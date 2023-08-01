Первая Мировая война: самая краткая история - 01.08.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230801/1048352510.html
Первая Мировая война: самая краткая история
Первая Мировая война: самая краткая история - 01.08.2023 Украина.ру
Первая Мировая война: самая краткая история
Ровно 109 лет назад, 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. С этого акта началась первая Мировая война, которую дипломатические, экономические и военные аналитики считали решительно невозможной. Ведь все европейские страны были связаны родством правящих династий, торговыми связями, а вооружения были столь разрушительными, что…
2023-08-01T08:00
2023-08-01T08:00
история
история
первая мировая война
европа
война
россия
запад
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Началась война в силу целой серии политико-дипломатических случайностей. Повод создал террористический режим Сербии. Сербы имеют полное право обижаться, а мы имеем полное право напомнить о судьбе семьи короля Александра Обреновича и о деятельности организации "Чёрная рука". К новому королю Петру Карагеоргиевичу в Европе, мягко говоря, относились без пиетета, а сербов как таковых полагали дикарями, ничем не лучшими этих ужасных русских.Именно потому такой нервной была реакция Вены на убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда. Жёсткие условия, выдвинутые Сербии, не были случайностью — после 1903 года разговаривать с сербами считалось рациональным только в таком тоне. К войне привела, как ни удивительно, непоследовательность австрийских властей: они могли решить вопрос с Сербией самостоятельно (мирным или военным путём), но боялись вмешательства России (новая династия ориентировалась на Петербург, а не на Берлин), а потому пытались получить гарантии от Германии, что в конечном итоге спровоцировало кризис, закончившийся войной.Общее место в рассуждениях: на тот момент противоречия между великими державами достигли такого уровня, что Европа всё равно рванула бы, по этому поводу или по другому.Главные события происходили вообще не в Сербии, а на Западном фронте: в соответствии с планом, подготовленным начальником германского Генерального штаба Альфредом фон Шлиффеном (умер в 1913 году), надлежало могучим ударом выбить из войны Францию, а потом уже заняться Россией, которая медленно мобилизуется из-за больших размеров и неразвитой транспортной сети. Дабы достичь эффекта, предполагалось всеми силами ударить вдоль берега Атлантики, с тем чтобы обойти Париж.План был надёжен, как швейцарские часы. Казалось бы, что могло пойти не так? Не так пошло всё.С одной стороны, русские предприняли наступление в Пруссии. Закончилось оно катастрофой, но на Восточный фронт пришлось отправить часть сил, необходимых для развития наступления на Западе.С другой стороны, немецкий командующий Хельмут фон Мольтке младший не смог соблюсти диспозицию Шлиффена, потому что: а) диспозиция была немножко дебильной (историки пишут мягче: авантюрной); б) сам Мольтке утратил управление войсками (см. пункт "а").Франция была на шаг от катастрофы — для переброски резервов на линию обороны на Марне пришлось мобилизовать парижских таксистов. Но немцы до Парижа не дошли. Хотя могли, конечно, но вот только привело бы это к выходу из войны Франции?Более такие грандиозные операции не проводились (единственное исключение – "Брусиловский прорыв", но и его масштаб был существенно меньшим), воюющие армии попали в позиционный тупик. Обычно говорят, что виной всему были колючая проволока и пулемёты, но на самом деле тупик был обеспечен многочисленной скорострельной артиллерией. Потому даже введение в бой танков, способных преодолевать проволоку и малоуязвимых от пулемётного огня, решительного преимущества Великобритании и Франции не дало. Хотя обычно грешат на техническое несовершенство танков и неотработанность тактики и стратегии их применения.В результате началась война на истощение с многочисленными "битвами за домик лесника", в ходе которых продвижение исчислялось километрами, а потери — сотнями тысяч. Кстати, немцы изобрели и активно применяли тактику прорывов штурмовых групп под прикрытием артиллерийского огня. Она была результативной, но только на тактическом уровне.В конечном выигрыше оказались те страны, которые смогли сохранить относительно стабильную экономику и, главное, справиться с внутриполитическим кризисом.Изначально более сильные позиции тут были у Великобритании и Франции.Во-первых, они опирались на свои колониальные империи и, даже в условиях неограниченной подводной войны, сумели сохранить жизненно важные поставки. А вот в Германии был голод (оккупация Украины была вынужденной мерой, но II Рейх она не спасла).Во-вторых, в этих странах было демократическое устройство, при котором подлинная власть находится в тени, а клоунов на премьерском кресле можно менять хоть еженедельно. Авторитарные монархии, где власть олицетворяет император, оказались в уязвимой позиции.P.S.: Об аналогиях: обе мировые войны начались в условиях, когда все стороны были уверены, что войны не будет. С другой стороны, "воронья слободка" у Ильфа и Петрова загорелась именно потому, что все были уверены, что она загорится…
https://ukraina.ru/20230201/1043128069.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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история, первая мировая война, европа, война, россия, запад
История, История, Первая мировая война, Европа, война, Россия, Запад

Первая Мировая война: самая краткая история

08:00 01.08.2023
 
© РИА Новости .  / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости .
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ровно 109 лет назад, 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. С этого акта началась первая Мировая война, которую дипломатические, экономические и военные аналитики считали решительно невозможной. Ведь все европейские страны были связаны родством правящих династий, торговыми связями, а вооружения были столь разрушительными, что…
Началась война в силу целой серии политико-дипломатических случайностей. Повод создал террористический режим Сербии. Сербы имеют полное право обижаться, а мы имеем полное право напомнить о судьбе семьи короля Александра Обреновича и о деятельности организации "Чёрная рука". К новому королю Петру Карагеоргиевичу в Европе, мягко говоря, относились без пиетета, а сербов как таковых полагали дикарями, ничем не лучшими этих ужасных русских.
Именно потому такой нервной была реакция Вены на убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда. Жёсткие условия, выдвинутые Сербии, не были случайностью — после 1903 года разговаривать с сербами считалось рациональным только в таком тоне. К войне привела, как ни удивительно, непоследовательность австрийских властей: они могли решить вопрос с Сербией самостоятельно (мирным или военным путём), но боялись вмешательства России (новая династия ориентировалась на Петербург, а не на Берлин), а потому пытались получить гарантии от Германии, что в конечном итоге спровоцировало кризис, закончившийся войной.
Общее место в рассуждениях: на тот момент противоречия между великими державами достигли такого уровня, что Европа всё равно рванула бы, по этому поводу или по другому.
Главные события происходили вообще не в Сербии, а на Западном фронте: в соответствии с планом, подготовленным начальником германского Генерального штаба Альфредом фон Шлиффеном (умер в 1913 году), надлежало могучим ударом выбить из войны Францию, а потом уже заняться Россией, которая медленно мобилизуется из-за больших размеров и неразвитой транспортной сети. Дабы достичь эффекта, предполагалось всеми силами ударить вдоль берега Атлантики, с тем чтобы обойти Париж.
Боевая работа САУ Акация - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 06:00
Артиллерия снова царица полей. Военный историк сравнил спецоперацию с Первой мировойКак и в Первую Мировую войну, противоборствующие стороны ведут артиллерийские дуэли, фронт медленно перемещается, упор делается на пехотную тактику и уничтожение живой силы противника, а не на захват территорий. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов
План был надёжен, как швейцарские часы. Казалось бы, что могло пойти не так? Не так пошло всё.
С одной стороны, русские предприняли наступление в Пруссии. Закончилось оно катастрофой, но на Восточный фронт пришлось отправить часть сил, необходимых для развития наступления на Западе.
С другой стороны, немецкий командующий Хельмут фон Мольтке младший не смог соблюсти диспозицию Шлиффена, потому что: а) диспозиция была немножко дебильной (историки пишут мягче: авантюрной); б) сам Мольтке утратил управление войсками (см. пункт "а").
Франция была на шаг от катастрофы — для переброски резервов на линию обороны на Марне пришлось мобилизовать парижских таксистов. Но немцы до Парижа не дошли. Хотя могли, конечно, но вот только привело бы это к выходу из войны Франции?
Более такие грандиозные операции не проводились (единственное исключение – "Брусиловский прорыв", но и его масштаб был существенно меньшим), воюющие армии попали в позиционный тупик. Обычно говорят, что виной всему были колючая проволока и пулемёты, но на самом деле тупик был обеспечен многочисленной скорострельной артиллерией. Потому даже введение в бой танков, способных преодолевать проволоку и малоуязвимых от пулемётного огня, решительного преимущества Великобритании и Франции не дало. Хотя обычно грешат на техническое несовершенство танков и неотработанность тактики и стратегии их применения.
В результате началась война на истощение с многочисленными "битвами за домик лесника", в ходе которых продвижение исчислялось километрами, а потери — сотнями тысяч. Кстати, немцы изобрели и активно применяли тактику прорывов штурмовых групп под прикрытием артиллерийского огня. Она была результативной, но только на тактическом уровне.
В конечном выигрыше оказались те страны, которые смогли сохранить относительно стабильную экономику и, главное, справиться с внутриполитическим кризисом.
Первая мировая война 1914 год русские солдаты - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа 2022, 04:45
Эксперт рассказал о сходстве военной ситуации на Украине с Первой мировой войнойПредоставление Западом разведывательных данных киевскому режиму делает нанесение внезапных ударов по ВСУ очень трудной задачей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
Изначально более сильные позиции тут были у Великобритании и Франции.
Во-первых, они опирались на свои колониальные империи и, даже в условиях неограниченной подводной войны, сумели сохранить жизненно важные поставки. А вот в Германии был голод (оккупация Украины была вынужденной мерой, но II Рейх она не спасла).
Во-вторых, в этих странах было демократическое устройство, при котором подлинная власть находится в тени, а клоунов на премьерском кресле можно менять хоть еженедельно. Авторитарные монархии, где власть олицетворяет император, оказались в уязвимой позиции.
P.S.: Об аналогиях: обе мировые войны начались в условиях, когда все стороны были уверены, что войны не будет. С другой стороны, "воронья слободка" у Ильфа и Петрова загорелась именно потому, что все были уверены, что она загорится…
 
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06:00"У них нет резервов". Полковник Баранец о том, где ВСУ собрали силы для решающего удара
05:45Военный эксперт о том, когда выдохнется наступление ВСУ и завершится спецоперация на Украине
05:30"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны
05:15"Это не месть Одессе". Военный эксперт раскрыл, зачем ВС РФ уничтожают украинские порты
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04:02"Украина в тупике". Эксперты в Киеве гадают о будущем – оно может быть страшным
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