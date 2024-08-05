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США готовятся нанести удар по "самым русским" дисциплинам спорта - СВР

США готовятся нанести удар по "самым русским" дисциплинам спорта - СВР - 05.08.2024 Украина.ру

США готовятся нанести удар по "самым русским" дисциплинам спорта - СВР

Служба внешней разведки России (СВР) разоблачила намерение США нанести удар по "самым русским" спортивным дисциплинам. Об этом 5 августа сообщает Первый канал российского телевидения

2024-08-05T13:39

2024-08-05T13:39

2024-08-05T13:39

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В спецслужбе уверены, что в США готовится серия громких публикаций о якобы выявлении допинга у российских спортсменов. Курируют информационную операцию бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и его бывший зам Тимофей Соболевский."Наиболее мощный "удар" готовится по "самым русским" дисциплинам: художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию. На прославленные спортивные школы, выдающихся тренеров и спортсменов планируется вылить ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи. По замыслу американцев, очерняющие материалы должны будут убедить болельщиков по всему миру, что мощь и красота российских "художниц", синхронисток и фигуристов — всего лишь результат применения неких чудодейственных препаратов, обман, иллюзия",— сообщили в СВР.Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко ранее рассмотрел проблему в публикации Жаба и гадюка. Фетисов поддержал идею оставить США без Олимпиады

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новости, сша, служба внешней разведки , спорт, дезинформация, информационная война, информационная безопасность, допинг, свр, русофобия