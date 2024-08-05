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В Крыму чуть не убили чемпиона России по боксу, СК показал видео с обвиняемыми

В Крыму чуть не убили чемпиона России по боксу, СК показал видео с обвиняемыми - 05.08.2024 Украина.ру

В Крыму чуть не убили чемпиона России по боксу, СК показал видео с обвиняемыми

Следственный комитет России в своем телеграм-канале опубликовал видеозапись задержания и допроса участников массовой драки в Феодосии, напавших на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали

2024-08-05T14:26

2024-08-05T14:26

2024-08-05T14:26

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Нападавших нашли — ими оказались девять граждан РФ, трое из которых работали охранниками в местном известном клубе с нехорошей репутацией среди местных жителей, остальные – разнорабочими.На записи силовики врываются в клуб и по месту жительства участников драки, их задерживают и зачитывают им обвинения. Также нападавшие показывают на камеру, как били потерпевшего.Уголовное дело сначала расследовалось МВД по статье о хулиганстве. Затем его передали в СК.Двали получил тяжелую травму в драке в Феодосии, рассказал ранее его тренер Иван Щёлок. По его словам, 23-летний спортсмен пошел искупаться, на набережной они с товарищем "увидели, что толпа бьет одного мальчишку, заступились". Их избили. По словам тренера боксера, у Двали "очень тяжелое повреждение глаза", его госпитализировали в Москве.О других нападениях - в материале Говорила по-русски: пьяная полячка напала на белоруску, приняв ее за украинку на сайте Украина.ру.

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новости, россия, крым, ск рф, следственный комитет, феодосия, убийство