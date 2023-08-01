Первая Мировая война: самая краткая история
Ровно 109 лет назад, 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. С этого акта началась первая Мировая война, которую дипломатические, экономические и военные аналитики считали решительно невозможной. Ведь все европейские страны были связаны родством правящих династий, торговыми связями, а вооружения были столь разрушительными, что…
Началась война в силу целой серии политико-дипломатических случайностей. Повод создал террористический режим Сербии. Сербы имеют полное право обижаться, а мы имеем полное право напомнить о судьбе семьи короля Александра Обреновича и о деятельности организации "Чёрная рука". К новому королю Петру Карагеоргиевичу в Европе, мягко говоря, относились без пиетета, а сербов как таковых полагали дикарями, ничем не лучшими этих ужасных русских.
Именно потому такой нервной была реакция Вены на убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда. Жёсткие условия, выдвинутые Сербии, не были случайностью — после 1903 года разговаривать с сербами считалось рациональным только в таком тоне. К войне привела, как ни удивительно, непоследовательность австрийских властей: они могли решить вопрос с Сербией самостоятельно (мирным или военным путём), но боялись вмешательства России (новая династия ориентировалась на Петербург, а не на Берлин), а потому пытались получить гарантии от Германии, что в конечном итоге спровоцировало кризис, закончившийся войной.
Общее место в рассуждениях: на тот момент противоречия между великими державами достигли такого уровня, что Европа всё равно рванула бы, по этому поводу или по другому.
Главные события происходили вообще не в Сербии, а на Западном фронте: в соответствии с планом, подготовленным начальником германского Генерального штаба Альфредом фон Шлиффеном (умер в 1913 году), надлежало могучим ударом выбить из войны Францию, а потом уже заняться Россией, которая медленно мобилизуется из-за больших размеров и неразвитой транспортной сети. Дабы достичь эффекта, предполагалось всеми силами ударить вдоль берега Атлантики, с тем чтобы обойти Париж.
1 февраля, 06:00Артиллерия снова царица полей. Военный историк сравнил спецоперацию с Первой мировойКак и в Первую Мировую войну, противоборствующие стороны ведут артиллерийские дуэли, фронт медленно перемещается, упор делается на пехотную тактику и уничтожение живой силы противника, а не на захват территорий. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов
План был надёжен, как швейцарские часы. Казалось бы, что могло пойти не так? Не так пошло всё.
С одной стороны, русские предприняли наступление в Пруссии. Закончилось оно катастрофой, но на Восточный фронт пришлось отправить часть сил, необходимых для развития наступления на Западе.
С другой стороны, немецкий командующий Хельмут фон Мольтке младший не смог соблюсти диспозицию Шлиффена, потому что: а) диспозиция была немножко дебильной (историки пишут мягче: авантюрной); б) сам Мольтке утратил управление войсками (см. пункт "а").
Франция была на шаг от катастрофы — для переброски резервов на линию обороны на Марне пришлось мобилизовать парижских таксистов. Но немцы до Парижа не дошли. Хотя могли, конечно, но вот только привело бы это к выходу из войны Франции?
Более такие грандиозные операции не проводились (единственное исключение – "Брусиловский прорыв", но и его масштаб был существенно меньшим), воюющие армии попали в позиционный тупик. Обычно говорят, что виной всему были колючая проволока и пулемёты, но на самом деле тупик был обеспечен многочисленной скорострельной артиллерией. Потому даже введение в бой танков, способных преодолевать проволоку и малоуязвимых от пулемётного огня, решительного преимущества Великобритании и Франции не дало. Хотя обычно грешат на техническое несовершенство танков и неотработанность тактики и стратегии их применения.
В результате началась война на истощение с многочисленными "битвами за домик лесника", в ходе которых продвижение исчислялось километрами, а потери — сотнями тысяч. Кстати, немцы изобрели и активно применяли тактику прорывов штурмовых групп под прикрытием артиллерийского огня. Она была результативной, но только на тактическом уровне.
В конечном выигрыше оказались те страны, которые смогли сохранить относительно стабильную экономику и, главное, справиться с внутриполитическим кризисом.
21 августа 2022, 04:45Эксперт рассказал о сходстве военной ситуации на Украине с Первой мировой войнойПредоставление Западом разведывательных данных киевскому режиму делает нанесение внезапных ударов по ВСУ очень трудной задачей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
Изначально более сильные позиции тут были у Великобритании и Франции.
Во-первых, они опирались на свои колониальные империи и, даже в условиях неограниченной подводной войны, сумели сохранить жизненно важные поставки. А вот в Германии был голод (оккупация Украины была вынужденной мерой, но II Рейх она не спасла).
Во-вторых, в этих странах было демократическое устройство, при котором подлинная власть находится в тени, а клоунов на премьерском кресле можно менять хоть еженедельно. Авторитарные монархии, где власть олицетворяет император, оказались в уязвимой позиции.
P.S.: Об аналогиях: обе мировые войны начались в условиях, когда все стороны были уверены, что войны не будет. С другой стороны, "воронья слободка" у Ильфа и Петрова загорелась именно потому, что все были уверены, что она загорится…