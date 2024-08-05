https://ukraina.ru/20240805/1056690228.html
Что показывают часы судного дня? О ядерной гонке и переговорах Белоусова с Остиным – Мендкович
Что показывают часы судного дня? О ядерной гонке и переговорах Белоусова с Остиным – Мендкович - 05.08.2024 Украина.ру
Что показывают часы судного дня? О ядерной гонке и переговорах Белоусова с Остиным – Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, а также рассказал о... Украина.ру, 05.08.2024
2024-08-05T17:59
2024-08-05T17:59
2024-08-05T18:00
видео
молдавия
иран
израиль
андрей белоусов
ллойд остин
никита мендкович
украина.ру
еаэс
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/05/1056690036_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0dabb1299bd97dcfff8c4dd1fad47504.jpg
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, а также рассказал о вероятности создания коалиции стран в поддержку режима Зеленского: 00:22 - Каким будет удар Ирана по Израилю? 04:42 - О вероятности создания коалиции стран вокруг Украины; 08:21 - О мотивах военных учений в Молдавии с США и Румынией; 11:53 - О часах судного дня и телефонном разговоре Андрея Белоусова и Ллойда Остина; 14:03 - О вероятности выхода Кыргызстана из ЕАЭС; 17:57 - О "западных ценностях" в контексте Олимпиады в Париже. #Мендкович #БлижнийВосток #Израиль #Иран #Палестина #Нетаньяху #Турция #удары #ответ #США #Хамас #НАТО #ЕС #Украина #Россия #РФ #Франция #Европа #коалиция #Зеленский #СВО #спецоперация #ВоенныеУчения #Молдавия #Румыния #ЯдернаяГонка #ЧасыСудногоДня #Белоусов #Кыргызстан #Париж #Олимпиада #Запад #игры #спорт #ЕАЭС #провокации #война #конфликт #евреи #арабы #Молдова #президент #восток #новости #Киргизия #Остин #министр ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich
молдавия
иран
израиль
киргизия
украина
румыния
палестина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/05/1056690036_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3dd8d52a042c1752f748a95e0a5bbd5d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, молдавия, иран, израиль, андрей белоусов, ллойд остин, никита мендкович, украина.ру, еаэс, нато, хамас, ес, спецоперация, сво, киргизия, украина, румыния, олимпийские игры, олимпиада, видео, палестино-израильский конфликт, палестина, биньямин нетаньяху, владимир зеленский
Видео, Молдавия, Иран, Израиль, Андрей Белоусов, Ллойд Остин, Никита Мендкович, Украина.ру, ЕАЭС, НАТО, ХАМАС, ЕС, Спецоперация, СВО, Киргизия, Украина, Румыния, Олимпийские игры, Олимпиада, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский
Что показывают часы судного дня? О ядерной гонке и переговорах Белоусова с Остиным – Мендкович
17:59 05.08.2024 (обновлено: 18:00 05.08.2024)
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, а также рассказал о вероятности создания коалиции стран в поддержку режима Зеленского:
00:22 - Каким будет удар Ирана по Израилю?
04:42 - О вероятности создания коалиции стран вокруг Украины;
08:21 - О мотивах военных учений в Молдавии с США и Румынией;
11:53 - О часах судного дня и телефонном разговоре Андрея Белоусова и Ллойда Остина;
14:03 - О вероятности выхода Кыргызстана из ЕАЭС;
17:57 - О "западных ценностях" в контексте Олимпиады в Париже.
#Мендкович #БлижнийВосток #Израиль #Иран #Палестина #Нетаньяху #Турция #удары #ответ #США #Хамас #НАТО #ЕС #Украина #Россия #РФ #Франция #Европа #коалиция #Зеленский #СВО #спецоперация #ВоенныеУчения #Молдавия #Румыния #ЯдернаяГонка #ЧасыСудногоДня #Белоусов #Кыргызстан #Париж #Олимпиада #Запад #игры #спорт #ЕАЭС #провокации #война #конфликт #евреи #арабы #Молдова #президент #восток #новости #Киргизия #Остин #министр
ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich