Начальник Генштаба РФ наградил бойцов группировки "Центр" в зоне СВО - 06.08.2024 Украина.ру
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Начальник Генштаба РФ наградил бойцов группировки "Центр" в зоне СВО
Начальник Генштаба РФ наградил бойцов группировки "Центр" в зоне СВО - 06.08.2024 Украина.ру
Начальник Генштаба РФ наградил бойцов группировки "Центр" в зоне СВО
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило 6 августа Минобороны
2024-08-06T12:37
2024-08-06T12:44
новости
россия
валерий герасимов
генштаб
минобороны
военные
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"В ходе работы начальник Генштаба заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений, действующих на Красноармейском и Александро-калиновском направлениях, об обстановке в зоне ответственности. Подвел итоги и поставил задачи на дальнейшие действия", - говорится в материале.Кроме того, Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу и мужество при выполнении боевых задач.На видеозаписи он пообщался с военными, спросил освоились ли они, осмотрел рабочие места группы командования.Подробнее об успехах российских военных - в материале Сотни взрывов и повреждения: украинские власти пожаловались на ВС РФ на сайте Украина.ру
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новости, россия, валерий герасимов, генштаб, минобороны, военные, награда
Новости, Россия, Валерий Герасимов, Генштаб, Минобороны, военные, награда

Начальник Генштаба РФ наградил бойцов группировки "Центр" в зоне СВО

12:37 06.08.2024 (обновлено: 12:44 06.08.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генштаба В. Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне СВО
Начальник Генштаба В. Герасимов посетил войска группировки Центр в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов посетил войска группировки "Центр" в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило 6 августа Минобороны
"В ходе работы начальник Генштаба заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений, действующих на Красноармейском и Александро-калиновском направлениях, об обстановке в зоне ответственности. Подвел итоги и поставил задачи на дальнейшие действия", - говорится в материале.
Кроме того, Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу и мужество при выполнении боевых задач.
На видеозаписи он пообщался с военными, спросил освоились ли они, осмотрел рабочие места группы командования.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Сотни взрывов и повреждения: украинские власти пожаловались на ВС РФ на сайте Украина.ру
 
НовостиРоссияВалерий ГерасимовГенштабМиноборонывоенныенаграда
 
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