Эксперт: если Киев и Кишинев нападут на Тирасполь, ВС РФ ударят по порту в Одессе и аэродрому в Кишиневе
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Власти Украины и Молдовы напоминают пациента психиатрической лечебницы, который возомнил себя генералом. Даже западные кураторы говорят им, что надо бы немного сбавить гонор и успокоиться. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
По мнению эксперта, если в отношении Приднестровья будет какая-то агрессия со стороны Украины или Молдавии, то Россия может нанести серию ударов тактическим ядерным оружием по ключевым инфраструктурным центрам региона: (порт в Одессе, аэропорт в Кишиневе и ряд важных военных объектов).
По его словам, такие удары децентрализуют логистику и деморализуют любого агрессора. Москва послала эти сигналы еще до испытания "Орешника", но до противника это не дошло. Пусть теперь думают, указал он.
"Понимаете, в чем наша главная проблема? Власти Украины и Молдовы напоминают пациента психиатрической лечебницы, который возомнил себя генералом", — отметил Амерберг.
Даже западные кураторы говорят им, что надо бы немного сбавить гонор и успокоиться (США и ряд стран Европы приостановили деятельность дипучреждений на Украине и покинули здания посольств в Киеве), а Украина утверждает, что у России якобы закончились "Орешники" и продолжает наносить новые удары, подчеркнул эксперт.
"Почему? Потому что им нужно спровоцировать Москву на жесткий ответ, который привел бы к гибели мирного населения", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.
О том, почему в ответ на новую ракетную провокацию Запада может прилететь по Жешуву и Констанце — в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
Вчера, 06:00Алексей Самойлов: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в КарпатахНаш удар "Орешником" по Днепропетровску как раз носит превентивный характер. Потому что американская сторона уже в течение двух месяцев проводила информационное прикрытие своих реальных действий. Пусковые установки и сами ракеты, РЛС уже были переданы. Были подготовлены кадры и среди украинских военнослужащих.