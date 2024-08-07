Пантелеймон Кулиш: "неправильный" классик - 07.08.2024 Украина.ру
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Пантелеймон Кулиш: "неправильный" классик
Пантелеймон Кулиш: "неправильный" классик - 07.08.2024 Украина.ру
Пантелеймон Кулиш: "неправильный" классик
Пантелеймон Александрович Кулиш (Кулѣшъ) сделал как минимум три вклада в украинскую культуру: породил термин "хуторская философия", ставший мэмом во времена, когда мэмов ещё не было; раскрыл в романе "Чёрная рада" исторические корни украинского майданостроительства; разработал "кулишовку" – один из первых фонетических алфавитов украинского языка
2024-08-07T08:00
2024-08-07T08:00
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Родился Кулиш 7 августа 1819 года в местечке Воронеж Черниговской губернии (Сумская область сейчас). Казаки Кулиши доказывали своё благородное происхождение с петровских времен, но тщетно. Нужной бумаги у отца не было, хотя в приходской книге и записано:"Отъ дворянина жителя Воронѣжскаго Александра Андреева Сына Кулѣша и жены его Екатерины Иоанновой дочери родился сынъ Пантеліимонъ крещенъ сего іюля 27 го числа приходскимъ священникомъ Ілариономъ Безпалымъ, восприемникъ былъ ему отъ святаго Крещенія дворянинъ Евфимъ Симеоновъ сынъ Шкура".Как и полагалось дворянским недорослям в тех краях, он окончил Новгород-Северскую гимназию и надеялся поступить в недавно открытый Киевский университет св. Владимира. Два года Пантелеймон пробыл там вольнослушателем, но отсутствия подтверждения сословной принадлежности в действительные студенты так и не был принят.В то время Кулиш написал "малороссийские рассказы" на русском языке, среди которых "О том, отчего в местечке Воронеже высох Пешевцов став" и "О том, что случилось с козаком Бурдюгом на Зелёной неделе", а также повесть на основе народных сказаний "Огненный змей". По сути, он пошел по дорожке, которую до него проторили Алексей Перовский (Антоний Погорельский) и Николай Гоголь.Благодаря протекции инспектора школ М. Юзефовича получил должность преподавателя в Луцком дворянском училище. В то время он пишет на русском языке исторический роман "Михайло Чарнышенко…", стихотворную историческую хронику "Украина" и рассказ-идиллию "Орися". Позднее Кулиш работает в Киеве, Луцке и Ровно.С 1845 года Кулиш находился в столице империи. Там он по приглашению ректора Петербургского университета П.А. Плетнёва становится старшим учителем гимназии и лектором русского языка для иностранных слушателей университета. Тогда же он попадает в Кирилло-Мефодиевское братство, где знакомится с Николаем Костомаровым и Тарасом Шевченко. Но наиболее плодотворной оказывается для Пантелеймона дружба с общественным деятелем Василием Белозерским, на сестре которого Александре Кулиш женился.Кирилло-Мефодиевское общество было первой в Российской империи украинской организацией политического направления. Об этом свидетельствуют два его документа: "Закон Божий (Книга бытия украинского народа)", написанный Н. Костомаровым и "Устав Славянского общества св. Кирилла и Мефодия", а также пояснение к Уставу, сделанное В. М. Белозерским.Программные положения костомаровского "Закона Божьего" нашли практическое осуществление в призывах Кирилло-Мефодиевского братства "Братья украинцы!" и "Братья великороссияне и поляки!"В этих документах был призыв к народам объединиться в Союз славянских республик, создать славянскую федерацию с демократическими институтами. Кирилло-мефодиевцы пропагандировали свободу, равенство, братство как основу нового общества. Конкретные меры для достижения этого виделись в отмене крепостничества, ликвидации перегородок между сословиями, доступности образования для всех.Кулиш и Костомаров принадлежали к либерально-эволюционной части, а Шевченко ходил там в революционерах. Эти разногласия не помешали Тарасу Григорьевичу присутствовать в качестве "болярина" на свадьбе Пантелеймона Александровича и стать автором лучшего живописного портрета Кулиша.В 1847 года в Варшаве Кулиша как члена братства арестовали и возвратили в Петербург, где в течение трёх месяцев он подвергался допросам в III отделении Его Императорского Величества Канцелярии. Доказать его принадлежность к тайной антиправительственной организации не удалось.Приговор гласил: "хотя и не принадлежал к указанному обществу, однако находился в дружеских связях со всеми его участниками и… поместил даже в опубликованные им произведения много двусмысленных мест, которые могли вселять в малороссов мысли о праве их на отдельное существование от Империи, — поместить в Алексеевский равелин на четыре месяца и затем отправить на службу в Вологду…"После "чистосердечного раскаяния", хлопот сановных друзей жены и её личных ходатайств (в те дни у Александры Михайловны произошел выкидыш, и она не могла больше иметь детей) наказание было смягчено: его поместили на два месяца в арестантском отделении военного госпиталя, а оттуда отправили в ссылку в Тулу.За три года и три месяца пребывания в Туле Кулиш написал историческое произведение для юношества "Повесть о Борисе Годунове и Димитрии Самозванце", исторический роман "Северяки", который позднее опубликован под названием "Алексей Однорог", автобиографический роман в стихах "Евгений Онегин нашего времени", роман "Петр Иванович Березин и его семейство, или Люди, решившиеся во что бы то ни стало быть счастливыми", изучал европейские языки.В 1850 году Кулиш возвращается в Петербург. Не имея права на публикацию своих произведений, он помещает под псевдонимом "Николай М." в некрасовском журнале "Современник" повести на русском языке и двухтомные "Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя".Знакомство с матерью Гоголя побудило его начать подготовку шеститомного собрания сочинений и писем Гоголя. В то же время Кулиш подготовил двухтомник фольклорно-исторических и этнографических материалов "Записки о Южной Руси", опубликованный в Петербурге в 1856-57 годах. Сборник был написан на "кулишовке" – украинском фонетическом алфавите, который позднее пригодился и для издания "Кобзаря" и для журнала "Основа".Что же представляла собой его азбука для малороссийского наречия? Ранее все произведения Котляревского, Шевченко и других авторов выходили с соблюдением правил русской грамматики и орфографии. В народе такая запись называлась "ерыжкой" (от "ер" и "еры"). Кулиш же предложил иное правописание:- Употреблялась буква і на месте старого ятя (літо, сіно), на месте старых [o], [e] в закрытых слогах (стіл, жінка, пічь, осінь), на месте йотированного [ji] (Вкраіна, моіх, тихоі).- Буква ы не использовалась, заменяясь на и (синь, лисиця).- В роли разделительного знака в середине и в конце слов после согласных использовалась буква ъ (ер) (пъять, розвъязавъ, вітеръ, сміхъ).- Буква є употреблялась только после мягких согласных в именах среднего рода (весіллє, третє, щастє). Звук [e] передавался буквой е (друже, сестра); так же сперва передавалось и сочетание [je] после гласных (гуляе, думаешь).Употреблялась буква ё (ёму, слёзою, тёхнув, народнёго).Взрывной [g] первоначально передавался латинской буквой g (дзиga, gуля), позже буквой ґ, в том числе и как предлог "к" (прямували ґ пустині Моавській).- В третьем лице возвратных глаголов писалось —т(ь)ця (вертаютьця, всміхнетця), позже —цця (народицця, станецця); во втором лице — -шся и —сся (одібьешся, вітаєсся).- Параллельно употреблялись приставки рос- и роз- (роскажуть, розчервонітися).- Вместо ф часто употреблялось хв: хвараон, Хвилистимська земля, Сихв, Яхвет или (перед согласными) х: Єхраім; на месте фиты — хт: Махтусайло.В письме Якову Головацкому из Варшавы 16 октября 1866 года Кулиш писал:"С целью облегчить науку грамоты для людей, которым некогда долго учиться, я придумал упрощенное правописание. Но из него теперь делают политическое знамя. Полякам приятно, что не все русские пишут одинаково по-русски. (…) Я первый (…) отрекусь от своего правописания во имя русского единства".В 1857 году был издан роман "Чёрная рада", украинский букварь "кулишовкой" и книга для чтения — "Граматка", "Народні оповідання" ("Народные рассказы") Марко Вовчок, которые он отредактировал и опубликовал, открывается собственная типография.Кулиш подготовил 3-томное исследование "История воссоединения Руси", в котором стремился документально подтвердить идею исторического вреда казачьих движений XVII века и восславить культурную миссию польской шляхты и Российской империи в истории Малороссии. Эта книга окончательно оттолкнула от Пантелеймона Александровича украинствующую интеллигенцию России.С 1881 года Кулиш живет в Галиции, где пытается широко развернуть культурную деятельность. Но дружбы с поляками против австрийцев у него не выходит, панславистские иллюзии окончательно рассеиваются."Называют этот край по древней великокняжеской столице его, Галициею, иначе Галичиною, Галицкою Русью, называют по расположению вдоль Карпатских гор, и Подгорьем. Но Червоная Русь приятнее всех этих имен в слухе Малоруссов, собственно говоря Староруссов, от которых он отторгнут чужеядною политикою по присоединении их к Великоруссам или Новоруссам, называемым ревниво и завистливо Москалями…И вот я вижу во Львове собственными глазами захудалых представителей двух великих наций, Старопольской и Старорусской, которые сделали друг друга мизерными противниками России, так названной у них Московии, сделали друг друга ночным отблеском Австро-Германии, воспользовавшейся их беспутною борьбою…", — пишет он в эссе "Владимирия".Кулиш поселился на хуторе Мотроновка. Здесь он ведёт хозяйство и пишет, в частности, составляет сборник "Хуторская философия и удалённая от света поэзия", который после публикации в 1879 году был запрещён цензурой и изъят из продажи.Кулиш много переводит, завершает историографический труд в 3-х томах "Отпадение Малороссии от Польши", переписывается с многими корреспондентами, выступает на тему конфликтов между славянскими народами.Умер Кулиш 14 февраля 1897 года на своём хуторе Мотроновка.В независимой Украине Н. Кулиш не стал важной частью национальной мифологии. И хотя "Чёрная рада" экранизирована, его портрет попал на одну из юбилейных монет, ни на банкнотах, ни в выступлениях политиков ему места не нашлось. Ведь он не культивировал ни ксенофобию, ни зависть. А без этого пропуск в пантеон украинских героев не полагается.
https://ukraina.ru/20240401/1044817587.html
https://ukraina.ru/20240309/1044506008.html
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история, литература, xix век, история украины, российская империя, украинский язык, украина, алфавиты
История, литература, XIX век, История, история Украины, Российская империя, украинский язык, Украина, алфавиты

Пантелеймон Кулиш: "неправильный" классик

08:00 07.08.2024
 
© РИА Новости . Галина Киселева / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Галина Киселева
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Дмитрий Губин
Все материалы
Пантелеймон Александрович Кулиш (Кулѣшъ) сделал как минимум три вклада в украинскую культуру: породил термин "хуторская философия", ставший мэмом во времена, когда мэмов ещё не было; раскрыл в романе "Чёрная рада" исторические корни украинского майданостроительства; разработал "кулишовку" – один из первых фонетических алфавитов украинского языка
Родился Кулиш 7 августа 1819 года в местечке Воронеж Черниговской губернии (Сумская область сейчас). Казаки Кулиши доказывали своё благородное происхождение с петровских времен, но тщетно. Нужной бумаги у отца не было, хотя в приходской книге и записано:
"Отъ дворянина жителя Воронѣжскаго Александра Андреева Сына Кулѣша и жены его Екатерины Иоанновой дочери родился сынъ Пантеліимонъ крещенъ сего іюля 27 го числа приходскимъ священникомъ Ілариономъ Безпалымъ, восприемникъ былъ ему отъ святаго Крещенія дворянинъ Евфимъ Симеоновъ сынъ Шкура".
Как и полагалось дворянским недорослям в тех краях, он окончил Новгород-Северскую гимназию и надеялся поступить в недавно открытый Киевский университет св. Владимира. Два года Пантелеймон пробыл там вольнослушателем, но отсутствия подтверждения сословной принадлежности в действительные студенты так и не был принят.
В то время Кулиш написал "малороссийские рассказы" на русском языке, среди которых "О том, отчего в местечке Воронеже высох Пешевцов став" и "О том, что случилось с козаком Бурдюгом на Зелёной неделе", а также повесть на основе народных сказаний "Огненный змей". По сути, он пошел по дорожке, которую до него проторили Алексей Перовский (Антоний Погорельский) и Николай Гоголь.
Благодаря протекции инспектора школ М. Юзефовича получил должность преподавателя в Луцком дворянском училище. В то время он пишет на русском языке исторический роман "Михайло Чарнышенко…", стихотворную историческую хронику "Украина" и рассказ-идиллию "Орися". Позднее Кулиш работает в Киеве, Луцке и Ровно.
- РИА Новости, 1920, 01.04.2024
1 апреля, 16:03История
Сорочинский мистик: 10 фактов и суждений о Гоголе Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля 1809 года в Великих Сорочинцах на Полтавщине. Биография великого писателя, как это часто бывает, не отличается хитрыми изысками и ничуть не напоминает приключенческий роман. И, тем не менее, она настолько насыщена, что рассказывать её как-то страшно
С 1845 года Кулиш находился в столице империи. Там он по приглашению ректора Петербургского университета П.А. Плетнёва становится старшим учителем гимназии и лектором русского языка для иностранных слушателей университета. Тогда же он попадает в Кирилло-Мефодиевское братство, где знакомится с Николаем Костомаровым и Тарасом Шевченко. Но наиболее плодотворной оказывается для Пантелеймона дружба с общественным деятелем Василием Белозерским, на сестре которого Александре Кулиш женился.
Кирилло-Мефодиевское общество было первой в Российской империи украинской организацией политического направления. Об этом свидетельствуют два его документа: "Закон Божий (Книга бытия украинского народа)", написанный Н. Костомаровым и "Устав Славянского общества св. Кирилла и Мефодия", а также пояснение к Уставу, сделанное В. М. Белозерским.
Программные положения костомаровского "Закона Божьего" нашли практическое осуществление в призывах Кирилло-Мефодиевского братства "Братья украинцы!" и "Братья великороссияне и поляки!"
В этих документах был призыв к народам объединиться в Союз славянских республик, создать славянскую федерацию с демократическими институтами. Кирилло-мефодиевцы пропагандировали свободу, равенство, братство как основу нового общества. Конкретные меры для достижения этого виделись в отмене крепостничества, ликвидации перегородок между сословиями, доступности образования для всех.
Кулиш и Костомаров принадлежали к либерально-эволюционной части, а Шевченко ходил там в революционерах. Эти разногласия не помешали Тарасу Григорьевичу присутствовать в качестве "болярина" на свадьбе Пантелеймона Александровича и стать автором лучшего живописного портрета Кулиша.
Тарас Шевченко - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
9 марта, 16:29История
Как в СССР создавался культ ШевченкоТарас Григорьевич Шевченко родился 9 марта 1814 года в семье крепостного крестьянина. Вольную же он получил 4 мая 1839 года, причём этот акт был следствием кампании по формированию культа художника (о том, что он ещё и поэт, пока никто не знал, в том числе и он сам) которая была начата российской либерально настроенной интеллигенцией.
В 1847 года в Варшаве Кулиша как члена братства арестовали и возвратили в Петербург, где в течение трёх месяцев он подвергался допросам в III отделении Его Императорского Величества Канцелярии. Доказать его принадлежность к тайной антиправительственной организации не удалось.
Приговор гласил: "хотя и не принадлежал к указанному обществу, однако находился в дружеских связях со всеми его участниками и… поместил даже в опубликованные им произведения много двусмысленных мест, которые могли вселять в малороссов мысли о праве их на отдельное существование от Империи, — поместить в Алексеевский равелин на четыре месяца и затем отправить на службу в Вологду…"
После "чистосердечного раскаяния", хлопот сановных друзей жены и её личных ходатайств (в те дни у Александры Михайловны произошел выкидыш, и она не могла больше иметь детей) наказание было смягчено: его поместили на два месяца в арестантском отделении военного госпиталя, а оттуда отправили в ссылку в Тулу.
За три года и три месяца пребывания в Туле Кулиш написал историческое произведение для юношества "Повесть о Борисе Годунове и Димитрии Самозванце", исторический роман "Северяки", который позднее опубликован под названием "Алексей Однорог", автобиографический роман в стихах "Евгений Онегин нашего времени", роман "Петр Иванович Березин и его семейство, или Люди, решившиеся во что бы то ни стало быть счастливыми", изучал европейские языки.
- РИА Новости, 1920, 02.02.2024
2 февраля, 16:01История
Малороссийский литератор Евгений Гребёнка: Пушкин, Шевченко и "Очи чёрные"Евгений Павлович Гребёнка, он же Гребинка, родился 2 февраля 1812 года в поместье Убежище, что в приходе села Короваев, Пирятинского уезда Полтавской губернии. Его украиноязычные произведения помнят сейчас только специалисты, но вклад в культуру оказался таким, что в его честь назван железнодорожная станция и город в Полтавской области
В 1850 году Кулиш возвращается в Петербург. Не имея права на публикацию своих произведений, он помещает под псевдонимом "Николай М." в некрасовском журнале "Современник" повести на русском языке и двухтомные "Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя".
Знакомство с матерью Гоголя побудило его начать подготовку шеститомного собрания сочинений и писем Гоголя. В то же время Кулиш подготовил двухтомник фольклорно-исторических и этнографических материалов "Записки о Южной Руси", опубликованный в Петербурге в 1856-57 годах. Сборник был написан на "кулишовке" – украинском фонетическом алфавите, который позднее пригодился и для издания "Кобзаря" и для журнала "Основа".
Что же представляла собой его азбука для малороссийского наречия? Ранее все произведения Котляревского, Шевченко и других авторов выходили с соблюдением правил русской грамматики и орфографии. В народе такая запись называлась "ерыжкой" (от "ер" и "еры"). Кулиш же предложил иное правописание:
- Употреблялась буква і на месте старого ятя (літо, сіно), на месте старых [o], [e] в закрытых слогах (стіл, жінка, пічь, осінь), на месте йотированного [ji] (Вкраіна, моіх, тихоі).
Николай Иванович Костомаров
16 мая 2020, 01:00
День в истории. 16 мая: родился русский историк, так и не ставший «справжнім українцем»В этот день в 1817 году в слободе Юрасовка Острогожского уезда Воронежской губернии появился на свет выдающийся русский историк Николай Иванович Костомаров. Его труды по сей день переиздаются и легко читаются, а некоторые моменты его биографии понуждают апологетов украинства считать его одним из «отцов-основателей» этого движения
- Буква ы не использовалась, заменяясь на и (синь, лисиця).
- В роли разделительного знака в середине и в конце слов после согласных использовалась буква ъ (ер) (пъять, розвъязавъ, вітеръ, сміхъ).
- Буква є употреблялась только после мягких согласных в именах среднего рода (весіллє, третє, щастє). Звук [e] передавался буквой е (друже, сестра); так же сперва передавалось и сочетание [je] после гласных (гуляе, думаешь).
Употреблялась буква ё (ёму, слёзою, тёхнув, народнёго).
Взрывной [g] первоначально передавался латинской буквой g (дзиga, gуля), позже буквой ґ, в том числе и как предлог "к" (прямували ґ пустині Моавській).
- В третьем лице возвратных глаголов писалось —т(ь)ця (вертаютьця, всміхнетця), позже —цця (народицця, станецця); во втором лице — -шся и —сся (одібьешся, вітаєсся).
- Параллельно употреблялись приставки рос- и роз- (роскажуть, розчервонітися).
- Вместо ф часто употреблялось хв: хвараон, Хвилистимська земля, Сихв, Яхвет или (перед согласными) х: Єхраім; на месте фиты — хт: Махтусайло.
В письме Якову Головацкому из Варшавы 16 октября 1866 года Кулиш писал:
Яков Головацкий
13 мая 2023, 08:00История
Яков Головацкий: галичанин, который остался русским
"С целью облегчить науку грамоты для людей, которым некогда долго учиться, я придумал упрощенное правописание. Но из него теперь делают политическое знамя. Полякам приятно, что не все русские пишут одинаково по-русски. (…) Я первый (…) отрекусь от своего правописания во имя русского единства".
В 1857 году был издан роман "Чёрная рада", украинский букварь "кулишовкой" и книга для чтения — "Граматка", "Народні оповідання" ("Народные рассказы") Марко Вовчок, которые он отредактировал и опубликовал, открывается собственная типография.
Кулиш подготовил 3-томное исследование "История воссоединения Руси", в котором стремился документально подтвердить идею исторического вреда казачьих движений XVII века и восславить культурную миссию польской шляхты и Российской империи в истории Малороссии. Эта книга окончательно оттолкнула от Пантелеймона Александровича украинствующую интеллигенцию России.
С 1881 года Кулиш живет в Галиции, где пытается широко развернуть культурную деятельность. Но дружбы с поляками против австрийцев у него не выходит, панславистские иллюзии окончательно рассеиваются.
"Называют этот край по древней великокняжеской столице его, Галициею, иначе Галичиною, Галицкою Русью, называют по расположению вдоль Карпатских гор, и Подгорьем. Но Червоная Русь приятнее всех этих имен в слухе Малоруссов, собственно говоря Староруссов, от которых он отторгнут чужеядною политикою по присоединении их к Великоруссам или Новоруссам, называемым ревниво и завистливо Москалями…
И вот я вижу во Львове собственными глазами захудалых представителей двух великих наций, Старопольской и Старорусской, которые сделали друг друга мизерными противниками России, так названной у них Московии, сделали друг друга ночным отблеском Австро-Германии, воспользовавшейся их беспутною борьбою…", — пишет он в эссе "Владимирия".
Леся Украинка
25 февраля, 09:22История
Леся Украинка: без "австрийского генштаба"Существует гипотеза, в соответствии с которой украинцы – плод усилий австрийского генштаба, внушившего русинам, что они украинцы. Понятно, что к исторической и социально-психологической реальности эта концепция отношения не имеет. Но эксперименты по выведению украинца действительно ставились. Самый известный их плод так и был назван – Украинка
Кулиш поселился на хуторе Мотроновка. Здесь он ведёт хозяйство и пишет, в частности, составляет сборник "Хуторская философия и удалённая от света поэзия", который после публикации в 1879 году был запрещён цензурой и изъят из продажи.
Кулиш много переводит, завершает историографический труд в 3-х томах "Отпадение Малороссии от Польши", переписывается с многими корреспондентами, выступает на тему конфликтов между славянскими народами.
Умер Кулиш 14 февраля 1897 года на своём хуторе Мотроновка.
В независимой Украине Н. Кулиш не стал важной частью национальной мифологии. И хотя "Чёрная рада" экранизирована, его портрет попал на одну из юбилейных монет, ни на банкнотах, ни в выступлениях политиков ему места не нашлось. Ведь он не культивировал ни ксенофобию, ни зависть. А без этого пропуск в пантеон украинских героев не полагается.
 
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