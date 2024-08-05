В Крыму чуть не убили чемпиона России по боксу, СК показал видео с обвиняемыми - 05.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240805/1056684750.html
В Крыму чуть не убили чемпиона России по боксу, СК показал видео с обвиняемыми
В Крыму чуть не убили чемпиона России по боксу, СК показал видео с обвиняемыми - 05.08.2024 Украина.ру
В Крыму чуть не убили чемпиона России по боксу, СК показал видео с обвиняемыми
Следственный комитет России в своем телеграм-канале опубликовал видеозапись задержания и допроса участников массовой драки в Феодосии, напавших на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали
2024-08-05T14:26
2024-08-05T14:26
новости
россия
крым
ск рф
следственный комитет
феодосия
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102926/72/1029267209_0:159:1920:1239_1920x0_80_0_0_a95135932f57df65c327a38211a55078.jpg.webp
Нападавших нашли — ими оказались девять граждан РФ, трое из которых работали охранниками в местном известном клубе с нехорошей репутацией среди местных жителей, остальные – разнорабочими.На записи силовики врываются в клуб и по месту жительства участников драки, их задерживают и зачитывают им обвинения. Также нападавшие показывают на камеру, как били потерпевшего.Уголовное дело сначала расследовалось МВД по статье о хулиганстве. Затем его передали в СК.Двали получил тяжелую травму в драке в Феодосии, рассказал ранее его тренер Иван Щёлок. По его словам, 23-летний спортсмен пошел искупаться, на набережной они с товарищем "увидели, что толпа бьет одного мальчишку, заступились". Их избили. По словам тренера боксера, у Двали "очень тяжелое повреждение глаза", его госпитализировали в Москве.О других нападениях - в материале Говорила по-русски: пьяная полячка напала на белоруску, приняв ее за украинку на сайте Украина.ру.
россия
крым
феодосия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102926/72/1029267209_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_6240b015ffcc4564cc8ee8c76d5051bc.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, ск рф, следственный комитет, феодосия, убийство
Новости, Россия, Крым, СК РФ, Следственный комитет, Феодосия, убийство

В Крыму чуть не убили чемпиона России по боксу, СК показал видео с обвиняемыми

14:26 05.08.2024
 
© CC0, PixabayКулак драка избиение насилие
Кулак драка избиение насилие
© CC0, Pixabay
Читать в
Следственный комитет России в своем телеграм-канале опубликовал видеозапись задержания и допроса участников массовой драки в Феодосии, напавших на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали
Нападавших нашли — ими оказались девять граждан РФ, трое из которых работали охранниками в местном известном клубе с нехорошей репутацией среди местных жителей, остальные – разнорабочими.
На записи силовики врываются в клуб и по месту жительства участников драки, их задерживают и зачитывают им обвинения. Также нападавшие показывают на камеру, как били потерпевшего.
Уголовное дело сначала расследовалось МВД по статье о хулиганстве. Затем его передали в СК.

"По поручению председателя СК России уголовное дело о хулиганстве, принятое к производству следователями главного следственного управления СК России по республике Крым и городу Севастополю, переквалифицировано на более тяжкий состав преступления, и девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений", - говорится в материале СК.

Двали получил тяжелую травму в драке в Феодосии, рассказал ранее его тренер Иван Щёлок. По его словам, 23-летний спортсмен пошел искупаться, на набережной они с товарищем "увидели, что толпа бьет одного мальчишку, заступились". Их избили. По словам тренера боксера, у Двали "очень тяжелое повреждение глаза", его госпитализировали в Москве.
О других нападениях - в материале Говорила по-русски: пьяная полячка напала на белоруску, приняв ее за украинку на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКрымСК РФСледственный комитетФеодосияубийство
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00"Союз освобождения Украины" - неудачная попытка австрийского генштаба
15:59Матвиенко и Володин рассказали Путину о законодательной поддержке СВО
15:14Путин о реабилитации бойцов СВО: жёны – самые лучшие специалисты-психологи
14:26В Крыму чуть не убили чемпиона России по боксу, СК показал видео с обвиняемыми
13:57Шойгу обсудит аспекты безопасности с руководством Ирана
13:57В НАТО опубликовали новую "дорожную карту" по Украине
13:52Рынки рухнули. Токийская биржа обвалилась после данных о безработице в США
13:39США готовятся нанести удар по "самым русским" дисциплинам спорта - СВР
13:39СБУ обвинила чиновниц и студентов в работе на ФСБ из-за комментариев в соцсетях
13:20Украина и террористы, эхо бунта в Ковеле, атаки. Главное на Украине на 13:00 5 августа
13:20Протестующих против ТЦК в Ковеле осудят - Нацполиция возбудила дела
13:03 ВСУ обстреливают Донецк
13:03Буданов* увидел собственный портрет с лягушкой и сделал неожиданное признание
12:55Давайте все станем голыми! Новые рекорды "рвотной Олимпиады"
12:40Украина получила почти $4 млрд в подарок от США
12:20Украина – это лишь тренировка: Норин о том, к какой войне Россия должна готовиться прямо сейчас
12:13Киев не может регулировать работу Telegram, надо блокировать — депутат Рады
11:46Следком РФ расследует очередные преступления ВФУ против мирного населения
11:46Морпех ВСУ приговорён к 27 годам за преступления в ДНР
11:45Рухнул курс биткоина и другой криптовалюты
Лента новостейМолния