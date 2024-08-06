В Геническе строят жилой микрорайон - впервые в новой истории Херсонской области - 06.08.2024 Украина.ру
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В Геническе строят жилой микрорайон - впервые в новой истории Херсонской области
В Геническе строят жилой микрорайон - впервые в новой истории Херсонской области - 06.08.2024 Украина.ру
В Геническе строят жилой микрорайон - впервые в новой истории Херсонской области
Масштабная застройка Геническа и Скадовска начинается в Херсонской области. Об этом 6 августа заявил председатель областного правительства Андрей Алексеенко
2024-08-06T12:39
2024-08-06T12:39
новости
геническ
херсонская область
мариуполь
строительство
жилье
малоэтажное жилье
новые регионы
социальная политика
социальная инфраструктура
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"В ближайшее время начнем строить новый жилой микрорайон в Геническе. Выдали первое в новой истории Херсонской области разрешение на строительство многоквартирных жилых домов", - сообщил он подписчикам своего Telegram-канала.По его словам, инвестор построит современный 6-этажный жилой комплекс со всей необходимой инфраструктурой на перекрёстке улиц Парижской Коммуны и 40-летия Победы. Проект будет напоминать тот, который реализован в Мариуполе.На первых этажах нового жилого комплекса будут магазины, офисы, пункты выдачи заказов маркетплейсов, помещения управляющей домом компании. Предусмотрены подземный этаж с автопарковкой и благоустроенный зеленый двор с детскими площадками. Глава правительства херсонской области отметил: "Это только первый из новых жилых комплексов Геническа. Здесь построим 37 тысяч квадратных метров жилья. Строительные работы планируется начать до конца августа. Плановый срок строительства - 2 года, но рассчитываем, что новый комплекс будет сдан раньше".Ранее автор издания Украина.ру Александр Чаленко информировал о стройках в новых регионах России в материале Возрождение Мариуполя. Горожане получили новую суперсовременную больницу
геническ
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новости, геническ, херсонская область, мариуполь, строительство, жилье, малоэтажное жилье, новые регионы, социальная политика, социальная инфраструктура
Новости, Геническ, Херсонская область, Мариуполь, Строительство, жилье, малоэтажное жилье, Новые регионы, социальная политика, социальная инфраструктура

В Геническе строят жилой микрорайон - впервые в новой истории Херсонской области

12:39 06.08.2024
 
© пресс-служба председателя правительства Херсонской области
© пресс-служба председателя правительства Херсонской области
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Масштабная застройка Геническа и Скадовска начинается в Херсонской области. Об этом 6 августа заявил председатель областного правительства Андрей Алексеенко
"В ближайшее время начнем строить новый жилой микрорайон в Геническе. Выдали первое в новой истории Херсонской области разрешение на строительство многоквартирных жилых домов", - сообщил он подписчикам своего Telegram-канала.

По его словам, инвестор построит современный 6-этажный жилой комплекс со всей необходимой инфраструктурой на перекрёстке улиц Парижской Коммуны и 40-летия Победы. Проект будет напоминать тот, который реализован в Мариуполе.
На первых этажах нового жилого комплекса будут магазины, офисы, пункты выдачи заказов маркетплейсов, помещения управляющей домом компании. Предусмотрены подземный этаж с автопарковкой и благоустроенный зеленый двор с детскими площадками.
Глава правительства херсонской области отметил: "Это только первый из новых жилых комплексов Геническа. Здесь построим 37 тысяч квадратных метров жилья. Строительные работы планируется начать до конца августа. Плановый срок строительства - 2 года, но рассчитываем, что новый комплекс будет сдан раньше".
"Всего же под строительство нового жилья - как многоэтажек, так и районов индивидуальной застройки, подготовили сразу 44 площадки - во всех наших муниципальных округах. Также в первую очередь начнем строить новые микрорайоны в Скадовске", - добавил Алексеенко.
Ранее автор издания Украина.ру Александр Чаленко информировал о стройках в новых регионах России в материале Возрождение Мариуполя. Горожане получили новую суперсовременную больницу
 
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