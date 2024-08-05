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ВСУ обстреливают Донецк
ВСУ обстреливают Донецк - 05.08.2024 Украина.ру
ВСУ обстреливают Донецк
Обстрел столицы ДНР начался утром 5 августа. Об этом сообщает градоначальник Алексей Кулемзин
2024-08-05T13:03
2024-08-05T13:03
2024-08-05T13:03
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донецк
россия
донецкая народная республика
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
следственный комитет
военные преступления
всу
терроризм
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"Украинские нацисты снова открыли огонь по Петровскому району", - сообщил мэр Донецка в 10:21.Через два чача Кулемзин также сообщил об обстреле Петровского района города, призвав: "Будьте предельно осторожны!"Ранее донецкий градоначальник сообщал, что "сегодня утром в результате сброса боеприпаса с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе возле одного из жилых домов по ул. Кирова получила ранения женщина 1964 г.р.". С осколочными ранениями пострадавшая госпитализирована в городскую больницу.Военные преступления ВСУ фиксируются Следственным комитетом России. По материалам расследования возбуждаются уголовные дела и выносятся приговоры. Читайте об этом в публикациях Украина.ру Следком РФ расследует очередные преступления ВФУ против мирного населения
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, донецк, россия, донецкая народная республика, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, следственный комитет, военные преступления, всу, терроризм, обстрелы, днр
Новости, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, Военные преступления, ВСУ, терроризм, обстрелы, ДНР
ВСУ обстреливают Донецк
Обстрел столицы ДНР начался утром 5 августа. Об этом сообщает градоначальник Алексей Кулемзин
"Украинские нацисты снова открыли огонь по Петровскому району", - сообщил мэр Донецка в 10:21.
Через два чача Кулемзин также сообщил об обстреле Петровского района города, призвав: "Будьте предельно осторожны!"
Ранее донецкий градоначальник сообщал, что "сегодня утром в результате сброса боеприпаса с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе возле одного из жилых домов по ул. Кирова получила ранения женщина 1964 г.р.". С осколочными ранениями пострадавшая госпитализирована в городскую больницу.
Военные преступления ВСУ фиксируются Следственным комитетом России. По материалам расследования возбуждаются уголовные дела и выносятся приговоры. Читайте об этом в публикациях Украина.ру Следком РФ расследует очередные преступления ВФУ против мирного населения