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В Геническе строят жилой микрорайон - впервые в новой истории Херсонской области

В Геническе строят жилой микрорайон - впервые в новой истории Херсонской области - 06.08.2024 Украина.ру

В Геническе строят жилой микрорайон - впервые в новой истории Херсонской области

Масштабная застройка Геническа и Скадовска начинается в Херсонской области. Об этом 6 августа заявил председатель областного правительства Андрей Алексеенко

2024-08-06T12:39

2024-08-06T12:39

2024-08-06T12:39

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геническ

херсонская область

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социальная политика

социальная инфраструктура

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"В ближайшее время начнем строить новый жилой микрорайон в Геническе. Выдали первое в новой истории Херсонской области разрешение на строительство многоквартирных жилых домов", - сообщил он подписчикам своего Telegram-канала.По его словам, инвестор построит современный 6-этажный жилой комплекс со всей необходимой инфраструктурой на перекрёстке улиц Парижской Коммуны и 40-летия Победы. Проект будет напоминать тот, который реализован в Мариуполе.На первых этажах нового жилого комплекса будут магазины, офисы, пункты выдачи заказов маркетплейсов, помещения управляющей домом компании. Предусмотрены подземный этаж с автопарковкой и благоустроенный зеленый двор с детскими площадками. Глава правительства херсонской области отметил: "Это только первый из новых жилых комплексов Геническа. Здесь построим 37 тысяч квадратных метров жилья. Строительные работы планируется начать до конца августа. Плановый срок строительства - 2 года, но рассчитываем, что новый комплекс будет сдан раньше".Ранее автор издания Украина.ру Александр Чаленко информировал о стройках в новых регионах России в материале Возрождение Мариуполя. Горожане получили новую суперсовременную больницу

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новости, геническ, херсонская область, мариуполь, строительство, жилье, малоэтажное жилье, новые регионы, социальная политика, социальная инфраструктура