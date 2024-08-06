https://ukraina.ru/20240806/1056710654.html

Держитесь, падаем. Что происходит на западных биржах

Держитесь, падаем. Что происходит на западных биржах - 06.08.2024 Украина.ру

Держитесь, падаем. Что происходит на западных биржах

Американские и европейские биржевые индексы обрушились сразу же вслед за японским "черным понедельником". Украина.ру, 06.08.2024

2024-08-06T16:01

2024-08-06T16:01

2024-08-06T16:13

эксклюзив

сша

америка

ближний восток

джо байден

tesla

демократическая партия

дмитрий дробницкий

google

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Американские и европейские биржевые индексы обрушились сразу же вслед за японским "черным понедельником".Обвал произошел по тем же причинам, что и в Токио.Министерство труда США признало, что рост реальной безработицы составляет до 4,3%. Это худший уровень с октября 2021 года, который говорит о том, что Америке угрожает вступление в рецессию – причем, данную угрозу тут же подтвердили эксперты влиятельных финансовых организаций.Появились опасения, что Федеральная резервная система США может серьезно снизить процентные ставки – а рынки всегда реагируют на такие новости падением, потому что цена облигаций падает, а компании лишаются доступа к дешевым кредитам.Внешне это смотрится не так чтобы уж очень драматично. Банкиры не падают из окон, как это случалось во времена Великой депрессии. Да и котировки не валятся в США и Европе такими темпами, как это наблюдали вчера в Токио.Dow Jones снизился на 2,72-3 процента, индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite – на 6,35 процента, S&P 500 – на 4,27 процента. Ведущие фондовые индексы Европы опустились более чем на 3%. В то время как японский ключевой биржевой индекс Nikkei падал вчера почти до 13%.Но реальные потери западных компаний на самом деле очень серьезны, и статистика падения их бумаг наглядно это показывает.В общей сложности американский фондовый рынок потерял к завершению 5 августа около двух триллионов долларов. Причем, особенно пострадали основные ай-ти гиганты, которые прежде казались инвесторам надежными и сверхприбыльными."В целом, акции "Великолепной семерки" (Nvidia, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta (запрещена в России), Tesla) на открытии потеряли примерно $520 млрд. Это самый настоящий обвал IT сектора США", – констатирует в своем телеграм-канале аналитик Алексей Бобровский.Сейчас становится ясным, что проблемы американских айтишников вообще стали одним из триггеров очередного глобального кризиса.Как оказалось, отчетность крупнейших американских компаний технологического сектора – включая Microsoft и Tesla, Intel и Amazon – разочаровали инвесторов, потому что положительных признаков они в этой статистике не увидели. Производство не расширяют, а людей увольняют.Таким образом, стагнация американского ай-ти сектора стала важным фактором, который подтвердил экономистам признаки замедления экономики США, явно обозначенные симптомами роста безработицы.И это несмотря на то, что так называемый комитет открытого рынка, подотчетный Федеральной резервной системе, заверял американцев в том, что экономическая активность в стране продолжает бодро расти при Джо Байдене и Камале Харрис. Судя по всему, в чисто пропагандистских целях.Появились подозрения, что инфляция в Америке на самом деле тоже ощутимо выросла за последнее время – просто до выборов об этом решили громко не говорить.Все это, конечно, не значит, что западная экономика немедленно развалится, но проблемы у нее, определенно, большие. А игнорировать происходящее больше нельзя.Обвал на биржах затронул большинство процветающих сегментов глобального рынка. Пострадала даже криптовалюта. За последние сутки капитализация всего криптовалютного рынка мира сократилась на 16 процентов, до 1,8 триллиона долларов – а это самое большое падение крипты как минимум с января 2022 года.А вот цены на нефть, которые в таких ситуациях всегда падают, сильно рушится не стали, составляя около 76,68 долларов. Потому что угроза конфликта между Израилем и Ираном – Большой войны на Ближнем Востоке – удержала их в ситуации общего падения акций.Не упал и российский рынок. Ведь благодаря западным санкциям ситуация на внешних фондовых рынках не так много значит для российской экономики.В чем же заключается значение происходящих событий?Они явно не улучшают политические позиции истеблишмента из Демократической партии США. Ответственность за все кризисные явления в экономике будут автоматически перекладывать сейчас на Джо Байдена и Камалу Харрис.Потенциал этих проблем довольно высок – например, потому что возможная война на Ближнем Востоке приведет к подорожанию цен на бензин в Америке.Но даже без этого очевидно, что экономика Америки стагнирует, и ай-ти корпорации давно не могут вытянуть ее на себе – потому что центр этой индустрии сам перемещается сейчас в Китай и другие азиатские страны.После замены кандидатов Демократическая партия живет в режиме, который получил у американиста Дмитрия Дробницкого название "иррациональный энтузиазм", когда политики пытаются отрицать встающие перед ними проблемы. Но ситуация на биржах как-раз-таки возвращает лидеров Демпартии к реальному положению дел."Харрис по-прежнему не представила сколько-нибудь связную программу – ни во внешней, ни во внутренней политике. Она, как и Байден, просто "здесь, чтобы не допустить возвращения Трампа".А это плохой посыл на фоне реальных проблем в мире и стране. Если сюда ещё добавится реальная рецессия (указывать на которую может падение финансовых рынков в понедельник), дела у Камалы станут совсем плохи. И поднять е показатели тогда уже вряд ли что-то уже поможет", – писал в телеграме ДробницкийВ остальном биржевой обвал лишний раз показал миру, что Америка и ее союзники больше не являются локомотивами глобального экономического развития. А зарабатывать на ее корпорациях стало сложнее – можно и потерять.Тем более, что, судя по всему, в последующие недели западные биржи может ожидать продолжение кризисных явлений – особенно в случае войны на Ближнем Востоке.Подробнее о ситуации на рынках криптовалюты - в материале Алексея Туманова Теперь не "денежный суррогат". Санкции открыли России путь к криптовалютам.

https://ukraina.ru/20240805/1056682125.html

https://ukraina.ru/20240805/1056689484.html

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эксклюзив, сша, америка, ближний восток, джо байден, tesla, демократическая партия, дмитрий дробницкий, google