Эксперт: если Киев и Кишинев нападут на Тирасполь, ВС РФ ударят по порту в Одессе и аэродрому в Кишиневе - 28.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241128/1059254481.html
Эксперт: если Киев и Кишинев нападут на Тирасполь, ВС РФ ударят по порту в Одессе и аэродрому в Кишиневе
Эксперт: если Киев и Кишинев нападут на Тирасполь, ВС РФ ударят по порту в Одессе и аэродрому в Кишиневе - 28.11.2024 Украина.ру
Эксперт: если Киев и Кишинев нападут на Тирасполь, ВС РФ ударят по порту в Одессе и аэродрому в Кишиневе
Власти Украины и Молдовы напоминают пациента психиатрической лечебницы, который возомнил себя генералом. Даже западные кураторы говорят им, что надо бы немного сбавить гонор и успокоиться. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2024-11-28T05:20
2024-11-28T05:20
новости
украина
кишинёв
россия
молдавия
приднестровье
"орешник"
ракета
порт
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058324933_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e10860dee608d08eb315ee8f42e2aca.jpg
По мнению эксперта, если в отношении Приднестровья будет какая-то агрессия со стороны Украины или Молдавии, то Россия может нанести серию ударов тактическим ядерным оружием по ключевым инфраструктурным центрам региона: (порт в Одессе, аэропорт в Кишиневе и ряд важных военных объектов).По его словам, такие удары децентрализуют логистику и деморализуют любого агрессора. Москва послала эти сигналы еще до испытания "Орешника", но до противника это не дошло. Пусть теперь думают, указал он.Даже западные кураторы говорят им, что надо бы немного сбавить гонор и успокоиться (США и ряд стран Европы приостановили деятельность дипучреждений на Украине и покинули здания посольств в Киеве), а Украина утверждает, что у России якобы закончились "Орешники" и продолжает наносить новые удары, подчеркнул эксперт."Почему? Потому что им нужно спровоцировать Москву на жесткий ответ, который привел бы к гибели мирного населения", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.О том, почему в ответ на новую ракетную провокацию Запада может прилететь по Жешуву и Констанце — в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241127/1059233237.html
украина
кишинёв
россия
молдавия
приднестровье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058324933_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f7d14a0ba2e77ad033ff0fed0477f80.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, кишинёв, россия, молдавия, приднестровье, "орешник", ракета, порт, сво, спецоперация, детали, ракеты, ядерное оружие
Новости, Украина, Кишинёв, Россия, Молдавия, Приднестровье, "Орешник", Ракета, порт, СВО, Спецоперация, детали, ракеты, Ядерное оружие

Эксперт: если Киев и Кишинев нападут на Тирасполь, ВС РФ ударят по порту в Одессе и аэродрому в Кишиневе

05:20 28.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Власти Украины и Молдовы напоминают пациента психиатрической лечебницы, который возомнил себя генералом. Даже западные кураторы говорят им, что надо бы немного сбавить гонор и успокоиться. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
По мнению эксперта, если в отношении Приднестровья будет какая-то агрессия со стороны Украины или Молдавии, то Россия может нанести серию ударов тактическим ядерным оружием по ключевым инфраструктурным центрам региона: (порт в Одессе, аэропорт в Кишиневе и ряд важных военных объектов).
По его словам, такие удары децентрализуют логистику и деморализуют любого агрессора. Москва послала эти сигналы еще до испытания "Орешника", но до противника это не дошло. Пусть теперь думают, указал он.
"Понимаете, в чем наша главная проблема? Власти Украины и Молдовы напоминают пациента психиатрической лечебницы, который возомнил себя генералом", — отметил Амерберг.
Даже западные кураторы говорят им, что надо бы немного сбавить гонор и успокоиться (США и ряд стран Европы приостановили деятельность дипучреждений на Украине и покинули здания посольств в Киеве), а Украина утверждает, что у России якобы закончились "Орешники" и продолжает наносить новые удары, подчеркнул эксперт.
"Почему? Потому что им нужно спровоцировать Москву на жесткий ответ, который привел бы к гибели мирного населения", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.
О том, почему в ответ на новую ракетную провокацию Запада может прилететь по Жешуву и Констанце — в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
Алексей Николаевич Самойлов интервью
Вчера, 06:00
Алексей Самойлов: Россия устроит ВСУ котел на берегах Оскола и достанет "Орешником" тоннели в КарпатахНаш удар "Орешником" по Днепропетровску как раз носит превентивный характер. Потому что американская сторона уже в течение двух месяцев проводила информационное прикрытие своих реальных действий. Пусковые установки и сами ракеты, РЛС уже были переданы. Были подготовлены кадры и среди украинских военнослужащих.
 
НовостиУкраинаКишинёвРоссияМолдавияПриднестровье"Орешник"РакетапортСВОСпецоперациядеталиракетыЯдерное оружие
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15Рябков предупредил, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия
06:48Как Украина стала страной уголовников и крепостных
06:15Ковшаровский котел: Самойлов раскрыл, как ВС РФ расширяют плацдарм и давят "карман" ВСУ на Осколе
06:14Выбивает долги с украинцев и скупает активы за бесценок. Чем занимается олигарх Сергей Тигипко
06:05Виктор Кутырь: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку
06:00Самойлов: "Орешник" был абсолютно засекречен, удар по Южмашу стал ответом на скрытую передачу ATACMS
05:59"Нельзя читать без брома". Украинские эксперты вспоминают Винниченко и критикуют западные СМИ
05:45"Сгорят в ядерном пепле": эксперт о том, почему нападение на Приднестровье обернется крахом для Украины
05:40Загадочный "Орешник" и интересы мировых финансистов. Украина в международном контексте
05:20Эксперт: если Киев и Кишинев нападут на Тирасполь, ВС РФ ударят по порту в Одессе и аэродрому в Кишиневе
05:00Болезни, голод, война всех против всех: эксперт из Приднестровья раскрыл, какое будущее ждет Украину
04:45Страшнейшие бои и нападение на Бендеры: эксперт раскрыл, что начнется, если Киев ударит по Приднестровью
04:30Идет прощупывание границы: Самойлов раскрыл, как разведчики ищут места для прорыва в Харьковской области
04:15Эксперт рассказал, готова ли Россия применить тактическое ядерное оружие в случае атаки на Приднестровье
04:00Амерберг: несмотря на выпады в адрес "Газпрома", Молдавия хочет договариваться о поставках с Россией
03:45Порт в Одессе и мосты через Днепр: Амерберг о том, куда еще могут прилететь боеголовки "Орешника"
03:30Эксперт из Приднестровья рассказал, почему Тирасполь отказал в энергетической помощи Одесской области
03:15Удары по ракетным установкам и пунктам управления: политолог о том, чем ответит Россия на атаки Запада
19:30Владимир Козин: Россия не победит США, пока Украина за каждый ATACMS не будет терять по "Южмашу"
19:18Тайные игры Байдена и новый козырь Трампа против Зеленского: президенты США мстят друг другу Украиной
Лента новостейМолния