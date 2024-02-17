https://ukraina.ru/20240217/1053354225.html

Возрождение Мариуполя. Горожане получили новую суперсовременную больницу

Возрождение Мариуполя. Горожане получили новую суперсовременную больницу - 17.02.2024 Украина.ру

Возрождение Мариуполя. Горожане получили новую суперсовременную больницу

Мариуполю повезло, если, конечно, можно говорить о везении в адрес города и его жителей, которые весной двадцать второго прошли все круги ада. В начале этого года в рамках программы возрождения города Марии тут открылся построенный с нуля Многопрофильный медицинский центр ФМБА России

2024-02-17T05:15

2024-02-17T05:15

2024-02-17T05:15

эксклюзив

мариуполь

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Замысловатое сокращение ФМБА расшифровывается как Федеральное медико-биологическое агентство. Таких по России много.Выражаясь простым и понятным человеческим языком, это просто главная городская больница Мариуполя. Почему вместо такого замысловатого названия, которое нельзя запомнить ни с первого, ни с десятого раза, нельзя было это медучреждение назвать просто типа Госпиталь св. Марии, например, в честь покровительницы города или как-то еще, я не знаю.Российские власти создают из сильно пострадавшего от войны Мариуполя витрину "новых территорий": в городе третий год подряд строят новые современные микрорайоны типа "Невского", построена новая суперсовременная школа, каких и в РФ найти трудно, на очереди строительство нового гигантского торгового центра. Вот Многопрофильный центр из этого "витринного" ряда. Нечто подобное по идее должны открыть и в других больших городах Новороссии.Центр производит сильное впечатление, как своими размерами (вся территория 31 тысяча квадратных метров), так и своей эстетикой и услугами, которые тут будут предоставляться. В нем уже открыта поликлиника, скоро откроют и стационарное отделение.Всё сделано "по-богатому", как снаружи, так и внутри. Четыре этажа. Внешние стены здания облицованы белой плиткой. То тут, то там белую цветовую гамму разрезают темно-серые полосы. Это тоже плитка. В длину здание метров двести. Ровно посередине пристроен прямоугольный отсек, который выдается вперед метров на пятьдесят. На его стене, обращенной к дороге, большими буквами "выбито в граните" название учреждения. По территории разбросано несколько многоэтажных зданий значительно меньшего размера.На территории свежий, еще не посеревший черный асфальт, деревья, дорожки из плитки, деревянные павильончики со скамейками, специально привезенные большие валуны, туи. Красиво, ничего не скажешь. На одной из стен, которая обращена к центру города, большой двуглавый орел. Мы с видеооператором Павлом Мещерским проезжали мимо, когда уже стемнело – больница со всех сторон в яркой подсветке. Смотришь на неё и кажется, что ты в Лас-Вегасе.Центр находится на западной окраине Мариуполя на ул. Ленина (бывшей Мира), дороге, ведущей прямо в Крым. Рядом с ЖК "Невский" и новой школой. Территория огорожена высоким кованным забором. Охрану на вахте несет Росгвардия. Охранник в бронежилете и с укороченным калашом. Пропускают свободно: ни документов, ни направлений показывать не надо - достаточно сказать, что идешь в поликлинику. Но бдителен: когда он заметил, что мы снимаем на территории, сразу же по рации сообщил внутренней охране и к нам приставили двух охранников, которые следовали за нами по пятам и не давали снимать.Народу в поликлинике пока мало. В основном пенсионеры – дедушки и бабушки. Но есть и молодежь, и люди среднего возраста. Заходим в поликлинику. Холл обычный, средних размеров. Все стены в белых плитах под мрамор. Гардероб. Гардеробщица требует от каждого входящего подходить к ней, снимать верхнюю одежду и брать бахилы. Установка с дисплеем, на котором расписаны услуги, пока не используется, хотя талончики выдает.Я, придя 15 февраля, получил талон на 15 февраля. Охранник по имени Гена, поясняет, что установка пока не работает, как надо, это будет сделано чуть позже, поэтому за талонами просит пройти на ресепшн.На ресепшине пациентов обслуживают четыре девушки в единообразной как в МФЦ или в банке форме: юбки, белые рубашки и зеленые платки на шее. Очереди почти нет.Становимся с моим коллегой Пашей в очередь к девушке по имени Елена. Паша первый. Елена просит у Паши паспорт и СНИЛС. Он протягивает паспорт. СНИЛСа нет. Ему говорят, что потом отсутствующий документ принесете.Девушка заполняет какую-то форму. Уточняет: на что жалуетесь, к кому хотите на приём? Паша отвечает: на проблемы с головой. Это не шутка. Видеооператор издания Украина.ру ополченец, в 2014 году был контужен. Елена предлагает записаться сначала к терапевту, который проведет первичный осмотр и направит к нужному специалисту. Паша соглашается. Его, пришедшего в поликлинику 15 февраля, записывают на первую половину… 4 марта.Спрашиваю: а почему так? Почему так долго надо ждать? Почти 18 дней. Лена показывает мне стопку с исписанными белыми листками, где значатся фамилии пациентов:- Тут очередь. Очень много людей записывается на приём.Я удивленно, показывая на холл, где не очень много людей:- Так народа же почти нет.- Так это сегодня нет, а вот если бы вы пришли вчера, то увидели бы то, что у нас было масса народу.Видимо, мало народа было из-за очень холодной, почти нулевой погоды, с пронизывающим холодом сильным ветром. Накануне погода была очень теплой и безветренной для этого времени года. Поэтому народу было побольше.Паша заполняет листок с каким-то согласием, ставит подпись. У него спрашивают: карточку будете заводить? Паша кивает головой – да, буду.Меня с повышенным давлением тоже, как и Пашу, записывают на 4 марта. Смотрят в мой паспорт. Видят московскую прописку. Оказывается, в мариупольском медучреждении вас будут лечить с любой пропиской. То, что вы не местный, не имеет значения.Спрашиваю у Лены, из Мариуполя ли она, и кем работала при Украине, не врачом ли."Да ну, каким врачом, - отвечает она смущенно. - Если бы врачом, я разве бы тут сидела. Работала в фирме по выпуску протезов. Пришла сюда по объявлению".Я прошелся по первому этажу, дальше охрана не пустила. Все чисто. На стенах большие фоторепродукции живописных видов России в рамах. Пациентов в коридорах почти нет. Туда-сюда снуют врачи в белых халатах. Судя по некоторым кавказским фамилиям на дверях кабинетов, часть врачей – приезжие. Это и понятно, специалистов в городе не хватает. Например, зам главрача, добродушный седой мужчина под шестьдесят, из Ростова-на-Дону. Главврач Дмитрий Александрович Данилов, увы, без отмашки из Москвы, общаться с нами отказался.Поэтому информацию о Многопрофильном центре мы получили из разговоров с пациентами. Многие жалуются на отсутствие нужных специалистов и оборудования. Но, как мы поняли, это то, что называется "временные трудности": больницу только-только открыли, и поэтому она всё еще находится в стадии запуска: ищут специалистов, завозят оборудование. Еще прошло мало времени для полноценного функционирования этого медучреждения. Давать объективную оценку работы медиков можно будет хотя бы через полгода.Мариупольские пенсионер Алексей Николаевич пришел в поликлинику вместе с женой Александрой Павловной. У него онкология – рак простаты. Лечится ездили из Мариуполя в Ростов. Пришли в Многопрофильный центр, чтобы получить нужную услугу, не уезжая из города, потому что в Ростов не наездишься – дорого.- Пришли. Уролога и онколога в поликлинике нет. Когда будут – неизвестно. В Мариуполе онкологическое учреждение есть, а онкологов нет, - сетует собеседница. - Операцию на простате мужу сделали еще при Украине. Мы сюда пришли узнать, есть ли онколог, а его нет. Думали, что мужу пропишут химию, чтобы в Ростов постоянно не ездить. Дорого. 6 тысяч рублей чисто дорога. Полторы тысячи билет – туда и обратно вот такая сумма набегает. В самой простой гостинице 3 тысячи. Платим из пенсии. Пока платили пенсию по 10 тысяч, сейчас подаем на пересчет. Будем получать по 20 тысяч каждый.- Как вам само учреждение?-Красивое, спору нет. Если бы еще и все врачи были.-Голосовать на выборах будете? Если да, то за кого?- Конечно, будем. Списки кандидатов еще не смотрели, но скорее всего за Путина.- А почему именно за него?- Потому что вроде бы что-то делается.- Меняется в Мариуполе все к лучшему?- Садики, школы, разные учреждения работают – тут ничего не скажешь. Магазины сами по себе открываются.- А что надо улучшить?- Еще много домов не восстановлено. Наш, слава Богу, уцелел.Разговорились с будущими сотрудницами поликлиники, которые пришли устраиваться на работу. До войны работали санитарками в больнице.- Увидели, что больницу построили, - рассказывает Тоня. - Вот и пришли узнать: нужны ли сотрудники или нет. Нужны. Сейчас проходим медкомиссию. По зарплате нас пока еще не проинформировали. Пока нам нужна работа. Сейчас работаем на стройке. Аня – кладовщик, я – маляр-штукатур. Тут хотим устроиться младшими медсестрами. До войны Аня работала и буфетчицей, и санитаркой, а я санитаркой в отделении. Мы работали в горбольнице на левом берегу. Она была разбита. Сейчас восстанавливают.Мариупольчанка Надежда пришла по поводу мамы:- У нее сердце. Вчера вызывала ей скорую. Отказываются брать. Некуда везти. Пока не знаю, что делать.Андрей, студент Мариупольского госуниверситета (до этого был моряком, окончил Одесскую мореходку), пришел вместе со своим отцом по имени Сергей. Правда, помощь нужна ему, а не отцу:- Занимаюсь боксом. Чисто для себя. На тренировке на ноге появилась шишечка. Решил ее рассмотреть. Нужен сосудистый хирург. Записался на завтра к врачу. Когда врач назначит узи, надо будет идти на узи. Центр понравился. Мы вот шли сейчас с отцом и обсуждали, что это такой единственный центр и в нашем городе, и в Донецке, и в Луганске, и в Херсоне. Мы в Мариуполе раньше были обижены насчет медицины.Когда началась война, из Мариуполя уехали 20 марта, сначала в Урзуф к родственникам, а потом в Москву. Год назад вернулись.- Если бы вас попросили сказать, что надо улучшить в этом центре, то что бы вы порекомендовали?- Ну пока мы ничего лучше этого центра не видели. В Москве тоже, наверное, есть, но мы не видели.- Работа в городе есть?- Да, есть. Основная работа появится, когда кончится война. Я работал на "Азовэлектростали". Пока работа ну так…в полете. Сейчас решается, будет работать предприятие или нет.- В выборах будете принимать участие? И если да, то за кого будете голосовать?- А как же - будем участвовать. Голосовать будем за нынешнего президента.- А почему?- Потому что он наш.

https://ukraina.ru/20240212/1053238389.html

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мариуполь

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, мариуполь