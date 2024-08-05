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ВСУ обстреливают Донецк

ВСУ обстреливают Донецк - 05.08.2024 Украина.ру

ВСУ обстреливают Донецк

Обстрел столицы ДНР начался утром 5 августа. Об этом сообщает градоначальник Алексей Кулемзин

2024-08-05T13:03

2024-08-05T13:03

2024-08-05T13:03

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донецк

россия

донецкая народная республика

алексей кулемзин

вооруженные силы украины

следственный комитет

военные преступления

всу

терроризм

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"Украинские нацисты снова открыли огонь по Петровскому району", - сообщил мэр Донецка в 10:21.Через два чача Кулемзин также сообщил об обстреле Петровского района города, призвав: "Будьте предельно осторожны!"Ранее донецкий градоначальник сообщал, что "сегодня утром в результате сброса боеприпаса с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе возле одного из жилых домов по ул. Кирова получила ранения женщина 1964 г.р.". С осколочными ранениями пострадавшая госпитализирована в городскую больницу.Военные преступления ВСУ фиксируются Следственным комитетом России. По материалам расследования возбуждаются уголовные дела и выносятся приговоры. Читайте об этом в публикациях Украина.ру Следком РФ расследует очередные преступления ВФУ против мирного населения

донецк

россия

донецкая народная республика

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новости, донецк, россия, донецкая народная республика, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, следственный комитет, военные преступления, всу, терроризм, обстрелы, днр