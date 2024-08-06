Ракетная опасность в Курской области отменена - 06.08.2024 Украина.ру
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Ракетная опасность в Курской области отменена
Ракетная опасность в Курской области отменена - 06.08.2024 Украина.ру
Ракетная опасность в Курской области отменена
Череда неоднократных объявлений о ракетной опасности и отбоях с ночи 6 августа сменилась очередным объявлением о миновавшей опасности. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
2024-08-06T11:52
2024-08-06T11:52
новости
курская область
алексей смирнов (губернатор)
всу
военные преступления
сво
ракетный удар
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С начала суток о ракетной опасности Смирнов сообщал пять раз. Об очередном отбое он проинформировал в 11:14 МСК."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов в своём телеграм-канале.Как сообщало издание Украина.ру, 6 августа Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ВСУ в регион
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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), всу, военные преступления, сво, ракетный удар
Новости, Курская область, Алексей Смирнов (губернатор), ВСУ, Военные преступления, СВО, ракетный удар

Ракетная опасность в Курской области отменена

11:52 06.08.2024
 
ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина
ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина
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Череда неоднократных объявлений о ракетной опасности и отбоях с ночи 6 августа сменилась очередным объявлением о миновавшей опасности. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
С начала суток о ракетной опасности Смирнов сообщал пять раз. Об очередном отбое он проинформировал в 11:14 МСК.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов в своём телеграм-канале.
Как сообщало издание Украина.ру, 6 августа Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ВСУ в регион
 
НовостиКурская областьАлексей Смирнов (губернатор)ВСУВоенные преступленияСВОракетный удар
 
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