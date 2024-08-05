Следком РФ расследует очередные преступления ВФУ против мирного населения - 05.08.2024 Украина.ру
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Следком РФ расследует очередные преступления ВФУ против мирного населения
Следком РФ расследует очередные преступления ВФУ против мирного населения - 05.08.2024 Украина.ру
Следком РФ расследует очередные преступления ВФУ против мирного населения
Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ против мирного населения Белгородской, Херсонской, Запорожской областей и ДНР. Об этом 5 августа заявили в Следственном комитете России
2024-08-05T11:46
2024-08-05T11:47
новости
россия
запорожская область
донецк
ск рф
следственный комитет
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
обстрелы
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Ссылаясь на сообщения органов исполнительной власти, в Следкоме констатировали продолжающиеся преступления украинских вооружённых формирований в отношении мирного населения российских регионов. Так, в Белгородском районе Белгородской области в результате атаки ВСУ при помощи дрона ранен ехавший на автомобиле мужчина.Там также отмечено, что в селе Садовое в Запорожской области мужчина получил ранение. При обстреле Петровского района Донецка осколочное ранение получила женщина. Украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет в посёлке шахты им. Гагарина, ранив мирную жительницу Горловки. "Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном сообщении.Российские следователи расследуют, а суды выносят приговоры за свершение военных преступлений в зоне СВО. О новых инцидентах информирует Украина.ру - Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка
россия
запорожская область
донецк
днр
донецкая народная республика
донбасс
горловка
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новости, россия, запорожская область, донецк, ск рф, следственный комитет, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, обстрелы, днр, донецкая народная республика, донбасс, мирные жители, горловка, херсонская область, белгородская область
Новости, Россия, Запорожская область, Донецк, СК РФ, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, обстрелы, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донбасс, мирные жители, Горловка, Херсонская область, Белгородская область

Следком РФ расследует очередные преступления ВФУ против мирного населения

11:46 05.08.2024 (обновлено: 11:47 05.08.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Обыски проходят в офисах авиакомпании Когалымавиа и туроператора Brisco - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ против мирного населения Белгородской, Херсонской, Запорожской областей и ДНР. Об этом 5 августа заявили в Следственном комитете России
Ссылаясь на сообщения органов исполнительной власти, в Следкоме констатировали продолжающиеся преступления украинских вооружённых формирований в отношении мирного населения российских регионов. Так, в Белгородском районе Белгородской области в результате атаки ВСУ при помощи дрона ранен ехавший на автомобиле мужчина.
"При ударе ВСУ по Шебекино пострадал мирный житель. В ходе обстрела украинскими военнослужащими жилого сектора в Алешках Херсонской области пострадали восемь человек", - отметили в СК РФ.
Там также отмечено, что в селе Садовое в Запорожской области мужчина получил ранение. При обстреле Петровского района Донецка осколочное ранение получила женщина. Украинский БПЛА сбросил взрывоопасный предмет в посёлке шахты им. Гагарина, ранив мирную жительницу Горловки.

"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном сообщении.
Российские следователи расследуют, а суды выносят приговоры за свершение военных преступлений в зоне СВО. О новых инцидентах информирует Украина.ру - Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка
 
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