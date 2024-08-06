Сотни взрывов и повреждения: украинские власти пожаловались на ВС РФ - 06.08.2024 Украина.ру
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Сотни взрывов и повреждения: украинские власти пожаловались на ВС РФ
Сотни взрывов и повреждения: украинские власти пожаловались на ВС РФ - 06.08.2024 Украина.ру
Сотни взрывов и повреждения: украинские власти пожаловались на ВС РФ
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале утверждает, что в ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения
2024-08-06T09:03
2024-08-06T09:03
новости
киев
украина
россия
взрыв
атака
инфраструктура
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По его словам, в районе прозвучало почти 500 взрывов.Он написал, что поступили "сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.В свою очередь назначенный Киевом глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин указал, что ряд населенных пунктов, расположенных в подконтрольной ВСУ части региона также подверглись авиаударам и обстрелам в ночь на вторник."Попали в объект критической инфраструктуры и админздания", - написал Прокудин в своем Telegram-канале, не уточнив, о чем идет речь.Подробнее о взрывах на Украине - в материале Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, россия, взрыв, атака, инфраструктура
Новости, Киев, Украина, Россия, взрыв, атака, инфраструктура

Сотни взрывов и повреждения: украинские власти пожаловались на ВС РФ

09:03 06.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале утверждает, что в ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения
По его словам, в районе прозвучало почти 500 взрывов.
Он написал, что поступили "сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
В свою очередь назначенный Киевом глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин указал, что ряд населенных пунктов, расположенных в подконтрольной ВСУ части региона также подверглись авиаударам и обстрелам в ночь на вторник.
"Попали в объект критической инфраструктуры и админздания", - написал Прокудин в своем Telegram-канале, не уточнив, о чем идет речь.
Подробнее о взрывах на Украине - в материале Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля на сайте Украина.ру.
 
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