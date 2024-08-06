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Ракетная опасность в Курской области отменена

Ракетная опасность в Курской области отменена - 06.08.2024 Украина.ру

Ракетная опасность в Курской области отменена

Череда неоднократных объявлений о ракетной опасности и отбоях с ночи 6 августа сменилась очередным объявлением о миновавшей опасности. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

2024-08-06T11:52

2024-08-06T11:52

2024-08-06T11:52

новости

курская область

алексей смирнов (губернатор)

всу

военные преступления

сво

ракетный удар

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С начала суток о ракетной опасности Смирнов сообщал пять раз. Об очередном отбое он проинформировал в 11:14 МСК."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов в своём телеграм-канале.Как сообщало издание Украина.ру, 6 августа Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ВСУ в регион

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новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), всу, военные преступления, сво, ракетный удар