для них нет бронетехники.О ситуации на других участках фронта в ДНР читайте в материале Александра Чаленко Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополам
https://ukraina.ru/20240803/1056654985.html
https://ukraina.ru/20240801/1056623032.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, сво, спецоперация, днр, донецкая народная республика, угледар, донецк, юрий бутусов, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, фсб
Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера
Позитивные новости приходят с угледарского и кураховско-селидовского направления СВО: российские штурмовые группы не только перерезали трассу Константиновка-Угледар, но, взяв Константиновку в клещи, готовятся в нее войти. Красногоровка, последний крупный пригород Донецка, практически зачищена от ВСУ.
"Юрий Бутусов, главред вражеского сайта Цензор.нет, сообщил, что ВСУ оставили Красногоровку кроме одной улицы где-то на окраине. По моей информации, это соответствует действительности: хотя этот населенный пункт нами действительно практически полностью очищен от врага, но небольшой очаг сопротивления где-то в пригороде еще остался., - констатировала донецкий волонтер Елена Бобкова в интервью изданию Украина.ру. – Что касается Угледара, то на том направлении вчера и сегодня работают наша артиллерия и авиация, буквально стирая с лица земли укрепы ВСУ".
Так, в настоящий момент идет уничтожение одного из мощных укрепрайонов, который был создан ВСУ на шахте "Южнодонбасская N1". Она как раз находится к северо-востоку от Угледара на трассе, ведущей в Константиновку. После ее перерезания и взятия Константиновки в клещи угледарский гарнизон снабжается по дороге из Большой Новоселовки через Золотую Ниву, а потом через проселочные дороги.
Освобождение Красногоровки, вне всякого сомнения, уменьшит обстрелы Петровского и Кировского районов
Донецка, однако полностью проблему не снимет.
"Надо помнить, что у ВСУ на вооружении все еще есть гаубицы М 777 и "Цезарь", а они бьют на расстояние 30 км. Это первая проблема. Вторая − FPV-дроны. Сейчас ВСУ приспособились ставить на них дополнительный аккумулятор. Если раньше такой беспилотник летал минут сорок, то сейчас уже больше часа. Скорость – 140 км/ч. Так что летит он далеко, в том числе и в прифронтовые районы Донецка", - говорит Бобкова.
По ее словам, есть еще и третья проблема, связанная с налетами дронов-камикадзе. Недавно ее знакомые бойцы смогли посадить FPV-дрон, который, как оказалось, может управляться не одним, а двумя пультами. Залетев на территорию ДНР
, контролируемую российской армией, его переключает на себя другой пульт, находящийся в руках оператора, который смог проникнуть в наш тыл. Так что у контразведки и ФСБ
сейчас появилась новая работа - обнаружить диверсанта и обезвредить.
Четвертая проблема противодействия вражеским ударам связана с тем, что тяжелый украинский дрон "Баба-Яга" теперь выступает в роли матки, которая несет на себе FPV-дроны. Причем на ней установлен усилитель сигнала. Все это позволяет беспилотникам-камикадзе залетать далеко в тыл российской армии.
Стало известно, что на покровском направлении Новоселовка Первая окончательно освобождена.
"От нее до Новогродовки 7 км, а от последней до Покровска/Красноармейска еще 4-5 км. В общем, идем к западной границе ДНР", - сказала Бобкова.
По информации нашего собеседника, подразделения ВСУ, которые воюют в Донбассе
, испытывают проблемы с живой силой, которая с каждым днем все убывает и убывает в виде убитых и раненных. Чтобы восполнить обескровленные части, к более крупным из них присоединяют более мелкие.
Так, к 57-й бригаде ВСУ присоединили грузинский отряд и штурмовой батальон под названием "Шалена зграя" ("Безумная стая"), где воюют в том числе и чеченцы. Из шести территориальных бригад, которые выполняли комендантские функции в тылу, созданы новые подразделения, которые будут отправлены на фронт. Правда, их проблема заключается в том, что для них нет бронетехники.