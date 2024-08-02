https://ukraina.ru/20240802/1056626592.html

"Воевать дальше просто нет смысла". Украинские эксперты о ситуации, в которой оказался народ

"Воевать дальше просто нет смысла". Украинские эксперты о ситуации, в которой оказался народ - 02.08.2024 Украина.ру

"Воевать дальше просто нет смысла". Украинские эксперты о ситуации, в которой оказался народ

В украинском экспертном сообществе задаются вопросом, не тупиковый ли путь выбран киевским режимом, не устал ли народ от затянувшейся войны и готов ли он к новым потерям? И думают над тем, каким образом эту войну можно прекратить.

2024-08-02T05:25

2024-08-02T05:25

2024-08-02T05:25

эксклюзив

сво

украина

всу

россия

запад

андрей золотарев

вадим карасев

кость бондаренко

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/01/1056626961_0:254:3078:1985_1920x0_80_0_0_42f911ba9e779e66db3812644ed68468.jpg.webp

О настроениях, изменившихся в последнее время, говорит покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко. По его мнению, сегодня на Украине "есть понимание тупика, в который зашли сегодня"."Есть усталость и понимание бессмысленности дальнейшего продолжения войны. Есть понимание того, что если первый этап войны был героическим, дальше началась определенная стагнация, то постепенно война может зайти в тот момент, когда каждый день продолжения войны будет равен преступлению…", - сказал Бондаренко в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*.Политолог пояснил бессмысленность продолжения войны несоизмеримостью ресурсов, "когда одна из сторон признает, что продолжать войну дальше бессмысленно, потому что каждое дальнейшее действие будет сопровождать потеря людей, территории и так далее"."Поэтому мы постепенно подходим к той точке, за которой есть понимание, что воевать дальше уже просто нет смысла", - сказал эксперт.Об усталости от войны говорит и украинский политтехнолог Андрей Золотарев. В эфире одного из ютуб-каналов он отметил, что темпы наступления ВС РФ ускоряются, в ближайшее время киевский режим может утратить Торецк и Часов Яр, под угрозой Покровск – "ворота в Западный Донбасс, в Днепропетровскую область", у ВСУ есть явные проблемы со снабжением боеприпасами и с управлением."Большая угроза того, что к осени можем Донбасс потерять в его административных границах", - сказал эксперт. По его мнению, о перемирии сейчас и речи нет, напротив, август и сентябрь могут быть очень напряженными. А из Донбасса, возможно, ВСУ придется уходить "в результате достигнутых договоренностей".Что до усталости, то Золотарев напомнил о дефиците живой силы на линии соприкосновения. По его словам, туда теперь "идет пополнение совсем не того качества, которое было в 2022 году, и (не той – Ред.) мотивации, самое главное". При этом Запад дает Киеву помощи "ровно столько, чтобы здесь все не рухнуло, но недостаточно для того, чтобы победить противника".По словам эксперта, нужно помнить о плачевной ситуации с финансами, в украинском тылу есть и другие трудноразрешимые (если вообще разрешимые) проблемы. Он напомнил об опыте Первой мировой войны: когда представители германского командования зашли в штабной вагон маршала Фоша, чтобы подписать капитуляцию, ни один солдат стран Антанты не ступил ногой на территорию Германии – "но, тем не менее, тыл сломался, страна оказалась не в состоянии продолжать войну"."Вот у нас ситуация может сложиться аналогично. Совершенно отчетливо на это делает ставку Кремль, на то, что Украина (киевский режим – Ред.) выдохнется", - считает Золотарев.В тылу тоже война – только это война с исторической памятью. В Одессе по инициативе ОВА собираются переименовать Пушкинскую улицу, улицы Паустовского, Бунина, Бабеля, Ильфа и Петрова, Высоцкого, бульвар Жванецкого и другие. Хотя и не все с такими предложениями согласны. Так, мэр Одессы Геннадий Труханов назвал это "обнулением" города и всего того, что сделало город известным во всем мире.А украинский продюсер Александр Роднянский* заявил, что "это борьба не с агрессором, а с собственной культурой"."Уникальная одесская литература, одесское кино - это неотъемлемая часть многонациональной культуры Украины. Может не стоит раскалывать украинское общество? Не стоит сталкивать людей? Может имеет смысл прекратить языковые и культурные дискуссии и объединиться для борьбы с агрессором?", - написал Роднянский в своем аккаунте в одной из соцсетей. Но вряд ли к его пожеланиям прислушаются, ведь киевский режим и стоит как раз на том, что сталкивает людей.Свои историческую память хотят подменить памятью чужой. Как сообщает украинское издание "Страна", петиция об установлении в Киеве памятника сороковому президенту США Рональду Рейгану, который назвал СССР "империей зла", набрала необходимое количество голосов (шесть тысяч) и теперь должна быть рассмотрена властями. Авторы петиции указывают, что усилия Рейгана "сыграли ключевую роль в завершении холодной войны и как следствие способствовали обретению Украиной независимости в 1991 году".Монумент предлагается установить на месте одного из снесенных советских памятников. "Страна" напоминает, что в Киеве уже есть улица экс-сенатора Джона Маккейна. Раньше она называлась в честь советского подпольщика Ивана Кудри. Тут, что говорится, ни добавить, ни убавить…Что дальше? Украинский политолог Вадим Карасев вспоминает о высказываниях ряда западных политиков, в том числе Дональда Трампа, сказавшего, что русская военная машина победила и Наполеона, и Гитлера, и лучше бы Киеву пойти на сделку. О хорошем для Киева времени для переговоров заявлял и президент Финляндии Александр Стубб. А в США признают, что не могут в одиночку гарантировать успех Украины в противостоянии с Россией."О чем это говорит? Помощи нет сейчас - и не будет, и не рассчитывайте… поэтому лучше делайте это (переговоры - Ред.) сейчас", - сказал эксперт в эфире своего ютуб-канала. По мнению Карасева, Европа будет заниматься помощью Украине (киевскому режиму), а Европе нечем особенно помогать, чтобы продолжать войну в том же темпе, как это было раньше. Потому и советуют Киеву начинать переговоры сейчас, а то потом будет хуже.Но пока боевые действия продолжаются. Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщает со ссылкой на свой источник в ОП, что будто бы "Зеленский согласился пойти на мирные переговоры с Кремлем после осеннего контрнаступления, которое будет последним для Украины в этой войне. Сейчас ВСУ экономят резервы и снаряды на фронте, а вся западная техника собирается в тылу и предназначается для новых бригад, которые будут штурмовать Запорожскую АЭС".* - признан иноагентом в РФПодробнее о ситуации в стране и вокруг читайте в статье Ростислава Ищенко "Украина — распад"

https://ukraina.ru/20240801/1056593540.html

https://ukraina.ru/20240731/1056566946.html

https://ukraina.ru/20240730/1056545979.html

украина

россия

запад

одесса

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, россия, запад, андрей золотарев, вадим карасев, кость бондаренко, эксперты, одесса, киев, рональд рейган, вооруженные силы украины, запорожская аэс