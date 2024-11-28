https://ukraina.ru/20241128/1059254481.html

Эксперт: если Киев и Кишинев нападут на Тирасполь, ВС РФ ударят по порту в Одессе и аэродрому в Кишиневе

Эксперт: если Киев и Кишинев нападут на Тирасполь, ВС РФ ударят по порту в Одессе и аэродрому в Кишиневе - 28.11.2024 Украина.ру

Эксперт: если Киев и Кишинев нападут на Тирасполь, ВС РФ ударят по порту в Одессе и аэродрому в Кишиневе

Власти Украины и Молдовы напоминают пациента психиатрической лечебницы, который возомнил себя генералом. Даже западные кураторы говорят им, что надо бы немного сбавить гонор и успокоиться. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2024-11-28T05:20

2024-11-28T05:20

2024-11-28T05:20

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кишинёв

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молдавия

приднестровье

"орешник"

ракета

порт

сво

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По мнению эксперта, если в отношении Приднестровья будет какая-то агрессия со стороны Украины или Молдавии, то Россия может нанести серию ударов тактическим ядерным оружием по ключевым инфраструктурным центрам региона: (порт в Одессе, аэропорт в Кишиневе и ряд важных военных объектов).По его словам, такие удары децентрализуют логистику и деморализуют любого агрессора. Москва послала эти сигналы еще до испытания "Орешника", но до противника это не дошло. Пусть теперь думают, указал он.Даже западные кураторы говорят им, что надо бы немного сбавить гонор и успокоиться (США и ряд стран Европы приостановили деятельность дипучреждений на Украине и покинули здания посольств в Киеве), а Украина утверждает, что у России якобы закончились "Орешники" и продолжает наносить новые удары, подчеркнул эксперт."Почему? Потому что им нужно спровоцировать Москву на жесткий ответ, который привел бы к гибели мирного населения", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.О том, почему в ответ на новую ракетную провокацию Запада может прилететь по Жешуву и Констанце — в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241127/1059233237.html

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новости, украина, кишинёв, россия, молдавия, приднестровье, "орешник", ракета, порт, сво, спецоперация, детали, ракеты, ядерное оружие