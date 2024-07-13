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Президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником - Tehran Times
Президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником - Tehran Times - 13.07.2024 Украина.ру
Президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником - Tehran Times
В своей статье, опубликованной в газете Tehran Times избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал Россию ценным стратегическим союзником и заявил о готовности поддержать мирные инициативы по российско-украинскому конфликту
2024-07-13T12:31
2024-07-13T12:31
2024-07-13T12:39
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Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, власти будут по-прежнему привержены расширению и укреплению нашего сотрудничества, заявил Пезешкиан.Он подчеркнул, что Иран стремится к миру для народов России и Украины и правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели. Он отметил, что Китай и Россия неизменно поддерживали Иран в трудные времена и глубоко ценит эту дружбу. "Наша 25-летняя дорожная карта с Китаем представляет собой важную веху на пути к установлению взаимовыгодного "всеобъемлющего стратегического партнерства", и мы с нетерпением ждем более широкого сотрудничества с Пекином по мере продвижения к новому мировому порядку", - указал президент Ирана.По словам Пезешкиана, в 2023 году Китай сыграл ключевую роль в содействии нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией, продемонстрировав свое конструктивное видение и дальновидный подход к международным делам.Он отметил, что США и их западные союзники не только упустили историческую возможность снизить и контролировать напряженность в регионе и мире, но и серьезно подорвали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), показав, что издержки соблюдения принципов режима нераспространения могут перевесить выгоды, которые он может предложить."Лица, принимающие решения в Вашингтоне, должны признать, что политика, которая заключается в натравливании стран региона друг на друга, не увенчалась успехом и не увенчается успехом в будущем. Им нужно смириться с этой реальностью и избегать обострения нынешней напряженности", - подчеркнул Пезешкиан.О том, как можно оценивать итоги юбилейного саммита НАТО, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля - в интервью Алексея Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша
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Президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником - Tehran Times
12:31 13.07.2024 (обновлено: 12:39 13.07.2024)
В своей статье, опубликованной в газете Tehran Times избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал Россию ценным стратегическим союзником и заявил о готовности поддержать мирные инициативы по российско-украинскому конфликту
Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, власти будут по-прежнему привержены расширению и укреплению нашего сотрудничества, заявил Пезешкиан.
Он подчеркнул, что Иран стремится к миру для народов России и Украины и правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели.
"Я продолжу отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в таких рамках, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз", - добавил Пезешкиан.
Он отметил, что Китай и Россия неизменно поддерживали Иран в трудные времена и глубоко ценит эту дружбу.
"Наша 25-летняя дорожная карта с Китаем представляет собой важную веху на пути к установлению взаимовыгодного "всеобъемлющего стратегического партнерства", и мы с нетерпением ждем более широкого сотрудничества с Пекином по мере продвижения к новому мировому порядку", - указал президент Ирана.
По словам Пезешкиана, в 2023 году Китай сыграл ключевую роль в содействии нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией, продемонстрировав свое конструктивное видение и дальновидный подход к международным делам.
Он отметил, что США и их западные союзники не только упустили историческую возможность снизить и контролировать напряженность в регионе и мире, но и серьезно подорвали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), показав, что издержки соблюдения принципов режима нераспространения могут перевесить выгоды, которые он может предложить.
"Лица, принимающие решения в Вашингтоне, должны признать, что политика, которая заключается в натравливании стран региона друг на друга, не увенчалась успехом и не увенчается успехом в будущем. Им нужно смириться с этой реальностью и избегать обострения нынешней напряженности", - подчеркнул Пезешкиан.
О том, как можно оценивать итоги юбилейного саммита НАТО, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля - в интервью Алексея Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша