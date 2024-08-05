Эксперт раскрыл, почему стороны хотят "дать войне еще один шанс", но итоги 2024 покажут, что будет дальше - 05.08.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, почему стороны хотят "дать войне еще один шанс", но итоги 2024 покажут, что будет дальше
Эксперт раскрыл, почему стороны хотят "дать войне еще один шанс", но итоги 2024 покажут, что будет дальше - 05.08.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, почему стороны хотят "дать войне еще один шанс", но итоги 2024 покажут, что будет дальше
Значительная часть американских элит была бы не против закончить войну. США нужно получить от России что-то по вопросам Ирана и Китая. Речь идет о глобальных изменениях в мире. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
2024-08-05T03:00
2024-08-05T03:00
новости
россия
сша
евгений норин
украина
договор
испания
англия
война
элита
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Пока Украина может брать новое оружие и технику у США. У американцев арсеналы вроде как бесконечны, но у них есть свои трудности. Значительная часть их элит была бы не против войну закончить. Причем договоренности России с Вашингтоном будут носить комплексный характер, сообщил журналист.США нужно получить от России что-то по вопросам Ирана и Китая. Речь идет о глобальных изменениях в мире. Это будет непросто, но я надеюсь, что еще пять-восемь лет России воевать не придется, отметил он.Это повод для пессимизма, потому что история человечество ничему не учит. Но это и повод для оптимизма, потому что ни одна из войн человечество еще не похоронила. Пока же стороны "стараются дать войне еще один шанс". По итогам кампании 2024 года можно будет судить, что будет дальше, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руПодробнее, как продвижение армии РФ и разгром ВСУ определяют позиции России в геоэкономике - в интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть
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россия
сша
украина
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, сша, евгений норин, украина, договор, испания, англия, война, элита, сво
Новости, Россия, США, Евгений Норин, Украина, договор, Испания, Англия, война, элита, СВО

Эксперт раскрыл, почему стороны хотят "дать войне еще один шанс", но итоги 2024 покажут, что будет дальше

03:00 05.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Значительная часть американских элит была бы не против закончить войну. США нужно получить от России что-то по вопросам Ирана и Китая. Речь идет о глобальных изменениях в мире. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Пока Украина может брать новое оружие и технику у США. У американцев арсеналы вроде как бесконечны, но у них есть свои трудности. Значительная часть их элит была бы не против войну закончить. Причем договоренности России с Вашингтоном будут носить комплексный характер, сообщил журналист.
США нужно получить от России что-то по вопросам Ирана и Китая. Речь идет о глобальных изменениях в мире. Это будет непросто, но я надеюсь, что еще пять-восемь лет России воевать не придется, отметил он.
"Я часто люблю приводить в пример одну англо-испанскую войну 16 века, которая было долгой, кровавой и разорительной. Это как раз тогда сначала утопили армаду испанцев, а потом армаду англичан. В итоге англичане согласились на те условия, на которые испанцы уломали их перед войной", - подчеркнул Норин.
Это повод для пессимизма, потому что история человечество ничему не учит. Но это и повод для оптимизма, потому что ни одна из войн человечество еще не похоронила. Пока же стороны "стараются дать войне еще один шанс". По итогам кампании 2024 года можно будет судить, что будет дальше, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, как продвижение армии РФ и разгром ВСУ определяют позиции России в геоэкономике - в интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть
Майкл Бом интервью
Вчера, 07:30
Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФАмериканский журналист Майкл Бом считает, что обмен заключенными США и России за три месяца до выборов вовсе не подарок от Джо Байдена Камале Харрис, как думают многие.
 
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03:15Журналист рассказал, как Россия устроила ВСУ "иглоукалывание" и раскрыла болевой "очеретинский цветок"
03:00Эксперт раскрыл, почему стороны хотят "дать войне еще один шанс", но итоги 2024 покажут, что будет дальше
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