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Сотни взрывов и повреждения: украинские власти пожаловались на ВС РФ

Сотни взрывов и повреждения: украинские власти пожаловались на ВС РФ - 06.08.2024 Украина.ру

Сотни взрывов и повреждения: украинские власти пожаловались на ВС РФ

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале утверждает, что в ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения

2024-08-06T09:03

2024-08-06T09:03

2024-08-06T09:03

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взрыв

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инфраструктура

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По его словам, в районе прозвучало почти 500 взрывов.Он написал, что поступили "сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.В свою очередь назначенный Киевом глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин указал, что ряд населенных пунктов, расположенных в подконтрольной ВСУ части региона также подверглись авиаударам и обстрелам в ночь на вторник."Попали в объект критической инфраструктуры и админздания", - написал Прокудин в своем Telegram-канале, не уточнив, о чем идет речь.Подробнее о взрывах на Украине - в материале Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, россия, взрыв, атака, инфраструктура