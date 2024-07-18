Жаба и гадюка. Фетисов поддержал идею оставить США без Олимпиады
15:32 18.07.2024 (обновлено: 15:42 18.07.2024)
© AP / Richard Vogel
© AP / Richard Vogel
На фоне парижских Олимпийских игр, которые имеют все шансы оказаться самыми скандальными в современной истории – уже хотя бы потому, что их организация во многом провалена, а французское общество является предельно расколотым, – назревает глобальный скандал в олимпийском мире.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) угрожает лишить Соединенные Штаты Америки права проведения двух олимпиад (их проведение предварительно запланировано на 2028 и 2034 годы) из-за политических решений американского антидопингового агентств.
При этом, функционеры из антидопингового агентства даже обвинили американцев в политических манипуляциях, направленных против своих соперников. Что еще вчера могло показаться кому-то невероятным сценарием.
WADA считает, что Американское антидопинговое агентство (USADA), расследуя положительные результаты допинг-тестов, выявленные у 23 китайских пловцов, проявило излишнюю политическую вовлеченность – то есть, называя вещи своими именами, снова притащило политику в область спорта.
Пробы у пловцлв взяли еще на играх в Токио в 2021 году, но китайцы доказали, что у их спортсменов чистые результаты, а запрещенные препараты попали в их кровь через кухню (можно отметить, что довольно похожую версию Камилы Валеевой сразу отвергли – хотя у нее нашли тот же самый триметазидин, что и у китайцев).
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Всемирное антидопинговое агентство вынуждено было согласиться с этой позицией, а заодно заявило американцам, что мировой спорт им пока не принадлежит.
Такую позицию высказал бывший член Всемирного антидопингового агентства и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд.
По его словам, американцев могут лишить статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с применением так называемого "акта Родченкова", который используется США для расследования против всех, кто демонстрирует высокие спортивные результаты, если эти достижения не нравятся людям из Вашингтона.
"Акт Родченкова" был принят в 2020 году специально для того, чтобы предоставить американским властям самые широкие экстерриториальные полномочия для преследования тех лиц, которые, по их мнению, являются причастными к распространению допинг-препаратов.
Нарушителям закона грозит до десяти лет тюрьмы или же штраф в размере 250 тысяч долларов (для физических лиц) или 1 миллиона долларов (для юридических лиц). Закон носит имя Григория Родченкова, бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории, который сейчас проживает в США. И та же самая WADA с подачи тех же самых американцев в первую очередь использовала его для попыток уничтожить сам российский спорт и его репутацию.
Российских спортсменов травили почти во всех видах спорта, фактически отказав им в праве на международные выступления. А западная пропаганда создавала миф про то, что русский спорт якобы целиком строится на употреблении допинга, причем так происходит еще с советского времени.
Конечно, это было заведомой ложью. Более того, на допинге много раз ловили западных спортивных кумиров, но это почему-то не сказывалось на их карьере, а их соотечественников не репрессировали по принципу коллективной ответственности.
Девятикратный американский олимпийский чемпион, спринтер и прыгун Карл Льюис за свою карьеру целых три раза попадался на допинге – в частности, в его крови находили псевдоэфедрин, эфедрин и фенилпропаниламин. Однако каждый раз Льюис умудрялся доказать, что запрещенные препараты попадали в его организм с безобидными таблетками от кашля, или придумывал что-то еще. Но за свою карьеру Льюиса так ни разу и не дисквалифицировали.
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Другой знаменитый американский спринтер Тим Монтгомери вообще признался на ток-шоу, что ему делали перед забегом инъекции тестостерона и прочих гормональных препаратов. Интересно, что Тим был отцом ребенка американской спринтерши Мэрион Джонс, у которой в итоге забрали три золотых олимпийских медали завоеванных на Олимпиаде в Сиднее, и еще две высшие награды чемпионата мира в Эдмонтоне. Но никто не стал говорить о том, что американский большой спорт посадили на допинг. Хотя оба атлета работали с одной и той же кампанией.
Канадский спринтер Бен Джонсон стал знаменитым на весь мир. На Олимпиаде в Сеуле он побил мировой рекорд на стометровке, который прежде принадлежал Карлу Льюису. Однако при проведении теста у бегуна нашли допинг станозолол.
Этот скандал пытались свалить на восточнонгерманскую разведку Штази (читай – на СССР), которая якобы коварно подлила отраву в пиво атлету. Однако красивая политическая легенда закончилась провалом – в 1993 году, когда никакой ГДР уже нее было и в помине, у Джонсона снова обнаружили допинг. И в большом спорте он больше не появлялся.
Британский супер-спринтер Дуэйн Чемберс поставил на стометровке европейский рекорд – но тоже попался на допинг-пробах.
Ну а некоторые норвежские лыжники вообще пользуются так называемым "легальным допингом" (препаратами от астмы). Антидопинговое агентство довольно издевательски называет такую практику терапевтическими исключениями. А с 2018 года в Норвегии законодательно запрещено брать пробы на допинг у спортсменов младше 18 лет без согласия родителей. И ничего, Запад эти особенности тренировок молодых викингов не возмущает.
Подобные примеры можно приводить бесконечно. Спортсмены разных стран всегда что-то употребляли, а иногда их ловили – но об наказании всей страны речь никогда не шла, в силу абсурдности такого подхода.
Но с началом новой холодной войны с Москвой, Америка сделала ставку на WADA, как на послушный инструмент для репутационного погрома российского спорта. Это понимали практически все – так что нынешний конфликт жабы и гадюки способен много кого озадачить.
Однако главная причина конфликта, судя по всему, в деньгах. Палата представителей конгресса США, обиженная тем, что WADA приняла позицию Китая, снизила финансирование Всемирного антидопингового агентства на 2025 год и пообещала, что может снижать его дальше.
Президент WADA Витольд Банька назвал такое решение позорным и озвучил американцам что-то вроде угрозы.
"Естественно, это (снижение финансирования) повлекло бы за собой серьезные последствия, в числе которых немедленная потеря США всех позиций, которые они в настоящее время занимают в структуре управления WADA, в том числе в исполкоме", – заявил этот функционер.
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После чего у американцев вдобавок пригрозили отобрать две олимпиады, впервые щелкнув их по носу.
"США давно превышает свои полномочия в мировом спорте, и не только в нем. Я знаю Паунда, он является влиятельным человеком, но вряд ли его мнение будет в этом вопросе что-то определять. Сам посыл о том, чтобы лишить США права проводить олимпиады, является интересным", – заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
Сегодня WADA находится в непростом положении. Навряд ли ее руководство решится на серьезный конфликт с США – но попытка снова пойти на поводу у американцев, приняв их версию по китайским атлетам, будет означать для агентства не только конфликт с Китаем.
Страны всего мира убедятся в этом случае в том, что США управляют мировым спортом путем своего собственного законодательства.
А авторитет всех глобальных спортивных агентств постепенно сведется к нулю – ведь соревнования, на которых выигрывают только Америка и ее друзья, лишены для остальных всякого смысла.
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