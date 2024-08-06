Шойгу рассказал о потерях Украины, которые можно было избежать - 06.08.2024 Украина.ру
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Шойгу рассказал о потерях Украины, которые можно было избежать
Шойгу рассказал о потерях Украины, которые можно было избежать - 06.08.2024 Украина.ру
Шойгу рассказал о потерях Украины, которые можно было избежать
С начала июня Украина потеряла свыше 115 тысяч своих военнослужащих. Об этом 6 августа заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
2024-08-06T12:50
2024-08-06T12:50
новости
россия
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украина
сергей шойгу
владимир путин
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"За эти два месяца территория, которую освободили наши войска, прибавила 420 квадратных километров и украинские войска потеряли, по данным министерства обороны, более 115 тысяч (военнослужащих. - Ред.) своих войск. И это большая цифра - 115 тысяч. По 60 тысяч в месяц почти", - сказал он.По его словам, этого можно было избежать, если бы были выполнены требования, которые в начале июня изложил президент России Владимир Путин.Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, украина, сергей шойгу, владимир путин
Новости, Россия, Киев, Украина, Сергей Шойгу, Владимир Путин

Шойгу рассказал о потерях Украины, которые можно было избежать

12:50 06.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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С начала июня Украина потеряла свыше 115 тысяч своих военнослужащих. Об этом 6 августа заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
"За эти два месяца территория, которую освободили наши войска, прибавила 420 квадратных километров и украинские войска потеряли, по данным министерства обороны, более 115 тысяч (военнослужащих. - Ред.) своих войск. И это большая цифра - 115 тысяч. По 60 тысяч в месяц почти", - сказал он.
По его словам, этого можно было избежать, если бы были выполнены требования, которые в начале июня изложил президент России Владимир Путин.
"Поэтому наша позиция ясна, понятна - войска движутся вперед", - сказал Шойгу.
Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
 
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