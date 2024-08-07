https://ukraina.ru/20240807/1056701852.html

Идем в западной границе ДНР: в Донецке рассказали новости с фронта

Идем в западной границе ДНР: в Донецке рассказали новости с фронта - 07.08.2024 Украина.ру

Идем в западной границе ДНР: в Донецке рассказали новости с фронта

С Угледарского и Кураховско-селидовского направлений СВО приходят хорошие новости российские штурмовые группы перерезали трассу Константиновка-Угледар, взяли Константиновку в клещи и готовятся в нее войти, а Красногоровка, последний крупный пригород Донецка, практически зачищена от ВСУ

2024-08-07T05:50

2024-08-07T05:50

2024-08-07T05:50

новости

донецкая народная республика

украина.ру

александр чаленко

фронт

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О том, что происходит на фронте, автору издания Украина.ру Александру Чаленко рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова.А вот в направлении Угледара, отметила она, последние дни активно работает российская авиация, "буквально стирая с лица земли укрепы ВСУ".Волонтер добавила, что по ее информации, в настоящий момент также идет уничтожение одного из мощных укрепрайонов, который был создан ВСУ на шахте "Южнодонбасская N1"."Она как раз находится к северо-востоку от Угледара на трассе, ведущей в Константиновку. После ее перерезания и взятия Константиновки в клещи угледарский гарнизон снабжается по дороге из Большой Новоселовки через Золотую Ниву, а потом через проселочные дороги", - уточнила волонтер.Наконец, она подтвердила освобождение Новоселовки Первой на Покровском направлении, констатировав, что российские силы идут к западной границе Донецкой Народной Республики (ДНР).Более подробно с информацией о происходящем на фронте можно ознакомиться в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из самых серьезных прорывов ВС РФ за последнее время стал участок фронта у Очеретино, где у ВСУ сложилась ситуация цугцванга. Эксперты назвали это явление "очеретинский цветок".В частности, журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов отметил, что сейчас ВСУ останавливать "очеретинский цветок" уже нечем и негде. Причина - укрепрайоны противника на всем протяжении от Очеретино до Гродовки и Желанной настолько скромные, что ВС РФ берут их без особого труда.Также Измайлов отметил, что врагу не хватает сил: мобилизационные резервы уже исчерпаны, а "дядечки 45-50 лет", пойманные на улицах украинских городов, "не бог весть какие солдаты"."А наши резервы еще скажут свое слово. "Цветок" распустился в пяти направлениях, и командование ВСУ не знает, где будет нанесен новый удар. То ли пойдут в сторону Калиновки на город Константиновку, то ли на Новогродовку, Селидово, то ли пойдут на юг на Карловское водохранилище, бить гарнизон, который сидит в Карловке", - резюмировал Измайлов.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

https://ukraina.ru/20240806/1056692156.html

https://ukraina.ru/20240806/1056694851.html

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новости, донецкая народная республика, украина.ру, александр чаленко, фронт