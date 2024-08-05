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В Крыму чуть не убили чемпиона России по боксу, СК показал видео с обвиняемыми
В Крыму чуть не убили чемпиона России по боксу, СК показал видео с обвиняемыми - 05.08.2024 Украина.ру
В Крыму чуть не убили чемпиона России по боксу, СК показал видео с обвиняемыми
Следственный комитет России в своем телеграм-канале опубликовал видеозапись задержания и допроса участников массовой драки в Феодосии, напавших на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали
2024-08-05T14:26
2024-08-05T14:26
2024-08-05T14:26
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Нападавших нашли — ими оказались девять граждан РФ, трое из которых работали охранниками в местном известном клубе с нехорошей репутацией среди местных жителей, остальные – разнорабочими.На записи силовики врываются в клуб и по месту жительства участников драки, их задерживают и зачитывают им обвинения. Также нападавшие показывают на камеру, как били потерпевшего.Уголовное дело сначала расследовалось МВД по статье о хулиганстве. Затем его передали в СК.Двали получил тяжелую травму в драке в Феодосии, рассказал ранее его тренер Иван Щёлок. По его словам, 23-летний спортсмен пошел искупаться, на набережной они с товарищем "увидели, что толпа бьет одного мальчишку, заступились". Их избили. По словам тренера боксера, у Двали "очень тяжелое повреждение глаза", его госпитализировали в Москве.О других нападениях - в материале Говорила по-русски: пьяная полячка напала на белоруску, приняв ее за украинку на сайте Украина.ру.
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новости, россия, крым, ск рф, следственный комитет, феодосия, убийство
Новости, Россия, Крым, СК РФ, Следственный комитет, Феодосия, убийство
В Крыму чуть не убили чемпиона России по боксу, СК показал видео с обвиняемыми
Следственный комитет России в своем телеграм-канале опубликовал видеозапись задержания и допроса участников массовой драки в Феодосии, напавших на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали
Нападавших нашли — ими оказались девять граждан РФ, трое из которых работали охранниками в местном известном клубе с нехорошей репутацией среди местных жителей, остальные – разнорабочими.
На записи силовики врываются в клуб и по месту жительства участников драки, их задерживают и зачитывают им обвинения. Также нападавшие показывают на камеру, как били потерпевшего.
Уголовное дело сначала расследовалось МВД по статье о хулиганстве. Затем его передали в СК.
"По поручению председателя СК России уголовное дело о хулиганстве, принятое к производству следователями главного следственного управления СК России по республике Крым и городу Севастополю, переквалифицировано на более тяжкий состав преступления, и девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений", - говорится в материале СК.
Двали получил тяжелую травму в драке в Феодосии, рассказал ранее его тренер Иван Щёлок. По его словам, 23-летний спортсмен пошел искупаться, на набережной они с товарищем "увидели, что толпа бьет одного мальчишку, заступились". Их избили. По словам тренера боксера, у Двали "очень тяжелое повреждение глаза", его госпитализировали в Москве.