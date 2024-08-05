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Следком РФ расследует очередные преступления ВФУ против мирного населения

Следком РФ расследует очередные преступления ВФУ против мирного населения - 05.08.2024 Украина.ру

Следком РФ расследует очередные преступления ВФУ против мирного населения

Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ против мирного населения Белгородской, Херсонской, Запорожской областей и ДНР. Об этом 5 августа заявили в Следственном комитете России

2024-08-05T11:46

2024-08-05T11:46

2024-08-05T11:47

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Ссылаясь на сообщения органов исполнительной власти, в Следкоме констатировали продолжающиеся преступления украинских вооружённых формирований в отношении мирного населения российских регионов. Так, в Белгородском районе Белгородской области в результате атаки ВСУ при помощи дрона ранен ехавший на автомобиле мужчина.Там также отмечено, что в селе Садовое в Запорожской области мужчина получил ранение. При обстреле Петровского района Донецка осколочное ранение получила женщина. Украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет в посёлке шахты им. Гагарина, ранив мирную жительницу Горловки. "Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном сообщении.Российские следователи расследуют, а суды выносят приговоры за свершение военных преступлений в зоне СВО. О новых инцидентах информирует Украина.ру - Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка

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