https://ukraina.ru/20240805/1056690228.html

Что показывают часы судного дня? О ядерной гонке и переговорах Белоусова с Остиным – Мендкович

Что показывают часы судного дня? О ядерной гонке и переговорах Белоусова с Остиным – Мендкович - 05.08.2024 Украина.ру

Что показывают часы судного дня? О ядерной гонке и переговорах Белоусова с Остиным – Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, а также рассказал о... Украина.ру, 05.08.2024

2024-08-05T17:59

2024-08-05T17:59

2024-08-05T18:00

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иран

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андрей белоусов

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никита мендкович

украина.ру

еаэс

нато

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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, а также рассказал о вероятности создания коалиции стран в поддержку режима Зеленского: 00:22 - Каким будет удар Ирана по Израилю? 04:42 - О вероятности создания коалиции стран вокруг Украины; 08:21 - О мотивах военных учений в Молдавии с США и Румынией; 11:53 - О часах судного дня и телефонном разговоре Андрея Белоусова и Ллойда Остина; 14:03 - О вероятности выхода Кыргызстана из ЕАЭС; 17:57 - О "западных ценностях" в контексте Олимпиады в Париже. #Мендкович #БлижнийВосток #Израиль #Иран #Палестина #Нетаньяху #Турция #удары #ответ #США #Хамас #НАТО #ЕС #Украина #Россия #РФ #Франция #Европа #коалиция #Зеленский #СВО #спецоперация #ВоенныеУчения #Молдавия #Румыния #ЯдернаяГонка #ЧасыСудногоДня #Белоусов #Кыргызстан #Париж #Олимпиада #Запад #игры #спорт #ЕАЭС #провокации #война #конфликт #евреи #арабы #Молдова #президент #восток #новости #Киргизия #Остин #министр ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich

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