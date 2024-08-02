"Воевать дальше просто нет смысла". Украинские эксперты о ситуации, в которой оказался народ
© AFP2024 / SERGEI SUPINSKY
© AFP2024 / SERGEI SUPINSKY
В украинском экспертном сообществе задаются вопросом, не тупиковый ли путь выбран киевским режимом, не устал ли народ от затянувшейся войны и готов ли он к новым потерям? И думают над тем, каким образом эту войну можно прекратить.
О настроениях, изменившихся в последнее время, говорит покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко. По его мнению, сегодня на Украине "есть понимание тупика, в который зашли сегодня".
"Есть усталость и понимание бессмысленности дальнейшего продолжения войны. Есть понимание того, что если первый этап войны был героическим, дальше началась определенная стагнация, то постепенно война может зайти в тот момент, когда каждый день продолжения войны будет равен преступлению…", - сказал Бондаренко в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*.
Политолог пояснил бессмысленность продолжения войны несоизмеримостью ресурсов, "когда одна из сторон признает, что продолжать войну дальше бессмысленно, потому что каждое дальнейшее действие будет сопровождать потеря людей, территории и так далее".
"Поэтому мы постепенно подходим к той точке, за которой есть понимание, что воевать дальше уже просто нет смысла", - сказал эксперт.
Об усталости от войны говорит и украинский политтехнолог Андрей Золотарев. В эфире одного из ютуб-каналов он отметил, что темпы наступления ВС РФ ускоряются, в ближайшее время киевский режим может утратить Торецк и Часов Яр, под угрозой Покровск – "ворота в Западный Донбасс, в Днепропетровскую область", у ВСУ есть явные проблемы со снабжением боеприпасами и с управлением.
"Большая угроза того, что к осени можем Донбасс потерять в его административных границах", - сказал эксперт.
По его мнению, о перемирии сейчас и речи нет, напротив, август и сентябрь могут быть очень напряженными. А из Донбасса, возможно, ВСУ придется уходить "в результате достигнутых договоренностей".
Что до усталости, то Золотарев напомнил о дефиците живой силы на линии соприкосновения. По его словам, туда теперь "идет пополнение совсем не того качества, которое было в 2022 году, и (не той – Ред.) мотивации, самое главное". При этом Запад дает Киеву помощи "ровно столько, чтобы здесь все не рухнуло, но недостаточно для того, чтобы победить противника".
По словам эксперта, нужно помнить о плачевной ситуации с финансами, в украинском тылу есть и другие трудноразрешимые (если вообще разрешимые) проблемы. Он напомнил об опыте Первой мировой войны: когда представители германского командования зашли в штабной вагон маршала Фоша, чтобы подписать капитуляцию, ни один солдат стран Антанты не ступил ногой на территорию Германии – "но, тем не менее, тыл сломался, страна оказалась не в состоянии продолжать войну".
"Вот у нас ситуация может сложиться аналогично. Совершенно отчетливо на это делает ставку Кремль, на то, что Украина (киевский режим – Ред.) выдохнется", - считает Золотарев.
В тылу тоже война – только это война с исторической памятью. В Одессе по инициативе ОВА собираются переименовать Пушкинскую улицу, улицы Паустовского, Бунина, Бабеля, Ильфа и Петрова, Высоцкого, бульвар Жванецкого и другие. Хотя и не все с такими предложениями согласны. Так, мэр Одессы Геннадий Труханов назвал это "обнулением" города и всего того, что сделало город известным во всем мире.
А украинский продюсер Александр Роднянский* заявил, что "это борьба не с агрессором, а с собственной культурой".
"Уникальная одесская литература, одесское кино - это неотъемлемая часть многонациональной культуры Украины. Может не стоит раскалывать украинское общество? Не стоит сталкивать людей? Может имеет смысл прекратить языковые и культурные дискуссии и объединиться для борьбы с агрессором?", - написал Роднянский в своем аккаунте в одной из соцсетей. Но вряд ли к его пожеланиям прислушаются, ведь киевский режим и стоит как раз на том, что сталкивает людей.
Свои историческую память хотят подменить памятью чужой. Как сообщает украинское издание "Страна", петиция об установлении в Киеве памятника сороковому президенту США Рональду Рейгану, который назвал СССР "империей зла", набрала необходимое количество голосов (шесть тысяч) и теперь должна быть рассмотрена властями. Авторы петиции указывают, что усилия Рейгана "сыграли ключевую роль в завершении холодной войны и как следствие способствовали обретению Украиной независимости в 1991 году".
Монумент предлагается установить на месте одного из снесенных советских памятников. "Страна" напоминает, что в Киеве уже есть улица экс-сенатора Джона Маккейна. Раньше она называлась в честь советского подпольщика Ивана Кудри. Тут, что говорится, ни добавить, ни убавить…
Что дальше? Украинский политолог Вадим Карасев вспоминает о высказываниях ряда западных политиков, в том числе Дональда Трампа, сказавшего, что русская военная машина победила и Наполеона, и Гитлера, и лучше бы Киеву пойти на сделку. О хорошем для Киева времени для переговоров заявлял и президент Финляндии Александр Стубб. А в США признают, что не могут в одиночку гарантировать успех Украины в противостоянии с Россией.
30 июля, 06:48Мы внутри Третьей мировой войны. Украинские эксперты об ограничениях будущего и разочаровании во властиНа Украине эксперты заговорили о цене так и не объявленной войны, о том, каковы реальные потери не только в рядах ВСУ, но и во всех сферах жизни страны, и о том, как это скажется уже в скором будущем. И речь не только о потерях личного состава и техники на поле боя.
"О чем это говорит? Помощи нет сейчас - и не будет, и не рассчитывайте… поэтому лучше делайте это (переговоры - Ред.) сейчас", - сказал эксперт в эфире своего ютуб-канала. По мнению Карасева, Европа будет заниматься помощью Украине (киевскому режиму), а Европе нечем особенно помогать, чтобы продолжать войну в том же темпе, как это было раньше. Потому и советуют Киеву начинать переговоры сейчас, а то потом будет хуже.
Но пока боевые действия продолжаются. Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщает со ссылкой на свой источник в ОП, что будто бы "Зеленский согласился пойти на мирные переговоры с Кремлем после осеннего контрнаступления, которое будет последним для Украины в этой войне. Сейчас ВСУ экономят резервы и снаряды на фронте, а вся западная техника собирается в тылу и предназначается для новых бригад, которые будут штурмовать Запорожскую АЭС".
* - признан иноагентом в РФ
Подробнее о ситуации в стране и вокруг читайте в статье Ростислава Ищенко "Украина — распад"